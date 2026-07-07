Mikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlub
Jahon chempionatining nimchorak final bosqichidan oʻrin olgan markaziy bahsda Ispaniya terma jamoasi Portugaliyani minimal 1:0 hisobida magʻlub etib, turnirni davom ettiradigan boʻldi. Uchrashuv taqdirini zaxiradan maydonga tushgan Arsenal yarim himoyachisi Mikel Merino tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi. Bu gʻalaba "Qizil furiya"ni navbatdagi bosqichga olib chiqish bilan birga, afsonaviy Cristiano Ronaldo uchun Jahon chempionatlaridagi soʻnggi oʻyin boʻlib qolishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin kutilganidek ehtiyotkorona ruhda boshlandi. Ispaniya terma jamoasi uchrashuvning ilk daqiqalaridan nazoratni oʻz qoʻliga olishga intildi. Mikel Oyarzabalda hisobni ochish uchun qulay imkoniyat yuzaga kelgan boʻlsa-da, uning zarbasi darvoza ustuni yonidan oʻtib ketdi. Shuningdek, yosh iqtidor egasi Lamine Yamal oʻziga xos uslubda markazga intilib zarba yoʻlladi, biroq Portugaliya posboni Diogo Costa mahorat koʻrsatib, xavfni bartaraf etdi.
Portugaliyaning himoyaviy oʻyini va Ronaldoning nursiz oqshomiPortugaliya terma jamoasi tartibli himoyalanish orqali Ispaniyaning hujumkor salohiyatini jilovlashga muvaffaq boʻldi. Ayniqsa, Lamine Yamal raqib himoyachilari tomonidan qattiq nazoratga olindi, bu esa Ispaniyaning kreativligiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Oʻz navbatida, Ispaniya himoyachilari ham Cristiano Ronaldo boshchiligidagi hujum chizigʻiga deyarli boʻsh joy qoldirishmadi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, Ronaldo butun oʻyin davomida keskir vaziyatlardan uzilib qoldi.
Uchrashuvning ikkinchi boʻlimi ancha zerikarli kechdi. Ispaniya toʻpga egalik qilish boʻyicha katta ustunlikka ega boʻlsa-da, Portugaliyaning zich himoyasini yorib oʻtishda qiynaldi. Luis De La Fuente oʻyinni oʻzgartirish maqsadida 85-daqiqada maydonga Ferran Torres va Mikel Merino kabi oʻyinchilarni tushirdi. Murabbiyning bu qarori oʻyin taqdirini tubdan oʻzgartirib yubordi.
Hal qiluvchi zarba va super-zaxira omiliUchrashuvning 91-daqiqasida Ferran Torres tomonidan yetkazib berilgan uzatmani Mikel Merino aniq zarba bilan darvozaga yoʻlladi. Diogo Costa bu vaziyatda ojiz qoldi va Ispaniya dramatik tarzda gʻalabani ilib ketdi. Merino soʻnggi vaqtlarda terma jamoa uchun haqiqiy "super-zaxira"ga aylanib bormoqda, uning muhim pallalarda gol urish qobiliyati Ispaniyaning asosiy qurollaridan biri boʻlib xizmat qilmoqda.
Ushbu magʻlubiyat Portugaliya uchun turnir yakunlanganini anglatadi. 39 yoshli Cristiano Ronaldo uchun bu faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionati boʻlishi haqiqatga juda yaqin. Uning yirik turnirlardagi ishtiroki endilikda faqat Yevropa chempionatlari bilan cheklanishi mumkin, ammo global miqyosdagi bosh sovrin orzusi ushalmaydigan boʻlib qoldi.
Ispaniya uchun bu oʻyin estetik jihatdan eng chiroylisi boʻlmagan boʻlsa-da, natija nuqtai nazaridan ulkan ahamiyatga ega. Jamoa himoyadagi barqarorlik va kerakli pallada vaziyatdan foydalana olish qobiliyatini namoyish etdi. Endi ular chorak finalda oʻz raqiblarini kutishadi, Mikel Merino esa asosiy tarkibdan joy olish uchun oʻz daʼvosini yanada mustahkamladi.
…