Premyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdi
Yevropa futbol bozorida transfer oynasi qizigan pallada Angliya Premyer-ligasining ikki grandi — Liverpul va Arsenal Pari Sen-Jermen hujumchisi Bredli Barkola uchun jiddiy kurash boshladi. Fransiyalik iqtidorli futbolchi o‘zining texnik mahorati va tezkorligi bilan nafaqat Liga 1, balki qit‘a miqyosida ham mutaxassislar e’tiborini tortib kelmoqda. PSJ o‘z yulduzlarini osonlikcha qo‘yib yubormasligi bilan tanilgan bo‘lsa-da, Angliya klublarining moliyaviy qudrati va futbolchining yangi chaqiriqlarga bo‘lgan qiziqishi transfer ehtimolini oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur insayder Fabrizio Romano o‘zining YouTube kanalida ma’lum qilishicha, 21 yoshli hujumchi hozirda ingliz klublaridan biri uchun asosiy transfer maqsadiga aylangan. Garchi PSJ rahbariyati yosh iqtidorlarni jamoada olib qolishni istasa-da, Parijdagi vaziyat o‘zgarishi mumkinligi aytilmoqda. Bu esa Premyer-liganing top-klublariga katta miqdordagi taklif bilan chiqish uchun yo‘l ochadi.
Arsenal va Liverpulning rejalariArsenal ustozi Mikel Arteta jamoaning hujum chizig‘ini, xususan qanotlarni yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bukayo Saka va Gabriel Martinelli kabi futbolchilarga munosib raqobat yaratish uchun Barkola nomzodi ko‘rib chiqilmoqda. Biroq, “to‘pchilar” uchun fransiyalik futbolchi hozircha zaxira varianti sifatida turibdi. Agar London klubi o‘zining asosiy nishoni bo‘lgan Morgan Rogers transferini amalga oshirolmasa, bor e’tiborini Barkolaga qaratadi.
Liverpul ham bu poygada faol ishtirok etmoqda. Jamoa yangi murabbiy qo‘l ostida o‘z tarkibini yoshartirish va hujumkorlikni oshirishni rejalashtirgan. Barkolaning himoyachilarni yakkama-yakka kurashlarda dog‘da qoldirish qobiliyati “anfildliklar”ning yuqori intensivlikka asoslangan o‘yin uslubiga juda mos keladi. Mersisaydliklar skautlari uzoq vaqtdan beri Barkolaning o‘sishini kuzatib kelmoqda.
Bredli Barkola o‘tgan mavsumda Parij klubi safida o‘zini ko’rsata oldi va Fransiya terma jamoasidan ham chaqiruv oldi. Uning universalligi, ya’ni hujumning har ikki qanotida va markazda o‘ynay olishi uni top-klublar uchun yanada jozibador qiladi. PSJ esa futbolchi uchun kamida 70-80 million yevro atrofida mablag‘ talab qilishi kutilmoqda.
Transfer oqibatlari va raqobatAgar ushbu transfer amalga oshsa, bu Premyer-ligadagi kuchlar muvozanatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Liverpul uchun bu Muhammad Salahning kelajagi bo‘yicha noaniqliklar fonida muhim qadam bo‘lsa, Arsenal uchun chempionlik poygasida tarkib chuqurligini ta’minlaydi. Har ikki klub ham yosh va kelajagi porloq futbolchilarga sarmoya kiritish strategiyasini davom ettirmoqda.
Hozircha rasmiy takliflar yuborilmagan bo‘lsa-da, muzokaralar parda ortida qizg‘in davom etmoqda. Yaqin haftalar ichida Barkolaning kelajagi bo‘yicha aniqroq ma’lumotlar paydo bo‘lishi kutilmoqda. PSJ esa o‘z navbatida futbolchini saqlab qolish uchun yangi shartnoma taklif qilishi ham istisno etilmaydi.
…