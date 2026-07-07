«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdi
O‘zbekiston U23 terma jamoasi «Nasaf»ga qarshi nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Murosasiz kechgan bahsda Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari minimal hisobda g‘alaba qozondi — 1:0.
Uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limda Bobur Abduholiqov tomonidan urilgan yagona gol hal qildi.
Yagona gol 31-daqiqada urildi
«Nasaf» uchrashuvning 31-daqiqasida hisobni ochdi. Qarshiliklar hujumchisi Bobur Abduholiqov yaratilgan imkoniyatdan unumli foydalanib, jamoasiga g‘alaba keltirgan golga mualliflik qildi.
Qolgan daqiqalarda O‘zbekiston U23 vakillari hisobni tenglashtirishga harakat qildi, ammo «Nasaf» himoyasi natijani saqlab qoldi.
Nazorat uchrashuvi natijasi
O‘zbekiston U23 — «Nasaf» 0:1
Gol: Bobur Abduholiqov, 31-daqiqa.
O‘zbekiston U23 asosiy tarkibi
Maksim Murkayev, Dilshod Murtazoyev, G‘iyosjon Rizaqulov, Quvonch Xushvaqtov, Saidxon Hamidov, Ro‘ziboy Fayzullayev, Ollobergan Karimov, Ravshan Xayrullayev, Saidumarxon Saidnurullayev, Nurlan Ibraimov, Amirbek Saidov.
Zaxiradan maydonga tushganlar
Qudratov, Rahimov, Abdullayev, Tursunmuhammadov, Ahmadjonov, Abdunabiyev, Hoshimov, Anvarov, Shodiboyev va Rayimqulov.
Nazorat bahsi murabbiylar shtabiga futbolchilarning jismoniy holati va o‘yindagi imkoniyatlarini baholash uchun muhim sinov vazifasini o‘tadi. «Nasaf» esa bitta gol bilan g‘alabani ilib ketdi.
…