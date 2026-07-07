Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdi

·0·Sport
Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdi

Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionatlari tarixi kutilmagan va alamli yakun topdi. 2026-yilgi jahon birinchiligining nimchorak final bosqichi doirasida oʻtkazilgan Pireney derbisida Portugaliya terma jamoasi Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etdi. Dallasda boʻlib oʻtgan ushbu uchrashuv nafaqat jamoaning magʻlubiyati, balki butun bir davrning yakunlanishi sifatida tarixga kirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning birinchi boʻlimi har ikki jamoaning ehtiyotkorona, ammo xavfli hujumlari bilan boshlandi. Goal.com nashri xabariga koʻra, uchrashuvning dastlabki daqiqalarida Joao Cancelo va Mikel Oyarzabal qulay imkoniyatlardan foydalana olishmadi. Cristiano Ronaldo esa oʻzining odatiy faolligini koʻrsatishga harakat qildi, biroq Ispaniya darvozaboni Unai Simon uning zarbalarini qaytarishga muvaffaq boʻldi. Portugaliyaliklar posboni Diogo Costa ham birinchi boʻlimda Lamine Yamal va Alex Baena tomonidan yoʻllangan ketma-ket zarbalarni bartaraf etib, jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi.

Tanaffus arafasida Portugaliya hisobni ochishga juda yaqin kelgan edi. Nuno Mendes tomonidan yoʻllangan kuchli zarba raqib himoyachisiga tegib, darvoza toʻsini orqali maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shuningdek, Joao Felix va Cristiano Ronaldo ishtirokidagi kombinatsiyalar ham Ispaniya himoya qoʻrgʻonini yorib oʻtish uchun yetarli boʻlmadi. Jamoalar tanaffusga nursiz durang bilan yoʻl oldilar.

Hal qiluvchi zarba va soʻnggi daqiqalar

Ikkinchi boʻlim ancha zerikarli va ehtiyotkorona ruhda oʻtdi. Har ikki jamoa ham tavakkal qilishdan qochib, koʻproq himoyaga eʼtibor qaratdi. Bruno Fernandesning noaniq zarbalari va Lamine Yamalning jarima zarbasi darvozabonlar uchun jiddiy muammo tugʻdirmadi. Ammo oʻyinning soʻnggi daqiqalari Portugaliya uchun haqiqiy fojiaga aylandi.

Uchrashuvga qoʻshib berilgan vaqtda zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino Ferran Torresning nozik uzatmasidan soʻng Diogo Costa darvozasini aniq nishonga oldi. Ushbu gol Portugaliya terma jamoasining barcha umidlarini chippakka chiqardi. Oʻyin yakunlanishi arafasida Bernardo Silva hisobni tenglashtirishi mumkin edi, biroq uning boshi bilan yoʻllagan zarbasi darvoza toʻrining yuqori qismiga tegib oʻtdi.

Ushbu magʻlubiyat 41 yoshli Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionatlari sahnasidagi oxirgi chiqish boʻldi. Faoliyati davomida koʻplab rekordlarni oʻrnatgan hujumchi oʻzining soʻnggi mundialini medalsiz va golsiz yakunlashga majbur boʻldi. Portugaliya uchun ushbu natija katta muvaffaqiyatsizlik sifatida baholanmoqda, chunki jamoa tarkib jihatidan turnir favoritlaridan biri hisoblanardi.

Ispaniya esa ushbu gʻalabadan soʻng chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Luis de la Fuente shogirdlari tartibli oʻyin va soʻnggi daqiqalardagi iroda evaziga qoʻshnilarini musobaqadan chiqarib yuborishdi. Endilikda Portugaliya futbolida yangi davr boshlanishi kutilmoqda, chunki jamoaning koʻplab yetakchilari, jumladan Ronaldo ham xalqaro faoliyatini yakunlash haqida qaror qabul qilishi mumkin.

Cristiano RonaldoPortugaliyaIspaniyaJCh-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11Ispaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiIspaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiBugun, 02:08«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdi«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdiBugun, 02:03Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiIspaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiBugun, 02:03Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiChelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiBugun, 00:57Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiKylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi