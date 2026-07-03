Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor

·0·Sport
Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor

Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirishga yaqin turibdi. Ispaniya grandining diqqat markazida ayni damda Bavariya safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan vinger Michael Olise turibdi. Xabarlarga koʻra, "qirollik klubi" 24 yoshli fransuz futbolchisi uchun rekord darajadagi 223 million yevro toʻlashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Michael Olise futbol tarixidagi eng qimmat oʻyinchiga aylanadi va 2017-yilda Neymar Barselona klubidan PSJga oʻtganidagi rekordni yangilaydi. Florentino Perez oʻzining "Galactico" siyosatiga sodiq qolgan holda, dunyoning eng iqtidorli vakillarini Santiago Bernabeu stadioniga jamlashni davom ettirmoqda.

Saha: "Bu aql bovar qilmas raqamlar"

Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu ehtimoliy transfer haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Olise soʻnggi ikki yil ichida koʻrsatgan oʻsishi bilan bunday eʼtirofga loyiqdir. Saha zamonaviy futboldagi narxlar haddan tashqari yuqori ekanini tan olsa-da, futbolchining iqtidorini yuqori baholagan.

"Bu mutlaqo aqldan ozdiradigan raqamlar. Ammo menimcha, u bunday munozaralarga loyiq. Bolakay bir-ikki yil ichida amalga oshirgan ishlar shunchaki ishonarsiz", — deydi Louis Saha. Haqiqatan ham, Olisening faoliyati qisqa vaqt ichida keskin yuqoriladi: 2021-yilda u Angliya chempionshipida "Reding" safida toʻp surayotgan edi.

Michael Olise 2025-26-yilgi mavsumda fenomenal natijalar qayd etdi. U barcha musobaqalarda 25 ta gol urib, 28 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Aynan mana shu samaradorlik Real Madrid skautlarini befarq qoldirmadi. Madridliklar uni Kylian Mbappe va Vinicius Junior bilan birgalikda dahshatli hujum uchligini shakllantirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda.

Hozirda Olise Bavariya tarkibida ikki karra Bundesliga gʻolibi hisoblanadi va 2026-yilgi Jahon chempionatida Fransiya terma jamoasining muhim boʻlagiga aylangan. Uning texnikasi, maydonni koʻra olish qobiliyati va standart vaziyatlardagi mahorati uni dunyoning eng xavfli hujumkor yarim himoyachilaridan biriga aylantirdi.

Agar ushbu kelashuv amalga oshsa, bu nafaqat Real Madrid uchun, balki butun Yevropa futbol bozori uchun yangi davrni boshlab beradi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli boʻlishi aniq, chunki Madrid klubi har doim mintaqamizda eng koʻp muxlisga ega jamoalardan biri boʻlib kelgan.

Real MadridMichael OliseBavariyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiTrevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiBugun, 18:59Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBugun, 18:53Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiModrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiBugun, 18:50Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiHarry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiBugun, 18:18JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi