Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqda
Buyuk Britaniya hukumati yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash va haydovchilar masʼuliyatini oshirish maqsadida sunʼiy intellekt (AI) bilan jihozlangan kameralarni keng koʻlamda joriy etishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologiya nafaqat tezlikni oʻlchash, balki xavfsizlik kamarini taqmaslik, avtomobil soligʻi va sugʻurtasi yoʻqligi kabi qoidabuzarliklarni ham avtomatik tarzda aniqlash imkonini beradi. Bu tizim yoʻllardagi nazoratni tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim haydovchilarning har bir harakatini kuzatuvchi kuchli vositaga aylanadi. Garchi koʻpchilik haydovchilar bunday qatʼiy nazoratdan xavotirda boʻlsa-da, mutaxassislar bu chora yoʻllardagi tartibni yaxshilashiga ishonishmoqda. Ayniqsa, tezlik markazlashgan hozirgi tizim soʻnggi 15 yil ichida oʻlim holatlarini sezilarli darajada kamaytira olmagani sababli, eʼtiborni boshqa muhim jihatlarga qaratish vaqti keldi.
Tezlik limitlari va yoʻl intizomiHozirgi vaqtda Britaniya yoʻllarida asosiy eʼtibor tezlikni oshirishga qaratilgan, biroq boshqa jiddiy muammolar koʻpincha eʼtibordan chetda qolmoqda. Masalan, yuk mashinalari va mikroavtobuslarning boʻlaklar boʻylab harakatlanish tartibini buzishi yoʻllarda tirbandliklar va xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. Hozirgi kameralar ogʻir yuk mashinalari va yengil avtomobillar uchun oʻrnatilgan turlicha tezlik cheklovlarini toʻliq nazorat qila olmayapti.
Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt tizimini joriy etish bilan birga, yoʻl harakati qoidalarini ham qayta koʻrib chiqish lozim. Xususan, avtomagistrallarda yuk mashinalari va avtobuslarning faqat birinchi va ikkinchi boʻlaklarda harakatlanishini qatʼiy belgilash, yengil avtomobillar uchun esa uchinchi boʻlakni ajratib berish taklif etilmoqda. Bu orqali yoʻllardagi oʻtkazuvchanlik qobiliyatini oshirish va haydovchilar oʻrtasidagi asabiylikni kamaytirish mumkin.
Yangi texnologiyadan kutilayotgan natijalarSunʼiy intellekt kameralari haydovchilarni intizomli boʻlishga majbur qiladi. Masalan, xavfsizlik kamarini taqmaslik yoki haydash paytida telefondan foydalanish kabi qoidabuzarliklar uchun jarima ballarining qoʻllanilishi haydovchilarning hushyorligini oshiradi. Britaniyalik avto-jurnalistlarning tajribasiga koʻra, hatto kichik jarima ballari ham haydovchini oʻz tezligini nazorat qilishga va avtomobilning xavfsizlik tizimlariga eʼtiborli boʻlishga undaydi.
Shunga qaramay, texnologiya hamma narsani hal qila olmaydi. Masalan, yoʻlning oʻrtasidan yurish va chapga oʻtmaslik (middle-lane hogging) kabi odatlarni sunʼiy intellekt orqali adolatli jazolash qiyin masaladir. Bunday holatlarda baribir yoʻl-patrul xizmati xodimlarining bevosita ishtiroki talab etiladi. Kelajakda Britaniya yoʻllarida quyidagi oʻzgarishlar amalga oshirilishi mumkin:
- Yengil avtomobillar va mototsikllar uchun tezlik limitini 80 mil/soatgacha (taxminan 130 km/soat) oshirish;
- Yuk mashinalarini faqat chetki chap boʻlaklarda harakatlanishini cheklash;
- Kichik tijorat transportlari (Ford Transit, Mercedes Sprinter) uchun tezlik cheklovlarini optimallashtirish.
…