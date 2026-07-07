Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdi

·197·Sport
Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdi

Jahon chempionati nimchorak finalida Ispaniya Portugaliyani 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Arlingtondagi Dallas stadionida o‘tgan uchrashuvning yagona golini Mikel Merino 90+1-daqiqada kiritdi. Tomonlar uzoq vaqt hisobni ocha olmadi, ammo Ispaniya o‘yin oxirida bosimni kuchaytirib, hal qiluvchi natijaga erishdi.

Ispaniya uchrashuv davomida to‘pni ko‘proq nazorat qildi va hujumda faolroq ko‘rindi. Jamoa Portugaliya darvozasi tomon 15 marta zarba berdi, ularning 6 tasi aniq chiqdi. Portugaliya esa 9 ta zarba yo‘llab, shulardan 3 tasini darvoza tomon yo‘naltirdi.

To‘pga egalik qilish bo‘yicha ham Ispaniya ustunlikka ega bo‘ldi. Luis de la Fuente jamoasi 56 foiz vaqt davomida to‘pni nazorat qildi, Portugaliyada bu ko‘rsatkich 44 foizni tashkil etdi.

Ispaniya futbolchilari 522 ta pas amalga oshirib, 91 foiz aniqlik qayd etdi. Portugaliya 434 ta pas berdi, ularning 85 foizi manzilga yetib bordi.

Uchrashuvda Portugaliya 9 marta, Ispaniya 13 marta qoidabuzarlik qildi. Portugaliya futbolchilari 2 ta sariq kartochka oldi, Ispaniyada esa bir futbolchi ogohlantirildi. Qizil kartochka qayd etilmadi.

Burchak zarbalari bo‘yicha Ispaniya 7:3 hisobida ustun keldi. Ofsaydlar soni Portugaliyada 2 ta, Ispaniyada 1 tani tashkil etdi.

Shu tariqa, Mikel Merinoning qo‘shib berilgan daqiqadagi goli Ispaniyani keyingi bosqichga olib chiqdi. Portugaliya esa turnirdagi ishtirokini yakunladi.

PortugaliyaIspaniyaMikel MerinoJahon chempionatiArlingtonNimchorak final
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11Ispaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiIspaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiBugun, 02:08«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdi«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdiBugun, 02:03Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiChelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiBugun, 00:57Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiKylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiBugun, 00:52Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi