Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballar

·1·Sport
Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballar

Ispaniyaning Portugaliya ustidan qozongan g‘alabasidan keyin Flashscore portali uchrashuv ishtirokchilariga baho berdi. Maydondagi eng yaxshi ko‘rsatkich Rodrida qayd etildi. Ispaniya yarim himoyachisi 8,3 ball bilan bahsning eng yuqori bahosini oldi.

Rodridan keyin Lamin Yamal 7,7 ball to‘pladi. Unai Simonga 7,5, Dani Olmoga 7,4 va Pedro Porroga 7,1 ball berildi. Ferran Torres zaxiradan maydonga tushgan bo‘lsa-da, 7,3 ball bilan baholandi.

Ispaniyaning to‘liq baholari:

• Unai Simon — 7,5
• Pedro Porro — 7,1
• Pau Kubarsi — 6,3
• Emerik Lyaport — 6,4
• Mark Kukurelya — 6,5
Rodri — 8,3
• Aleks Baena — 6,7
• Pedri — 6,6
• Lamin Yamal — 7,7
• Dani Olmo — 7,4
• Mikel Oyarsabal — 6,4
• Ferran Torres — 7,3

O‘yin taqdirini hal qilgan Mikel Merino 85-daqiqada maydonga tushdi. U 90+1-daqiqada gol urib, Ispaniyani keyingi bosqichga olib chiqdi.

Portugaliya safida darvozabon Diogu Koshta eng yaxshi natijani qayd etdi. U 7,1 ball oldi. Markaziy himoyachilar Renatu Veyga va Ruben Diashga 6,8 balldan berildi.

Jamoa sardori Krishtianu Ronalduga 6,4 ball qo‘yildi. Xuddi shunday baho Joau Feliks va Joau Kanseluga ham berilgan. Brunu Fernandesh 6,7 ball oldi.

Portugaliya futbolchilarining baholari:

• Diogu Koshta — 7,1
• Nunu Mendesh — 6,6
• Renatu Veyga — 6,8
• Ruben Diash — 6,8
• Joau Kanselu — 6,4
• Joau Nevesh — 6,5
• Vitinya — 5,6
• Pedru Netu — 5,7
• Brunu Fernandesh — 6,7
• Joau Feliks — 6,4
• Krishtianu Ronaldu — 6,4
• Nelson Semedu — 6,0
• Rafael Leau — 6,7
• Diogu Dalot — 6,4

Portugaliya tarkibida eng past ball Vitinyaga qo‘yildi. U 5,6 ball olgan bo‘lsa, Pedru Netuning bahosi 5,7 ni tashkil qildi.

IspaniyaPortugaliyaKrishtianu RonalduRodriMikel Merino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiIspaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiBugun, 02:08«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdi«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdiBugun, 02:03Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiIspaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiBugun, 02:03Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiChelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiBugun, 00:57Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiKylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiBugun, 00:52Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi