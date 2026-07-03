Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdi
Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli kelishuvni yakunladi. Germaniya terma jamoasining iqtidorli chap qanot himoyachisi Nathaniel Brown Frankfurtning Ayntraxt jamoasidan myunxenliklar safiga kelib qoʻshildi. Ushbu transfer Vinsent Kompani boshchiligidagi yangi loyihaning himoya chizigʻini isloh qilish yoʻlidagi muhim qadamlaridan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy maʼlumotlariga koʻra, 23 yoshli futbolchi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan. Bavariya ushbu transfer uchun Frankfurt klubiga 55 million yevro toʻlaydigan boʻldi. Shuningdek, kelishuvga koʻra, futbolchining sobiq jamoasi Nyurnberg ham ushbu summaning 12,5 foiziga teng ulushni qoʻlga kiritadi.
Nathaniel Brown soʻnggi ikki mavsum davomida Ayntraxt tarkibida barqaror oʻyin namoyish etib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. U Frankfurt klubi safida jami 75 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 7 ta gol va 13 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻlgan. Uning ham himoyada, ham hujumda faolligi myunxenliklar skautlari tomonidan yuqori baholangan.
Bolalikdagi orzuning ushalishiAsli bavariyalik boʻlgan Nathaniel Brown uchun ushbu transfer shunchaki sportdagi yangi bosqich emas, balki qadrdon uyiga qaytish ramzidir. Amberg shahrida tugʻilib oʻsgan futbolchi yoshligidan aynan Bavariya jamoasiga muxlislik qilganini yashirib oʻtirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Allianz Arena maydoniga mezbon sifatida tushish u uchun tasvirlab boʻlmas darajadagi sharafdir.
"Bu tuygʻularni soʻz bilan tushuntirish qiyin. Bavariya — dunyoning eng buyuk klublaridan biri. Men oʻzim ushbu mintaqadan boʻlganim sababli, tugʻilib oʻsgan shahrimda deyarli hamma ushbu jamoaga muxlislik qiladi. Bu men uchun juda qadrli va faoliyatimdagi ulkan qadamdir", — deya taʼkidladi futbolchi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.
Brown professional futboldagi yoʻli oson kechmaganini ham qayd etdi. Uning aytishicha, 17 yoshigacha chap qanot himoyachisi boʻlishini tasavvur ham qilmagan. Faqatgina yoshlar jamoasidagi oʻzgarishlardan soʻng, u professional darajaga chiqishi mumkinligini anglab yetgan. Ammo Bavariya kabi grand jamoada oʻynash u uchun uzoq vaqt davomida shunchaki ushalmas orzu boʻlib qolgan edi.
Yangi mavsumdagi maqsadlarVinsent Kompani boshqaruvidagi jamoada Nathaniel Brown asosiy tarkib uchun kurashishga tayyor. Uning kelishi jamoaning chap qanotida raqobatni kuchaytiradi va taktik sxemalarda xilma-xillikni taʼminlaydi. Futbolchi yangi jamoasi bilan koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritishni va muxlislar ishonchini oqlashni niyat qilgan.
"Men maksimal darajadagi muvaffaqiyatlarga erishmoqchiman. Bavariya bilan koʻplab titullarni yutib, ularni muxlislarimiz bilan birga nishonlash asosiy maqsadim. Shaxsiy planda esa yanada ulgʻayishda va mahoratimni oshirishda davom etmoqchiman", — deb qoʻshimcha qildi himoyachi. Myunxenlik muxlislar ushbu transferni jamoa mudofaasini yoshartirish yoʻlidagi strategik yurish sifatida iliq kutib olishdi.
…