NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida gibrid yechimlar, yaʼni noutbuklar uchun moʻljallangan chiplarni statsionar videoadapterlarga aylantirish tendensiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. Xitoylik blogerlar tomonidan oʻtkazilgan soʻnggi testlar shuni koʻrsatdiki, NVIDIA GeForce RTX 4080M mobil grafik protsessori asosida yaratilgan desktop videokartasi oʻz narxiga nisbatan hayratlanarli unumdorlikni namoyish etmoqda. Ushbu qurilma nafaqat hamyonbopligi, balki energiya samaradorligi bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinovdan oʻtkazilgan GeForce RTX 4080M modeli aslida noutbuklar uchun ishlab chiqarilgan RTX 4080 Laptop chipining statsionar plata va sovutish tizimiga oʻrnatilgan koʻrinishidir. Qiziqarli jihati shundaki, ushbu karta bozorga chiqib ulgurganiga ancha boʻlgan boʻlsa-da, yirik texnologik nashrlar eʼtiboridan chetda qolib kelayotgan edi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, test qilingan namuna atigi 300 AQSH dollariga sotib olingan, biroq hozirda uning bozor narxi 400 dollar atrofida baholanmoqda.
Texnik jihatdan qaraganda, mobil RTX 4080 chipi oʻzining arxitekturasi va quvvati boʻyicha desktop talqindagi RTX 4070 Ti modeliga juda yaqin turadi. Bu esa oʻz navbatida, ushbu gibrid kartaning oʻrta va yuqori segmentdagi zamonaviy oʻyinlar uchun yetarli quvvatga ega ekanligidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozoridagi narxlar bilan solishtirganda, 400 dollarlik narx bunday darajadagi unumdorlik uchun juda raqobatbardosh koʻrsatkich hisoblanadi.
Quvvat isteʼmoli va samaradorlik koʻrsatkichlariTest jarayonida eng hayratlanarli holat videokartaning energiya isteʼmoli bilan bogʻliq boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, GeForce RTX 4080M oʻyinlar vaqtida bor-yoʻgʻi 100 W quvvat sarflagan. Odatda mobil RTX 4080 chiplari ancha yuqori energiya talab qilishi maʼlum, biroq mazkur holat qurilmaga oʻrnatilgan maxsus BIOS dasturiy taʼminoti bilan izohlanadi. Kam quvvat isteʼmoliga qaramay, karta oʻzining asosiy raqobatchilari bilan tengma-teng kurasha olgan.
Oʻyinlardagi sinovlar shuni koʻrsatdiki, GeForce RTX 4080M Xitoy bozorida mashhur boʻlgan Radeon RX 9070 GRE bilan deyarli bir xil darajada ishlamoqda. Ayrim oʻyinlarda NVIDIA mahsuloti ustunlik qilgan boʻlsa, boshqalarida AMD kartasi biroz oldinga oʻtib ketgan. Shuni taʼkidlash joizki, RX 9070 GRE oʻrta hisobda RTX 4070 va RTX 5070 modellari oraligʻidagi quvvatni taʼminlaydi, bu esa gibrid kartaning salohiyati yuqoriligini tasdiqlaydi.
Bunday videokartalarning paydo boʻlishi, ayniqsa, byudjetni tejashni xohlovchi geymerlar uchun ayni muddao. Chunki toʻliq quvvatli desktop RTX 4070 Ti kartalari ancha qimmat turadi. Mobil chipdan foydalanilgan ushbu variant esa foydalanuvchiga kamroq mablagʻ evaziga yuqori kadrlar chastotasini (FPS) va barqaror grafikani taqdim eta oladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, GeForce RTX 4080M asosidagi desktop yechimlar oʻz segmentida eng yaxshi "narx-navo va unumdorlik" nisbatini taklif qilmoqda. Garchi bu kabi mahsulotlar rasmiy brendlar tomonidan emas, balki uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilari tomonidan yigʻilsa-da, ular oʻzining ixchamligi va tejamkorligi bilan koʻplab foydalanuvchilarning tanloviga aylanishi shubhasiz.
…