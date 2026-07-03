Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqda

·28·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqda

Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ish olib borar ekan, foydalanuvchilarni koʻp yillardan buyon qiynab kelayotgan muammoni hal etishga yaqin turibdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 Ultra modeli nihoyat akkumulyator sigʻimi boʻyicha sezilarli oʻsishga erishishi mumkin. Bu esa brend muxlislari uchun soʻnggi yetti yillik turgʻunlikdan keyingi eng katta yangiliklardan biri boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nufuzli Schrodinger (Phone Futurist) insayderining xabar berishicha, Samsung muhandislari Galaxy S27 Ultra modeliga 5600 dan 6020 mA·soatgacha boʻlgan sigʻimdagi akkumulyator oʻrnatish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Avvalroq kompaniya ehtiyotkorlik bilan 5200 mA·soatlik variantga toʻxtalishi taxmin qilingan edi, biroq hozirda Samsung SDI boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan yanada yuqori quvvatli elementlar ustuvor vazifaga aylangan.

Texnologik yondashuv va innovatsiyalar

Qizigʻi shundaki, Samsung hozirda Xitoy smartfon ishlab chiqaruvchilari (masalan, Xiaomi va Honor) faol foydalanayotgan kremniy-uglerodli (Si-C) akkumulyatorlarga oʻtishni rejalashtirmayapti. Buning oʻrniga kompaniya anʼanaviy litiy-ionli batareyalarni takomillashtirish yoʻlidan bormoqchi. Bu jarayon hujayralar konstruksiyasini yaxshilash, komponentlarni yanada zichroq joylashtirish va energiya saqlash zichligini oshirish hisobiga amalga oshiriladi.

Shuningdek, seriyadagi yangi model — Galaxy S27 Pro haqida ham dastlabki maʼlumotlar paydo boʻldi. Unga koʻra, mazkur qurilma 5000 mA·soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich flagman qatoridagi oʻrta darajali model uchun kutilganidan yuqori natija boʻlishi mumkin.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ushbu xabarni tarqatgan Schrodinger insayderi avvalroq Galaxy S26 Plus modelining texnik xususiyatlarini aniq bashorat qilgan va iPhone smartfonlarining yubiley (iPhone 20) modeli haqidagi maʼlumotlari bilan ishonch qozongan edi. ixbt.com nashri ham ushbu manbaning maʼlumotlari haqiqatga yaqinligini tasdiqlamoqda.

Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari har doim oʻzining kamerasining sifati va ekran yorqinligi bilan ajralib turgan. Biroq, koʻplab mahalliy foydalanuvchilar raqobatchilarning (ayniqsa, Xitoy brendlarining) quvvatni uzoqroq saqlash imkoniyatini ustun qoʻyishardi. Agar Galaxy S27 Ultra haqiqatan ham 6000 mA·soatdan ortiq sigʻimga ega boʻlsa, bu modelning bozordagi ustunligini mutlaq darajaga koʻtarishi shubhasiz.

Hozircha ushbu oʻzgarishlar sinov va loyihalash bosqichida ekanini unutmaslik kerak. Agar reja amalga oshsa, Samsung uzoq yillik 5000 mA·soatlik "chegara"ni yengib oʻtib, smartfonlar avtonomligi boʻyicha yangi davrni boshlab beradi.

SamsungGalaxy S27 UltraAkkumulyatorSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiSunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiBugun, 19:20T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiT2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiBugun, 18:21Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinMicrosoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinBugun, 17:30Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaStarlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaBugun, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi