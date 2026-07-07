Soxta “Serkan Bolat”ga ishongan ayol 460 million so‘midan ayrildi

·27·Dunyo
Soxta “Serkan Bolat”ga ishongan ayol 460 million so‘midan ayrildi

Rossiyaning Krasnodar shahrida yashovchi ayol o‘zini turkiyalik mashhur aktyor Kerem Bursin deb tanishtirgan firibgarning qurboniga aylandi. Sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan foto va videolar orqali ishonch uyg‘otgan jinoyatchi undan 3 million rubldan ortiq, ya’ni qariyb 460 million so‘mni qo‘lga kiritgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 2024 yilda sodir bo‘lgan. Nigeriya fuqarosi messenjer orqali ayol bilan tanishib, o‘zini “Sen çal kapımı” serialidagi mashhur aktyor Kerem Bursin sifatida tanishtirgan. U sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib tayyorlangan suratlar va videolarni yuborish orqali ayolning ishonchiga kirishga muvaffaq bo‘lgan.

Bir muddat yozishmalardan so‘ng firibgar turli bahonalarni o‘ylab topgan. U xavfsizlik masalalari, shaxsini sir saqlash, migratsiya hujjatlarini rasmiylashtirish hamda Rossiyaga kelish bilan bog‘liq xarajatlarni qoplash zarurligini aytib, ayoldan bir necha marotaba pul o‘tkazishni so‘ragan.

Oqibatda jabrlanuvchi firibgarga jami 3 million rubldan ortiq mablag‘ni o‘tkazib bergan. Keyinchalik u aldanganini anglab, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan.

O‘tkazilgan tergov davomida firibgarlikni Nigeriya fuqarosi sodir etgani aniqlangan. Sud uni aybdor deb topib, 3,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi.

Mutaxassislar esa mashhur shaxslar nomidan yozayotgan noma’lum akkauntlarga ishonmaslik, pul o‘tkazish bilan bog‘liq har qanday iltimosni shubha ostiga olish va sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan foto hamda videolar tobora ko‘payib borayotgan bir paytda ehtiyotkorlikni yanada kuchaytirish zarurligini ta’kidlamoqda.

Kerem BursinKrasnodarRossiyaSerkan Bolat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldiIsroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 01:5110 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdi10 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdiBugun, 00:16Fransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiFransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiKecha, 23:30«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldi«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 23:24Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiUkraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiKecha, 22:33Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarKecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi