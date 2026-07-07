NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdi

·0·Texno
NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida gibrid yechimlar, yaʼni noutbuklar uchun moʻljallangan chiplarni statsionar videoadapterlarga aylantirish tendensiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. Xitoylik blogerlar tomonidan oʻtkazilgan soʻnggi testlar shuni koʻrsatdiki, NVIDIA GeForce RTX 4080M mobil grafik protsessori asosida yaratilgan desktop videokartasi oʻz narxiga nisbatan hayratlanarli unumdorlikni namoyish etmoqda. Ushbu qurilma nafaqat hamyonbopligi, balki energiya samaradorligi bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinovdan oʻtkazilgan GeForce RTX 4080M modeli aslida noutbuklar uchun ishlab chiqarilgan RTX 4080 Laptop chipining statsionar plata va sovutish tizimiga oʻrnatilgan koʻrinishidir. Qiziqarli jihati shundaki, ushbu karta bozorga chiqib ulgurganiga ancha boʻlgan boʻlsa-da, yirik texnologik nashrlar eʼtiboridan chetda qolib kelayotgan edi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, test qilingan namuna atigi 300 AQSH dollariga sotib olingan, biroq hozirda uning bozor narxi 400 dollar atrofida baholanmoqda.

Texnik jihatdan qaraganda, mobil RTX 4080 chipi oʻzining arxitekturasi va quvvati boʻyicha desktop talqindagi RTX 4070 Ti modeliga juda yaqin turadi. Bu esa oʻz navbatida, ushbu gibrid kartaning oʻrta va yuqori segmentdagi zamonaviy oʻyinlar uchun yetarli quvvatga ega ekanligidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozoridagi narxlar bilan solishtirganda, 400 dollarlik narx bunday darajadagi unumdorlik uchun juda raqobatbardosh koʻrsatkich hisoblanadi.

Quvvat isteʼmoli va samaradorlik koʻrsatkichlari

Test jarayonida eng hayratlanarli holat videokartaning energiya isteʼmoli bilan bogʻliq boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, GeForce RTX 4080M oʻyinlar vaqtida bor-yoʻgʻi 100 W quvvat sarflagan. Odatda mobil RTX 4080 chiplari ancha yuqori energiya talab qilishi maʼlum, biroq mazkur holat qurilmaga oʻrnatilgan maxsus BIOS dasturiy taʼminoti bilan izohlanadi. Kam quvvat isteʼmoliga qaramay, karta oʻzining asosiy raqobatchilari bilan tengma-teng kurasha olgan.

Oʻyinlardagi sinovlar shuni koʻrsatdiki, GeForce RTX 4080M Xitoy bozorida mashhur boʻlgan Radeon RX 9070 GRE bilan deyarli bir xil darajada ishlamoqda. Ayrim oʻyinlarda NVIDIA mahsuloti ustunlik qilgan boʻlsa, boshqalarida AMD kartasi biroz oldinga oʻtib ketgan. Shuni taʼkidlash joizki, RX 9070 GRE oʻrta hisobda RTX 4070 va RTX 5070 modellari oraligʻidagi quvvatni taʼminlaydi, bu esa gibrid kartaning salohiyati yuqoriligini tasdiqlaydi.

Bunday videokartalarning paydo boʻlishi, ayniqsa, byudjetni tejashni xohlovchi geymerlar uchun ayni muddao. Chunki toʻliq quvvatli desktop RTX 4070 Ti kartalari ancha qimmat turadi. Mobil chipdan foydalanilgan ushbu variant esa foydalanuvchiga kamroq mablagʻ evaziga yuqori kadrlar chastotasini (FPS) va barqaror grafikani taqdim eta oladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, GeForce RTX 4080M asosidagi desktop yechimlar oʻz segmentida eng yaxshi "narx-navo va unumdorlik" nisbatini taklif qilmoqda. Garchi bu kabi mahsulotlar rasmiy brendlar tomonidan emas, balki uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilari tomonidan yigʻilsa-da, ular oʻzining ixchamligi va tejamkorligi bilan koʻplab foydalanuvchilarning tanloviga aylanishi shubhasiz.

NVIDIAGeForceRTX 4080MVideokartaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiIBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiBugun, 00:54Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariVercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariBugun, 00:54Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi