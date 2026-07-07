Isroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldi

·39·Dunyo
Isroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldi

Ijtimoiy tarmoqlarda qo‘li, ko‘zi va tanasi bog‘langan holda karavotga yuztuban yotqizilgan g‘azolik erkakning surati keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Katta rezonans uyg‘otgan ushbu surat yuzasidan Isroil armiyasi bayonot berib, tasvir haqiqiy ekanini tasdiqladi hamda holat bo‘yicha ichki surishtiruv boshlanganini ma’lum qildi.

Harbiylar bunday munosabat armiyaning ichki qoidalari va qadriyatlariga mos kelmasligini bildirgan. Biroq ular suratdagi shaxsning kimligi, qayerda saqlanayotgani yoki voqea tafsilotlari haqida qo‘shimcha ma’lumot bermadi. Ma’lum qilinishicha, surat dastlab Instagram'da ibroniy tilidagi “Xayrli tong” yozuvi bilan e’lon qilingan, oradan ko‘p o‘tmay ushbu akkaunt o‘chirib tashlangan.

Oradan vaqt o‘tib, g‘azolik Abu Nassar suratdagi erkak uning o‘g‘li Usama ekanini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘g‘lini tanasidagi chandiqlar va shishlar orqali tanib olgan.

Oila a’zolarining ma’lum qilishicha, Usama joriy yilning mart oyida Isroil va HAMAS o‘rtasidagi sulh davrida “Sariq chiziq” yaqinida 1,5 yoshli farzandi bilan birga qo‘lga olingan. Kichik yoshdagi bola o‘sha kunning o‘zida ozod etilgan, biroq yaqinlari uning oyoqlarida kuyishga o‘xshash izlar bo‘lganini iddao qilmoqda.

Kichik yoshli bolaning yig‘lamoqchi bo‘lgan yuzi va oyog‘idagi ko‘kargan jarohatlari.

Isroil armiyasi esa bu ayblovlarni rad etdi. Rasmiy bayonotda qayd etilishicha, bolaning oyog‘idagi jarohatlar sigaret tufayli emas, balki Usamani to‘xtatish maqsadida otilgan ogohlantiruvchi o‘qlar oqibatida yuzaga kelgan bo‘lishi mumkin.

Isroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdi10 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdiBugun, 00:16Fransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiFransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiKecha, 23:30«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldi«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 23:24Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiUkraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiKecha, 22:33Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarKecha, 22:30Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiNepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiKecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi