Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdi
Jahon chempionati nimchorak finalida Ispaniya Portugaliyani 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Arlingtondagi Dallas stadionida o‘tgan uchrashuvning yagona golini Mikel Merino 90+1-daqiqada kiritdi. Tomonlar uzoq vaqt hisobni ocha olmadi, ammo Ispaniya o‘yin oxirida bosimni kuchaytirib, hal qiluvchi natijaga erishdi.
Ispaniya uchrashuv davomida to‘pni ko‘proq nazorat qildi va hujumda faolroq ko‘rindi. Jamoa Portugaliya darvozasi tomon 15 marta zarba berdi, ularning 6 tasi aniq chiqdi. Portugaliya esa 9 ta zarba yo‘llab, shulardan 3 tasini darvoza tomon yo‘naltirdi.
To‘pga egalik qilish bo‘yicha ham Ispaniya ustunlikka ega bo‘ldi. Luis de la Fuente jamoasi 56 foiz vaqt davomida to‘pni nazorat qildi, Portugaliyada bu ko‘rsatkich 44 foizni tashkil etdi.
Ispaniya futbolchilari 522 ta pas amalga oshirib, 91 foiz aniqlik qayd etdi. Portugaliya 434 ta pas berdi, ularning 85 foizi manzilga yetib bordi.
Uchrashuvda Portugaliya 9 marta, Ispaniya 13 marta qoidabuzarlik qildi. Portugaliya futbolchilari 2 ta sariq kartochka oldi, Ispaniyada esa bir futbolchi ogohlantirildi. Qizil kartochka qayd etilmadi.
Burchak zarbalari bo‘yicha Ispaniya 7:3 hisobida ustun keldi. Ofsaydlar soni Portugaliyada 2 ta, Ispaniyada 1 tani tashkil etdi.
Shu tariqa, Mikel Merinoning qo‘shib berilgan daqiqadagi goli Ispaniyani keyingi bosqichga olib chiqdi. Portugaliya esa turnirdagi ishtirokini yakunladi.
…