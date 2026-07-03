Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdi
Janubiy Koreya milliy jamoasi sobiq bosh murabbiyi Xon Men Bo jahon chempionatidan qaytganidan ikki kun o‘tib AQSHga jo‘nab ketdi.
Manbalarga ko‘ra, mutaxassisning bunday qaror qabul qilishiga muxlislarning keskin bosimi, ta’qiblar va internetda tarqalgan o‘lim tahdidlari sabab bo‘lgan.
Aeroportda vaziyat keskinlashdi
Janubiy Koreya terma jamoasi 30 iyun kuni jahon chempionatidan qaytganida, Inchxon aeroportida taxminan 200 nafar muxlis to‘plangan.
Jamoa tungi soat 3–4 atrofida yetib kelganiga qaramay, norozilik bildiruvchilar aeroportda kutib turgan.
KBS telekanali ma’lumotiga ko‘ra, Xon Men Bo ko‘rinish berishidan oldinoq keluvchilar zalida baland ovozli norozilik chaqiriqlari boshlangan.
Internetda tarqalgan videolarda muxlislar baraban chalib:
«Xon Men Bo, ket!»
deb baqirayotgani eshitilgan.
Murabbiy va futbolchilar zalga kirganida hushtakbozlik va baqir-chaqir yanada kuchaygan.
100 dan ortiq politsiya xodimi jalb etildi
Tartibsizliklar yuzaga kelishi xavfi sabab aeroportda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Hukumat vaziyatni nazorat qilish uchun 100 nafardan ortiq politsiya xodimini jalb qilgan. Bu qaror internetda Xon Men Boni o‘ldirish bilan tahdid qiluvchi xabarlar paydo bo‘lganidan keyin qabul qilingani aytilmoqda.
Murabbiy yuzini yashirgan holda ko‘rindi
MBC telekanali Xon Men Bo Inchxon aeroportidan AQSHga uchayotganida ko‘rilganini xabar qildi.
U boshiga kepka kiyib, yuzini niqob bilan berkitgan holda harakatlangan.
Jurnalistlar savollariga u qisqacha:
«Aytadigan gaplarim bor»,
deb javob bergan. Biroq murabbiy hozircha batafsil izoh berishdan bosh tortib, keyinroq fikr bildirishini aytgan.
Manbalarga ko‘ra, u Los-Anjelesga uchib ketgan.
Prezident ham jamoa natijasini tanqid qildi
Janubiy Koreya prezidenti Li Chje Men milliy jamoaning jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokini ochiq tanqid qilgan.
U Sport, madaniyat va turizm vazirligiga muvaffaqiyatsizlik sabablarini o‘rganish bo‘yicha topshiriq bergan.
Keyinchalik vazirlik Koreya futbol assotsiatsiyasi faoliyati yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma’lum qildi.
Xon Men Bo iste’foga chiqqandi
57 yoshli Xon Men Bo 28 iyun kuni Janubiy Koreya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimidan ketishini e’lon qilgan.
U terma jamoani:
2013–2014 yillarda;
2024 yildan buyon
boshqarib kelayotgan edi.
Mutaxassisning shartnomasi 2027 yilgacha amal qilishi kerak bo‘lgan.
AQSH, Kanada va Meksikada o‘tgan JCH-2026da Janubiy Koreya milliy jamoasi guruh bosqichidan chiqa olmadi. Mundialdagi natija esa mamlakatda katta norozilik va keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
…