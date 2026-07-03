Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldi

·28·Sport
Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldi

Xorvatiya milliy jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrich JCH-2026 1/16 finalida Portugaliya darvozasiga urilgan golning bekor qilinishiga munosabat bildirdi.

Tajribali futbolchining ta’kidlashicha, hakam ofsaydni qayd etishda Matanovich to‘pga tekkanini asos qilib ko‘rsatgan. Biroq xorvatiyaliklar ko‘rgan videotakrorlarda bunday tegish aniq ko‘rinmagan.

Gvardiol so‘nggi daqiqalarda hisobni tenglashtirgandi

Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 13-daqiqada Yoshko Gvardiolning sa’y-harakatlari bilan Xorvatiya raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Ushbu gol hisobni tenglashtirishi mumkin edi. Biroq bosh hakam VARga murojaat qilgach, ofsayd sabab to‘pni hisobga olmadi.

Natijada Portugaliya 2:1 hisobidagi ustunligini saqlab qoldi va Jahon chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oldi.

«Hech qaysi takrorda tegish ko‘rinmadi»

Uchrashuvdan keyin o‘tkazilgan matbuot anjumanida Luka Modrich hakamning izohidan qoniqmaganini bildirdi.

«Hakam Matanovich to‘pga tekkanini aytdi, lekin biz videoni ko‘rdik — hech qaysi takrorda bu tegish ko‘rinmadi», — dedi Modrich.

Xorvatiya sardori to‘pga tegish bo‘lmagan taqdirda ofsayd ham qayd etilmasligi kerakligini ta’kidladi.

«Agar u to‘pga tegmagan bo‘lsa, u holda bu ofsayd emas», — deya qo‘shimcha qildi futbolchi.

Ramush 90+4-daqiqada hal qiluvchi golni urdi

Eslatib o‘tamiz, Portugaliya uchrashuvning 90+4-daqiqasida hal qiluvchi golni kiritgan edi.

Ushbu to‘pga Gonsalu Ramush mualliflik qildi. Oradan bir necha daqiqa o‘tib, Xorvatiya hisobni tenglashtirganday bo‘ldi, ammo VAR qarori portugaliyaliklarni keyingi bosqichga olib chiqdi.

Bekor qilingan gol esa uchrashuvdan keyingi asosiy muhokama mavzusiga aylandi.

Luka ModricJosko GvardiolGonçalo RamosPortugal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiTrevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiBugun, 18:59Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBugun, 18:53Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiHarry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiBugun, 18:18JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi