AQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzating
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahon chempionatining nimchorak finalida AQSH va Belgiya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya qilinadi.
O‘yin soat 05:00 da Sietlda start oladi. Translyatsiya davomida har bir gol, xavfli vaziyat, zarba, futbolchilar almashinuvi va hakam qarorlari haqida tezkor ma’lumot berib boriladi.
Bahs oldidan tomonlarning imkoniyatlari bir-biriga yaqin baholangan. AQSHga 38 foiz, Belgiyaga 34 foiz g‘alaba ehtimoli berilgan. Durang natija uchun ko‘rsatkich 28 foizni tashkil etgan.
Futbol muxlislari uchrashuvning barcha muhim voqealarini Zamin.uz orqali jonli kuzatishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…