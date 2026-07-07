Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdi
Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionatlari tarixi kutilmagan va alamli yakun topdi. 2026-yilgi jahon birinchiligining nimchorak final bosqichi doirasida oʻtkazilgan Pireney derbisida Portugaliya terma jamoasi Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etdi. Dallasda boʻlib oʻtgan ushbu uchrashuv nafaqat jamoaning magʻlubiyati, balki butun bir davrning yakunlanishi sifatida tarixga kirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning birinchi boʻlimi har ikki jamoaning ehtiyotkorona, ammo xavfli hujumlari bilan boshlandi. Goal.com nashri xabariga koʻra, uchrashuvning dastlabki daqiqalarida Joao Cancelo va Mikel Oyarzabal qulay imkoniyatlardan foydalana olishmadi. Cristiano Ronaldo esa oʻzining odatiy faolligini koʻrsatishga harakat qildi, biroq Ispaniya darvozaboni Unai Simon uning zarbalarini qaytarishga muvaffaq boʻldi. Portugaliyaliklar posboni Diogo Costa ham birinchi boʻlimda Lamine Yamal va Alex Baena tomonidan yoʻllangan ketma-ket zarbalarni bartaraf etib, jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi.
Tanaffus arafasida Portugaliya hisobni ochishga juda yaqin kelgan edi. Nuno Mendes tomonidan yoʻllangan kuchli zarba raqib himoyachisiga tegib, darvoza toʻsini orqali maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shuningdek, Joao Felix va Cristiano Ronaldo ishtirokidagi kombinatsiyalar ham Ispaniya himoya qoʻrgʻonini yorib oʻtish uchun yetarli boʻlmadi. Jamoalar tanaffusga nursiz durang bilan yoʻl oldilar.
Hal qiluvchi zarba va soʻnggi daqiqalarIkkinchi boʻlim ancha zerikarli va ehtiyotkorona ruhda oʻtdi. Har ikki jamoa ham tavakkal qilishdan qochib, koʻproq himoyaga eʼtibor qaratdi. Bruno Fernandesning noaniq zarbalari va Lamine Yamalning jarima zarbasi darvozabonlar uchun jiddiy muammo tugʻdirmadi. Ammo oʻyinning soʻnggi daqiqalari Portugaliya uchun haqiqiy fojiaga aylandi.
Uchrashuvga qoʻshib berilgan vaqtda zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino Ferran Torresning nozik uzatmasidan soʻng Diogo Costa darvozasini aniq nishonga oldi. Ushbu gol Portugaliya terma jamoasining barcha umidlarini chippakka chiqardi. Oʻyin yakunlanishi arafasida Bernardo Silva hisobni tenglashtirishi mumkin edi, biroq uning boshi bilan yoʻllagan zarbasi darvoza toʻrining yuqori qismiga tegib oʻtdi.
Ushbu magʻlubiyat 41 yoshli Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionatlari sahnasidagi oxirgi chiqish boʻldi. Faoliyati davomida koʻplab rekordlarni oʻrnatgan hujumchi oʻzining soʻnggi mundialini medalsiz va golsiz yakunlashga majbur boʻldi. Portugaliya uchun ushbu natija katta muvaffaqiyatsizlik sifatida baholanmoqda, chunki jamoa tarkib jihatidan turnir favoritlaridan biri hisoblanardi.
Ispaniya esa ushbu gʻalabadan soʻng chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Luis de la Fuente shogirdlari tartibli oʻyin va soʻnggi daqiqalardagi iroda evaziga qoʻshnilarini musobaqadan chiqarib yuborishdi. Endilikda Portugaliya futbolida yangi davr boshlanishi kutilmoqda, chunki jamoaning koʻplab yetakchilari, jumladan Ronaldo ham xalqaro faoliyatini yakunlash haqida qaror qabul qilishi mumkin.
…