Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdi

·45·Sport
Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdi

Janubiy Koreya milliy jamoasi sobiq bosh murabbiyi Xon Men Bo jahon chempionatidan qaytganidan ikki kun o‘tib AQSHga jo‘nab ketdi.

Manbalarga ko‘ra, mutaxassisning bunday qaror qabul qilishiga muxlislarning keskin bosimi, ta’qiblar va internetda tarqalgan o‘lim tahdidlari sabab bo‘lgan.

Aeroportda vaziyat keskinlashdi

Janubiy Koreya terma jamoasi 30 iyun kuni jahon chempionatidan qaytganida, Inchxon aeroportida taxminan 200 nafar muxlis to‘plangan.

Jamoa tungi soat 3–4 atrofida yetib kelganiga qaramay, norozilik bildiruvchilar aeroportda kutib turgan.

KBS telekanali ma’lumotiga ko‘ra, Xon Men Bo ko‘rinish berishidan oldinoq keluvchilar zalida baland ovozli norozilik chaqiriqlari boshlangan.

Internetda tarqalgan videolarda muxlislar baraban chalib:

«Xon Men Bo, ket!»

deb baqirayotgani eshitilgan.

Murabbiy va futbolchilar zalga kirganida hushtakbozlik va baqir-chaqir yanada kuchaygan.

100 dan ortiq politsiya xodimi jalb etildi

Tartibsizliklar yuzaga kelishi xavfi sabab aeroportda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.

Hukumat vaziyatni nazorat qilish uchun 100 nafardan ortiq politsiya xodimini jalb qilgan. Bu qaror internetda Xon Men Boni o‘ldirish bilan tahdid qiluvchi xabarlar paydo bo‘lganidan keyin qabul qilingani aytilmoqda.

Murabbiy yuzini yashirgan holda ko‘rindi

MBC telekanali Xon Men Bo Inchxon aeroportidan AQSHga uchayotganida ko‘rilganini xabar qildi.

U boshiga kepka kiyib, yuzini niqob bilan berkitgan holda harakatlangan.

Jurnalistlar savollariga u qisqacha:

«Aytadigan gaplarim bor»,

deb javob bergan. Biroq murabbiy hozircha batafsil izoh berishdan bosh tortib, keyinroq fikr bildirishini aytgan.

Manbalarga ko‘ra, u Los-Anjelesga uchib ketgan.

Prezident ham jamoa natijasini tanqid qildi

Janubiy Koreya prezidenti Li Chje Men milliy jamoaning jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokini ochiq tanqid qilgan.

U Sport, madaniyat va turizm vazirligiga muvaffaqiyatsizlik sabablarini o‘rganish bo‘yicha topshiriq bergan.

Keyinchalik vazirlik Koreya futbol assotsiatsiyasi faoliyati yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma’lum qildi.

Xon Men Bo iste’foga chiqqandi

57 yoshli Xon Men Bo 28 iyun kuni Janubiy Koreya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimidan ketishini e’lon qilgan.

U terma jamoani:

  • 2013–2014 yillarda;

  • 2024 yildan buyon

boshqarib kelayotgan edi.

Mutaxassisning shartnomasi 2027 yilgacha amal qilishi kerak bo‘lgan.

AQSH, Kanada va Meksikada o‘tgan JCH-2026da Janubiy Koreya milliy jamoasi guruh bosqichidan chiqa olmadi. Mundialdagi natija esa mamlakatda katta norozilik va keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Hong Myung-boUSAIncheonLee Jae-myung
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBuxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBugun, 21:14Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?Bugun, 20:46Tunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyTunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyBugun, 19:38Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiTrevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiBugun, 18:59Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi