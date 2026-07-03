Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?

·1·Sport
Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?

Madridning «Real» klubida yetakchilik borasida muhim o‘zgarish kutilmoqda. Marca nashri ma’lumotiga ko‘ra, Daniel Karvaxal jamoani tark etgach, sardorlik bog‘ichi Federiko Valverdega topshirilishi rejalashtirilgan.

Mourino Valverdega to‘liq ishonmoqda

Manbaga ko‘ra, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino urugvaylik yarim himoyachining kelajagi borasida hech qanday shubhaga ega emas.

Valverdening 2026 yilgi jahon chempionatidagi omadsiz ishtiroki ham portugaliyalik mutaxassisning fikrini o‘zgartirmagan.

Mourino futbolchini iyul oyi o‘rtalarida boshlanadigan mavsumoldi yig‘inlaridanoq asosiy rejalariga kiritishni maqsad qilgan.

Murabbiy futbolchi bilan shaxsan gaplashadi

Joze Mourino yangi mavsumga tayyorgarlik boshlanishidan oldin Valverde bilan alohida suhbat o‘tkazishni rejalashtirmoqda.

Ushbu muloqotda futbolchining jamoadagi yangi maqomi, yetakchilik vazifalari va undan kutilayotgan mas’uliyatlar muhokama qilinishi kutilmoqda.

Kiyinish xonasida ham yetakchi bo‘lishi kerak

«Real» rahbariyati va murabbiylar shtabi Karvaxal ketganidan keyin jamoadagi yetakchilikni aynan Valverde o‘z qo‘liga olishiga ishonmoqda.

Undan nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham boshqa futbolchilar uchun namuna bo‘lish talab etiladi.

2016 yildan beri «Real» tizimida

Federiko Valverde 2016 yildan buyon «Real Madrid» tizimida faoliyat yuritib kelmoqda.

O‘tgan mavsumda u klub safida:

  • 49 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 9 ta gol urdi.

Endi urugvaylik futbolchi faoliyatidagi yangi bosqichga qadam qo‘yib, «qirollik klubi»ning asosiy sardoriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiJanubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiBugun, 20:42Tunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyTunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyBugun, 19:38Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiTrevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiBugun, 18:59Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBugun, 18:53Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiModrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi