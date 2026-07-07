AQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzating

·96·Sport
AQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzating

Jahon chempionatining nimchorak finalida AQSH va Belgiya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya qilinadi.

O‘yin soat 05:00 da Sietlda start oladi. Translyatsiya davomida har bir gol, xavfli vaziyat, zarba, futbolchilar almashinuvi va hakam qarorlari haqida tezkor ma’lumot berib boriladi.

Bahs oldidan tomonlarning imkoniyatlari bir-biriga yaqin baholangan. AQSHga 38 foiz, Belgiyaga 34 foiz g‘alaba ehtimoli berilgan. Durang natija uchun ko‘rsatkich 28 foizni tashkil etgan.

Futbol muxlislari uchrashuvning barcha muhim voqealarini Zamin.uz orqali jonli kuzatishi mumkin.

AQSHBelgiyaJonli translyatsiyaNimchorak finalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiPSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiBugun, 03:11Lotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganLotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganBugun, 02:52Premyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiPremyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiBugun, 02:36Mikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubMikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubBugun, 02:31Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiCristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiBugun, 02:17Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi