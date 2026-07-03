Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?
Madridning «Real» klubida yetakchilik borasida muhim o‘zgarish kutilmoqda. Marca nashri ma’lumotiga ko‘ra, Daniel Karvaxal jamoani tark etgach, sardorlik bog‘ichi Federiko Valverdega topshirilishi rejalashtirilgan.
Mourino Valverdega to‘liq ishonmoqda
Manbaga ko‘ra, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino urugvaylik yarim himoyachining kelajagi borasida hech qanday shubhaga ega emas.
Valverdening 2026 yilgi jahon chempionatidagi omadsiz ishtiroki ham portugaliyalik mutaxassisning fikrini o‘zgartirmagan.
Mourino futbolchini iyul oyi o‘rtalarida boshlanadigan mavsumoldi yig‘inlaridanoq asosiy rejalariga kiritishni maqsad qilgan.
Murabbiy futbolchi bilan shaxsan gaplashadi
Joze Mourino yangi mavsumga tayyorgarlik boshlanishidan oldin Valverde bilan alohida suhbat o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
Ushbu muloqotda futbolchining jamoadagi yangi maqomi, yetakchilik vazifalari va undan kutilayotgan mas’uliyatlar muhokama qilinishi kutilmoqda.
Kiyinish xonasida ham yetakchi bo‘lishi kerak
«Real» rahbariyati va murabbiylar shtabi Karvaxal ketganidan keyin jamoadagi yetakchilikni aynan Valverde o‘z qo‘liga olishiga ishonmoqda.
Undan nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham boshqa futbolchilar uchun namuna bo‘lish talab etiladi.
2016 yildan beri «Real» tizimida
Federiko Valverde 2016 yildan buyon «Real Madrid» tizimida faoliyat yuritib kelmoqda.
O‘tgan mavsumda u klub safida:
49 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
9 ta gol urdi.
Endi urugvaylik futbolchi faoliyatidagi yangi bosqichga qadam qo‘yib, «qirollik klubi»ning asosiy sardoriga aylanishi mumkin.
…