Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor
Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirishga yaqin turibdi. Ispaniya grandining diqqat markazida ayni damda Bavariya safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan vinger Michael Olise turibdi. Xabarlarga koʻra, "qirollik klubi" 24 yoshli fransuz futbolchisi uchun rekord darajadagi 223 million yevro toʻlashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, Michael Olise futbol tarixidagi eng qimmat oʻyinchiga aylanadi va 2017-yilda Neymar Barselona klubidan PSJga oʻtganidagi rekordni yangilaydi. Florentino Perez oʻzining "Galactico" siyosatiga sodiq qolgan holda, dunyoning eng iqtidorli vakillarini Santiago Bernabeu stadioniga jamlashni davom ettirmoqda.
Saha: "Bu aql bovar qilmas raqamlar"Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu ehtimoliy transfer haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Olise soʻnggi ikki yil ichida koʻrsatgan oʻsishi bilan bunday eʼtirofga loyiqdir. Saha zamonaviy futboldagi narxlar haddan tashqari yuqori ekanini tan olsa-da, futbolchining iqtidorini yuqori baholagan.
"Bu mutlaqo aqldan ozdiradigan raqamlar. Ammo menimcha, u bunday munozaralarga loyiq. Bolakay bir-ikki yil ichida amalga oshirgan ishlar shunchaki ishonarsiz", — deydi Louis Saha. Haqiqatan ham, Olisening faoliyati qisqa vaqt ichida keskin yuqoriladi: 2021-yilda u Angliya chempionshipida "Reding" safida toʻp surayotgan edi.
Michael Olise 2025-26-yilgi mavsumda fenomenal natijalar qayd etdi. U barcha musobaqalarda 25 ta gol urib, 28 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Aynan mana shu samaradorlik Real Madrid skautlarini befarq qoldirmadi. Madridliklar uni Kylian Mbappe va Vinicius Junior bilan birgalikda dahshatli hujum uchligini shakllantirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda.
Hozirda Olise Bavariya tarkibida ikki karra Bundesliga gʻolibi hisoblanadi va 2026-yilgi Jahon chempionatida Fransiya terma jamoasining muhim boʻlagiga aylangan. Uning texnikasi, maydonni koʻra olish qobiliyati va standart vaziyatlardagi mahorati uni dunyoning eng xavfli hujumkor yarim himoyachilaridan biriga aylantirdi.
Agar ushbu kelashuv amalga oshsa, bu nafaqat Real Madrid uchun, balki butun Yevropa futbol bozori uchun yangi davrni boshlab beradi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli boʻlishi aniq, chunki Madrid klubi har doim mintaqamizda eng koʻp muxlisga ega jamoalardan biri boʻlib kelgan.
…