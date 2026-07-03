Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdi

·16·Sport
Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdi

Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli kelishuvni yakunladi. Germaniya terma jamoasining iqtidorli chap qanot himoyachisi Nathaniel Brown Frankfurtning Ayntraxt jamoasidan myunxenliklar safiga kelib qoʻshildi. Ushbu transfer Vinsent Kompani boshchiligidagi yangi loyihaning himoya chizigʻini isloh qilish yoʻlidagi muhim qadamlaridan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy maʼlumotlariga koʻra, 23 yoshli futbolchi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan. Bavariya ushbu transfer uchun Frankfurt klubiga 55 million yevro toʻlaydigan boʻldi. Shuningdek, kelishuvga koʻra, futbolchining sobiq jamoasi Nyurnberg ham ushbu summaning 12,5 foiziga teng ulushni qoʻlga kiritadi.

Nathaniel Brown soʻnggi ikki mavsum davomida Ayntraxt tarkibida barqaror oʻyin namoyish etib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. U Frankfurt klubi safida jami 75 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 7 ta gol va 13 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻlgan. Uning ham himoyada, ham hujumda faolligi myunxenliklar skautlari tomonidan yuqori baholangan.

Bolalikdagi orzuning ushalishi

Asli bavariyalik boʻlgan Nathaniel Brown uchun ushbu transfer shunchaki sportdagi yangi bosqich emas, balki qadrdon uyiga qaytish ramzidir. Amberg shahrida tugʻilib oʻsgan futbolchi yoshligidan aynan Bavariya jamoasiga muxlislik qilganini yashirib oʻtirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Allianz Arena maydoniga mezbon sifatida tushish u uchun tasvirlab boʻlmas darajadagi sharafdir.

"Bu tuygʻularni soʻz bilan tushuntirish qiyin. Bavariya — dunyoning eng buyuk klublaridan biri. Men oʻzim ushbu mintaqadan boʻlganim sababli, tugʻilib oʻsgan shahrimda deyarli hamma ushbu jamoaga muxlislik qiladi. Bu men uchun juda qadrli va faoliyatimdagi ulkan qadamdir", — deya taʼkidladi futbolchi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.

Brown professional futboldagi yoʻli oson kechmaganini ham qayd etdi. Uning aytishicha, 17 yoshigacha chap qanot himoyachisi boʻlishini tasavvur ham qilmagan. Faqatgina yoshlar jamoasidagi oʻzgarishlardan soʻng, u professional darajaga chiqishi mumkinligini anglab yetgan. Ammo Bavariya kabi grand jamoada oʻynash u uchun uzoq vaqt davomida shunchaki ushalmas orzu boʻlib qolgan edi.

Yangi mavsumdagi maqsadlar

Vinsent Kompani boshqaruvidagi jamoada Nathaniel Brown asosiy tarkib uchun kurashishga tayyor. Uning kelishi jamoaning chap qanotida raqobatni kuchaytiradi va taktik sxemalarda xilma-xillikni taʼminlaydi. Futbolchi yangi jamoasi bilan koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritishni va muxlislar ishonchini oqlashni niyat qilgan.

"Men maksimal darajadagi muvaffaqiyatlarga erishmoqchiman. Bavariya bilan koʻplab titullarni yutib, ularni muxlislarimiz bilan birga nishonlash asosiy maqsadim. Shaxsiy planda esa yanada ulgʻayishda va mahoratimni oshirishda davom etmoqchiman", — deb qoʻshimcha qildi himoyachi. Myunxenlik muxlislar ushbu transferni jamoa mudofaasini yoshartirish yoʻlidagi strategik yurish sifatida iliq kutib olishdi.

BavariyaNathaniel BrownTransferFutbolBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiTrevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiBugun, 18:59Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiModrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiBugun, 18:50Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiHarry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiBugun, 18:18JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi