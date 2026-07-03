Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqda
Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ish olib borar ekan, foydalanuvchilarni koʻp yillardan buyon qiynab kelayotgan muammoni hal etishga yaqin turibdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 Ultra modeli nihoyat akkumulyator sigʻimi boʻyicha sezilarli oʻsishga erishishi mumkin. Bu esa brend muxlislari uchun soʻnggi yetti yillik turgʻunlikdan keyingi eng katta yangiliklardan biri boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nufuzli Schrodinger (Phone Futurist) insayderining xabar berishicha, Samsung muhandislari Galaxy S27 Ultra modeliga 5600 dan 6020 mA·soatgacha boʻlgan sigʻimdagi akkumulyator oʻrnatish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Avvalroq kompaniya ehtiyotkorlik bilan 5200 mA·soatlik variantga toʻxtalishi taxmin qilingan edi, biroq hozirda Samsung SDI boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan yanada yuqori quvvatli elementlar ustuvor vazifaga aylangan.
Texnologik yondashuv va innovatsiyalarQizigʻi shundaki, Samsung hozirda Xitoy smartfon ishlab chiqaruvchilari (masalan, Xiaomi va Honor) faol foydalanayotgan kremniy-uglerodli (Si-C) akkumulyatorlarga oʻtishni rejalashtirmayapti. Buning oʻrniga kompaniya anʼanaviy litiy-ionli batareyalarni takomillashtirish yoʻlidan bormoqchi. Bu jarayon hujayralar konstruksiyasini yaxshilash, komponentlarni yanada zichroq joylashtirish va energiya saqlash zichligini oshirish hisobiga amalga oshiriladi.
Shuningdek, seriyadagi yangi model — Galaxy S27 Pro haqida ham dastlabki maʼlumotlar paydo boʻldi. Unga koʻra, mazkur qurilma 5000 mA·soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich flagman qatoridagi oʻrta darajali model uchun kutilganidan yuqori natija boʻlishi mumkin.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ushbu xabarni tarqatgan Schrodinger insayderi avvalroq Galaxy S26 Plus modelining texnik xususiyatlarini aniq bashorat qilgan va iPhone smartfonlarining yubiley (iPhone 20) modeli haqidagi maʼlumotlari bilan ishonch qozongan edi. ixbt.com nashri ham ushbu manbaning maʼlumotlari haqiqatga yaqinligini tasdiqlamoqda.
Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari har doim oʻzining kamerasining sifati va ekran yorqinligi bilan ajralib turgan. Biroq, koʻplab mahalliy foydalanuvchilar raqobatchilarning (ayniqsa, Xitoy brendlarining) quvvatni uzoqroq saqlash imkoniyatini ustun qoʻyishardi. Agar Galaxy S27 Ultra haqiqatan ham 6000 mA·soatdan ortiq sigʻimga ega boʻlsa, bu modelning bozordagi ustunligini mutlaq darajaga koʻtarishi shubhasiz.
Hozircha ushbu oʻzgarishlar sinov va loyihalash bosqichida ekanini unutmaslik kerak. Agar reja amalga oshsa, Samsung uzoq yillik 5000 mA·soatlik "chegara"ni yengib oʻtib, smartfonlar avtonomligi boʻyicha yangi davrni boshlab beradi.
…