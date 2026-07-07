Mikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlub

·79·Sport
Mikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlub

Jahon chempionatining nimchorak final bosqichidan oʻrin olgan markaziy bahsda Ispaniya terma jamoasi Portugaliyani minimal 1:0 hisobida magʻlub etib, turnirni davom ettiradigan boʻldi. Uchrashuv taqdirini zaxiradan maydonga tushgan Arsenal yarim himoyachisi Mikel Merino tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi. Bu gʻalaba "Qizil furiya"ni navbatdagi bosqichga olib chiqish bilan birga, afsonaviy Cristiano Ronaldo uchun Jahon chempionatlaridagi soʻnggi oʻyin boʻlib qolishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin kutilganidek ehtiyotkorona ruhda boshlandi. Ispaniya terma jamoasi uchrashuvning ilk daqiqalaridan nazoratni oʻz qoʻliga olishga intildi. Mikel Oyarzabalda hisobni ochish uchun qulay imkoniyat yuzaga kelgan boʻlsa-da, uning zarbasi darvoza ustuni yonidan oʻtib ketdi. Shuningdek, yosh iqtidor egasi Lamine Yamal oʻziga xos uslubda markazga intilib zarba yoʻlladi, biroq Portugaliya posboni Diogo Costa mahorat koʻrsatib, xavfni bartaraf etdi.

Portugaliyaning himoyaviy oʻyini va Ronaldoning nursiz oqshomi

Portugaliya terma jamoasi tartibli himoyalanish orqali Ispaniyaning hujumkor salohiyatini jilovlashga muvaffaq boʻldi. Ayniqsa, Lamine Yamal raqib himoyachilari tomonidan qattiq nazoratga olindi, bu esa Ispaniyaning kreativligiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Oʻz navbatida, Ispaniya himoyachilari ham Cristiano Ronaldo boshchiligidagi hujum chizigʻiga deyarli boʻsh joy qoldirishmadi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, Ronaldo butun oʻyin davomida keskir vaziyatlardan uzilib qoldi.

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimi ancha zerikarli kechdi. Ispaniya toʻpga egalik qilish boʻyicha katta ustunlikka ega boʻlsa-da, Portugaliyaning zich himoyasini yorib oʻtishda qiynaldi. Luis De La Fuente oʻyinni oʻzgartirish maqsadida 85-daqiqada maydonga Ferran Torres va Mikel Merino kabi oʻyinchilarni tushirdi. Murabbiyning bu qarori oʻyin taqdirini tubdan oʻzgartirib yubordi.

Hal qiluvchi zarba va super-zaxira omili

Uchrashuvning 91-daqiqasida Ferran Torres tomonidan yetkazib berilgan uzatmani Mikel Merino aniq zarba bilan darvozaga yoʻlladi. Diogo Costa bu vaziyatda ojiz qoldi va Ispaniya dramatik tarzda gʻalabani ilib ketdi. Merino soʻnggi vaqtlarda terma jamoa uchun haqiqiy "super-zaxira"ga aylanib bormoqda, uning muhim pallalarda gol urish qobiliyati Ispaniyaning asosiy qurollaridan biri boʻlib xizmat qilmoqda.

Ushbu magʻlubiyat Portugaliya uchun turnir yakunlanganini anglatadi. 39 yoshli Cristiano Ronaldo uchun bu faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionati boʻlishi haqiqatga juda yaqin. Uning yirik turnirlardagi ishtiroki endilikda faqat Yevropa chempionatlari bilan cheklanishi mumkin, ammo global miqyosdagi bosh sovrin orzusi ushalmaydigan boʻlib qoldi.

Ispaniya uchun bu oʻyin estetik jihatdan eng chiroylisi boʻlmagan boʻlsa-da, natija nuqtai nazaridan ulkan ahamiyatga ega. Jamoa himoyadagi barqarorlik va kerakli pallada vaziyatdan foydalana olish qobiliyatini namoyish etdi. Endi ular chorak finalda oʻz raqiblarini kutishadi, Mikel Merino esa asosiy tarkibdan joy olish uchun oʻz daʼvosini yanada mustahkamladi.

IspaniyaPortugaliyaMikel MerinoCristiano RonaldoJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiPSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiBugun, 03:11Lotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganLotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganBugun, 02:52Premyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiPremyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiBugun, 02:36AQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingAQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingBugun, 02:27Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiCristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiBugun, 02:17Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi