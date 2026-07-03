Tunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiy

·0·Sport
Tunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiy

Tunis milliy jamoasining sakkiz nafar futbolchisi JCH-2026 vaqtida topshirgan doping-testda taqiqlangan modda izlari aniqlangani xabar qilindi.

Daily Mail nashri ma’lumotiga ko‘ra, futbolchilarning organizmida Butunjahon antidoping agentligi tomonidan taqiqlangan klenbuterol moddasi topilgan.

Sakkiz futbolchining testi ijobiy chiqqan

Manba xabariga ko‘ra, Tunis milliy jamoasining sakkiz nafar a’zosi topshirgan namunalar ijobiy natija bergan.

Gap nafas yo‘llarini kengaytirish xususiyatiga ega bo‘lgan klenbuterol moddasi haqida bormoqda. U WADA tomonidan taqiqlangan moddalar ro‘yxatiga kiritilgan.

Modda organizmga qanday tushgan bo‘lishi mumkin?

Dastlabki taxminlarga ko‘ra, klenbuterol futbolchilar organizmiga qasddan emas, zararlangan go‘shtni iste’mol qilish orqali tushgan bo‘lishi mumkin.

Tunis terma jamoasi futbolchilari mazkur go‘shtni Meksikadagi mashg‘ulot bazasida iste’mol qilgani aytilmoqda.

Hozircha bu holat yakuniy xulosa sifatida tasdiqlanmagan. Vaziyat haqida futbolchilar to‘p tepadigan klublarga ham ma’lumot berilgan.

Tunis mundialni erta tark etgandi

Tunis milliy jamoasi JCH-2026da guruh bosqichidan o‘ta olmadi.

Birinchi turdagi mag‘lubiyatdan keyin mamlakat futbol federatsiyasi bosh murabbiy Sabri Lamushini lavozimidan ozod qilgan edi.

Shundan so‘ng jamoani Erve Renar boshqardi, ammo Tunis uning rahbarligida o‘tkazilgan qolgan ikki uchrashuvda ham mag‘lubiyatga uchradi.

Endi futbolchilarni qanday qaror kutadi?

Sakkiz futbolchining testida bir xil modda aniqlangani vaziyatni yanada jiddiylashtirmoqda.

Endi antidoping idoralari moddaning organizmga qanday tushganini o‘rganishi va futbolchilarga nisbatan jazo chorasi qo‘llanish-qo‘llanmasligi bo‘yicha qaror qabul qilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiTrevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiBugun, 18:59Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBugun, 18:53Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiModrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiBugun, 18:50Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiHarry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiBugun, 18:18JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi