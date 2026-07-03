Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldi
Xorvatiya milliy jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrich JCH-2026 1/16 finalida Portugaliya darvozasiga urilgan golning bekor qilinishiga munosabat bildirdi.
Tajribali futbolchining ta’kidlashicha, hakam ofsaydni qayd etishda Matanovich to‘pga tekkanini asos qilib ko‘rsatgan. Biroq xorvatiyaliklar ko‘rgan videotakrorlarda bunday tegish aniq ko‘rinmagan.
Gvardiol so‘nggi daqiqalarda hisobni tenglashtirgandi
Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 13-daqiqada Yoshko Gvardiolning sa’y-harakatlari bilan Xorvatiya raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Ushbu gol hisobni tenglashtirishi mumkin edi. Biroq bosh hakam VARga murojaat qilgach, ofsayd sabab to‘pni hisobga olmadi.
Natijada Portugaliya 2:1 hisobidagi ustunligini saqlab qoldi va Jahon chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
«Hech qaysi takrorda tegish ko‘rinmadi»
Uchrashuvdan keyin o‘tkazilgan matbuot anjumanida Luka Modrich hakamning izohidan qoniqmaganini bildirdi.
«Hakam Matanovich to‘pga tekkanini aytdi, lekin biz videoni ko‘rdik — hech qaysi takrorda bu tegish ko‘rinmadi», — dedi Modrich.
Xorvatiya sardori to‘pga tegish bo‘lmagan taqdirda ofsayd ham qayd etilmasligi kerakligini ta’kidladi.
«Agar u to‘pga tegmagan bo‘lsa, u holda bu ofsayd emas», — deya qo‘shimcha qildi futbolchi.
Ramush 90+4-daqiqada hal qiluvchi golni urdi
Eslatib o‘tamiz, Portugaliya uchrashuvning 90+4-daqiqasida hal qiluvchi golni kiritgan edi.
Ushbu to‘pga Gonsalu Ramush mualliflik qildi. Oradan bir necha daqiqa o‘tib, Xorvatiya hisobni tenglashtirganday bo‘ldi, ammo VAR qarori portugaliyaliklarni keyingi bosqichga olib chiqdi.
Bekor qilingan gol esa uchrashuvdan keyingi asosiy muhokama mavzusiga aylandi.
…