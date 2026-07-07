Ispaniya Ronalduni uyiga jo‘natdi

·1·Sport
Ispaniya Ronalduni uyiga jo‘natdi

Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi Portugaliya Jahon chempionati nimchorak finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi va musobaqadagi ishtirokini yakunladi. Uchrashuv taqdirini 90+1-daqiqada Mikel Merino kiritgan gol hal qildi.

Ronaldu bahsni asosiy tarkibda boshladi va 90 daqiqa maydonda harakat qildi. U raqib darvozasi tomon 3 marta zarba berdi. Shulardan 2 tasi aniq chiqqan, yana bir zarba darvoza yonidan o‘tib ketgan.

Portugaliya hujumchisi raqib jarima maydoni ichida uch marta to‘pga tegdi. Uning kutilgan gol ko‘rsatkichi 0,28 ni, darvozaga aniq yo‘naltirilgan zarbalar sifati esa 0,87 ni tashkil qildi. Biroq Ronaldu imkoniyatlarini golga aylantira olmadi.

U pas berishda 12 urinishdan 10 tasini aniq bajardi. Hujumning so‘nggi qismidagi 5 pasdan 4 tasi manzilga yetdi. Shuningdek, Ronaldu bir marta hal qiluvchi pas berdi.

Yakkakurashlarda u uch imkoniyatdan ikkitasida g‘olib chiqdi. Ronaldu bir marta to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirdi va bir marta to‘pni qaytarib oldi. Uning uchrashuv uchun bahosi 6,4 ball bo‘ldi.

Portugaliya so‘nggi daqiqalargacha hisobni ushlab turdi, ammo Merinoning kechikkan goliga javob qaytara olmadi. Natijada Ronaldu va uning jamoasi turnir bilan xayrlashdi.

PortugaliyaIspaniyaKrishtianu RonalduMikel MerinoJahon chempionatiNimchorak final
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdi«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdiBugun, 02:03Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiIspaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiBugun, 02:03Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiChelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiBugun, 00:57Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiKylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiBugun, 00:52Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarBugun, 00:12Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosBelletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi