PSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdi

·23·Sport
PSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdi

Pari Sen-Jermen jamoasining yosh iqtidori Ibrahim Mbaye yozgi transfer oynasida Parijni tark etish istagini bildirganidan soʻng, Angliya Premyer-ligasining bir qator yetakchi klublari uni sotib olish uchun kurashga kirishdi. 18 yoshli vinger oʻz kelajagini Luis Enrique qoʻl ostidagi yulduzli tarkibda emas, balki muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi mumkin boʻlgan boshqa jamoada koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbaye 2026-yilgi Jahon chempionatida Senegal terma jamoasi safida koʻrsatgan yorqin oʻyini bilan butun dunyo skautlari nigohiga tushgan edi. Musobaqaning ochilish oʻyinida Fransiyaga qarshi zaxiradan maydonga tushib, Theo Hernandezni ortda qoldirgan holda urgan goli uni tarix sahifalariga muhrladi. Oʻshanda 18 yoshu 143 kunlik boʻlgan futbolchi Senegal tarixidagi eng yosh gol muallifi va Jahon chempionatlarida gol urgan eng yosh afrikalik futbolchiga aylandi.

Angliya klublarining qiziqishi

Foot Mercato nashri xabariga koʻra, futbolchining transferi borasida Tottenxem va Aston Villa klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Londonliklar Mbayeʼning tezkorligi va hujumdagi agressiv uslubini Premyer-liga talablariga mos deb hisoblamoqda. Biroq, ayni damda Birmingemning Aston Villa klubi bu borada ancha faolroq harakat qilmoqda.

Unai Emery boshchiligidagi Aston Villa oʻz tarkibini yosh va kelajagi porloq futbolchilar bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Mbayeʼning texnik imkoniyatlari va xalqaro maydondagi tajribasi birmingemliklar uchun ayni muddao boʻlib xizmat qilishi mumkin. PSJ esa oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisini saqlab qolishga harakat qilsa-da, futbolchining oʻzi ketishga moyil boʻlib turibdi.

Hozirda Ibrahim Mbayeʼning Parij klubi bilan shartnomasi 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Shunga qaramay, PSJning hujum chizigʻidagi yuqori raqobat va muntazam ravishda yangi yulduzlarning sotib olinishi yosh futbolchining asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini cheklab qoʻymoqda. Mbaye Shimoliy Amerikadagi mundialdan soʻng oʻzining yuqori darajada oʻynay olishini isbotladi va endi zaxira oʻrindigʻida qolishni istamayapti.

Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining yaqinlari uning Parijda qolib rivojlanishini maʼqul koʻrishmoqda, biroq Mbayeʼning oʻzi yangi chaqiriqlarga tayyor. PSJ rahbariyati uchun ushbu transfer oynasi qiyin kechishi kutilmoqda, chunki ular oʻzlarining eng iqtidorli "titi"laridan (akademiya tarbiyalanuvchisi) birini boy berib qoʻyish xavfi ostida turibdi. Goal.com nashri ham futbolchining Premyer-ligaga oʻtish ehtimoli yuqori ekanligini tasdiqlamoqda.

PSJIbrahim MbayeTransferlarPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganLotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganBugun, 02:52Premyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiPremyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiBugun, 02:36Mikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubMikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubBugun, 02:31AQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingAQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingBugun, 02:27Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiCristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiBugun, 02:17Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi