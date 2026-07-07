Premyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdi

·36·Sport
Premyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdi

Yevropa futbol bozorida transfer oynasi qizigan pallada Angliya Premyer-ligasining ikki grandi — Liverpul va Arsenal Pari Sen-Jermen hujumchisi Bredli Barkola uchun jiddiy kurash boshladi. Fransiyalik iqtidorli futbolchi o‘zining texnik mahorati va tezkorligi bilan nafaqat Liga 1, balki qit‘a miqyosida ham mutaxassislar e’tiborini tortib kelmoqda. PSJ o‘z yulduzlarini osonlikcha qo‘yib yubormasligi bilan tanilgan bo‘lsa-da, Angliya klublarining moliyaviy qudrati va futbolchining yangi chaqiriqlarga bo‘lgan qiziqishi transfer ehtimolini oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur insayder Fabrizio Romano o‘zining YouTube kanalida ma’lum qilishicha, 21 yoshli hujumchi hozirda ingliz klublaridan biri uchun asosiy transfer maqsadiga aylangan. Garchi PSJ rahbariyati yosh iqtidorlarni jamoada olib qolishni istasa-da, Parijdagi vaziyat o‘zgarishi mumkinligi aytilmoqda. Bu esa Premyer-liganing top-klublariga katta miqdordagi taklif bilan chiqish uchun yo‘l ochadi.

Arsenal va Liverpulning rejalari

Arsenal ustozi Mikel Arteta jamoaning hujum chizig‘ini, xususan qanotlarni yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bukayo Saka va Gabriel Martinelli kabi futbolchilarga munosib raqobat yaratish uchun Barkola nomzodi ko‘rib chiqilmoqda. Biroq, “to‘pchilar” uchun fransiyalik futbolchi hozircha zaxira varianti sifatida turibdi. Agar London klubi o‘zining asosiy nishoni bo‘lgan Morgan Rogers transferini amalga oshirolmasa, bor e’tiborini Barkolaga qaratadi.

Liverpul ham bu poygada faol ishtirok etmoqda. Jamoa yangi murabbiy qo‘l ostida o‘z tarkibini yoshartirish va hujumkorlikni oshirishni rejalashtirgan. Barkolaning himoyachilarni yakkama-yakka kurashlarda dog‘da qoldirish qobiliyati “anfildliklar”ning yuqori intensivlikka asoslangan o‘yin uslubiga juda mos keladi. Mersisaydliklar skautlari uzoq vaqtdan beri Barkolaning o‘sishini kuzatib kelmoqda.

Bredli Barkola o‘tgan mavsumda Parij klubi safida o‘zini ko’rsata oldi va Fransiya terma jamoasidan ham chaqiruv oldi. Uning universalligi, ya’ni hujumning har ikki qanotida va markazda o‘ynay olishi uni top-klublar uchun yanada jozibador qiladi. PSJ esa futbolchi uchun kamida 70-80 million yevro atrofida mablag‘ talab qilishi kutilmoqda.

Transfer oqibatlari va raqobat

Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Premyer-ligadagi kuchlar muvozanatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Liverpul uchun bu Muhammad Salahning kelajagi bo‘yicha noaniqliklar fonida muhim qadam bo‘lsa, Arsenal uchun chempionlik poygasida tarkib chuqurligini ta’minlaydi. Har ikki klub ham yosh va kelajagi porloq futbolchilarga sarmoya kiritish strategiyasini davom ettirmoqda.

Hozircha rasmiy takliflar yuborilmagan bo‘lsa-da, muzokaralar parda ortida qizg‘in davom etmoqda. Yaqin haftalar ichida Barkolaning kelajagi bo‘yicha aniqroq ma’lumotlar paydo bo‘lishi kutilmoqda. PSJ esa o‘z navbatida futbolchini saqlab qolish uchun yangi shartnoma taklif qilishi ham istisno etilmaydi.

LiverpulArsenalPSJBredli BarkolaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiPSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiBugun, 03:11Lotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganLotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechganBugun, 02:52Mikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubMikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubBugun, 02:31AQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingAQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingBugun, 02:27Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiCristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiBugun, 02:17Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi