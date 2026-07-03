Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqda

·17·Avto
Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqda

Buyuk Britaniya hukumati yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash va haydovchilar masʼuliyatini oshirish maqsadida sunʼiy intellekt (AI) bilan jihozlangan kameralarni keng koʻlamda joriy etishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologiya nafaqat tezlikni oʻlchash, balki xavfsizlik kamarini taqmaslik, avtomobil soligʻi va sugʻurtasi yoʻqligi kabi qoidabuzarliklarni ham avtomatik tarzda aniqlash imkonini beradi. Bu tizim yoʻllardagi nazoratni tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim haydovchilarning har bir harakatini kuzatuvchi kuchli vositaga aylanadi. Garchi koʻpchilik haydovchilar bunday qatʼiy nazoratdan xavotirda boʻlsa-da, mutaxassislar bu chora yoʻllardagi tartibni yaxshilashiga ishonishmoqda. Ayniqsa, tezlik markazlashgan hozirgi tizim soʻnggi 15 yil ichida oʻlim holatlarini sezilarli darajada kamaytira olmagani sababli, eʼtiborni boshqa muhim jihatlarga qaratish vaqti keldi.

Tezlik limitlari va yoʻl intizomi

Hozirgi vaqtda Britaniya yoʻllarida asosiy eʼtibor tezlikni oshirishga qaratilgan, biroq boshqa jiddiy muammolar koʻpincha eʼtibordan chetda qolmoqda. Masalan, yuk mashinalari va mikroavtobuslarning boʻlaklar boʻylab harakatlanish tartibini buzishi yoʻllarda tirbandliklar va xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. Hozirgi kameralar ogʻir yuk mashinalari va yengil avtomobillar uchun oʻrnatilgan turlicha tezlik cheklovlarini toʻliq nazorat qila olmayapti.

Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt tizimini joriy etish bilan birga, yoʻl harakati qoidalarini ham qayta koʻrib chiqish lozim. Xususan, avtomagistrallarda yuk mashinalari va avtobuslarning faqat birinchi va ikkinchi boʻlaklarda harakatlanishini qatʼiy belgilash, yengil avtomobillar uchun esa uchinchi boʻlakni ajratib berish taklif etilmoqda. Bu orqali yoʻllardagi oʻtkazuvchanlik qobiliyatini oshirish va haydovchilar oʻrtasidagi asabiylikni kamaytirish mumkin.

Yangi texnologiyadan kutilayotgan natijalar

Sunʼiy intellekt kameralari haydovchilarni intizomli boʻlishga majbur qiladi. Masalan, xavfsizlik kamarini taqmaslik yoki haydash paytida telefondan foydalanish kabi qoidabuzarliklar uchun jarima ballarining qoʻllanilishi haydovchilarning hushyorligini oshiradi. Britaniyalik avto-jurnalistlarning tajribasiga koʻra, hatto kichik jarima ballari ham haydovchini oʻz tezligini nazorat qilishga va avtomobilning xavfsizlik tizimlariga eʼtiborli boʻlishga undaydi.

Shunga qaramay, texnologiya hamma narsani hal qila olmaydi. Masalan, yoʻlning oʻrtasidan yurish va chapga oʻtmaslik (middle-lane hogging) kabi odatlarni sunʼiy intellekt orqali adolatli jazolash qiyin masaladir. Bunday holatlarda baribir yoʻl-patrul xizmati xodimlarining bevosita ishtiroki talab etiladi. Kelajakda Britaniya yoʻllarida quyidagi oʻzgarishlar amalga oshirilishi mumkin:

  • Yengil avtomobillar va mototsikllar uchun tezlik limitini 80 mil/soatgacha (taxminan 130 km/soat) oshirish;
  • Yuk mashinalarini faqat chetki chap boʻlaklarda harakatlanishini cheklash;
  • Kichik tijorat transportlari (Ford Transit, Mercedes Sprinter) uchun tezlik cheklovlarini optimallashtirish.
Oʻzbekiston sharoitida ham yoʻllardagi xavfsizlikni taʼminlashda AI texnologiyalaridan foydalanish dolzarb mavzu hisoblanadi. Britaniya tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, faqat tezlikni oʻlchash bilan cheklanib qolmasdan, haydovchining umumiy madaniyati va yoʻl intizomini ham nazorat qilish xavfsizlik darajasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Sunʼiy IntellektYoʻl XavfsizligiBritaniyaAvtotransportTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Bugun, 20:53Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiRenault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiBugun, 17:59Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiAlpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiBugun, 12:58Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Bugun, 12:57Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:57Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiKia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik