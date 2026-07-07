Lotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechgan

·69·Sport
Lotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechgan

Germaniya futboli afsonasi Lotar Matteus Braziliya terma jamoasining Jahon chempionatini tark etganidan mamnun ekanini yashirmadi. U jamoa yetakchisi Neymar va uning maydondagi xatti-harakatlarini keskin tanqid ostiga olib, hujumchini shaxsiy xudbinlikda aybladi. Sky Germany nashri uchun yozgan kolumnasida Matteus Braziliyaning Norvegiyaga qarshi nimchorak finaldagi magʻlubiyatini tahlil qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Matteusning fikricha, Braziliya terma jamoasining turnirdan chiqib ketishi adolatli boʻlgan. "Braziliyaning magʻlub boʻlgani meni xursand qildi. Men endi bu tinimsiz nola qilishlar va ortiqcha imo-ishoralarga chiday olmayman", — deb yozadi germaniyalik sobiq futbolchi. U ayniqsa Neymar tomonidan oʻyin oxirida amalga oshirilgan penalti vaziyatiga eʼtibor qaratdi.

Shaxsiy manfaat jamoa muvaffaqiyatidan ustunmi?

Oʻyinning soʻnggi daqiqalarida, Braziliya 2:1 hisobida ortda qolayotgan bir paytda, hakam Norvegiya darvozasiga penalti belgiladi. Neymar zarbani amalga oshirishdan oldin ham, keyin ham darvozabon bilan uzoq vaqt bahslashib turdi. Matteusning taʼkidlashicha, oʻshanda vaqtni tejash va oʻyinni tezroq davom ettirish oʻrniga, Neymar oʻzining "men"ini birinchi oʻringa qoʻygan.

"Neymar penaltini tezroq tepish oʻrniga, darvozabon bilan janjallashdi. Bu xatti-harakatdan koʻrinib turibdiki, u oʻz egosini jamoa muvaffaqiyatidan ustun qoʻyadi", — deya qoʻshimcha qildi Matteus. Uning soʻzlariga koʻra, bunday munosabat butun jamoaning ruhiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatgan va magʻlubiyatning asosiy sabablaridan biri boʻlgan.

Shu oʻrinda nemis afsonasi Braziliyani Fransiya terma jamoasi bilan qiyosladi. Uning fikricha, fransuzlar tarkibidagi Kylian Mbappe va Ousmane Dembele kabi yulduzlar jamoaviy birdamlik muvaffaqiyat garovi ekanini allaqachon tushunib yetishgan. Fransiya Paragvayga qarshi oʻyinda aynan birdamlik evaziga gʻalaba qozonganini Matteus alohida eʼtirof etdi.

Norvegiya terma jamoasi esa ushbu gʻalaba evaziga oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionatining chorak finaliga yoʻllanma oldi. Skandinaviyaliklar safida Erling Xoland dubl qayd etib, oʻyin qahramoniga aylandi. Shuningdek, hozirda klubsiz boʻlgan darvozabon Orjan Nyland ham bir qator qiyin seyvlar bilan oʻz jamoasini goldan saqlab qoldi.

Braziliya uchun ushbu magʻlubiyat navbatdagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi. Neymar atrofidagi tanqidlar esa uzoq vaqt davom etishi kutilmoqda. Sport jamoatchiligi orasida "Selesao"ning oʻyin uslubi va intizomi borasidagi bahslar Matteusning chiqishidan soʻng yanada avj oldi.

NeymarBraziliyaLotar MatteusErling HaalandJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiPSJ yulduzi Ibrahim Mbaye Premyer-liga klublari eʼtiboriga tushdiBugun, 03:11Premyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiPremyer-liga gigantlari PSJ yulduzi Bredli Barkola uchun kurashga kirishdiBugun, 02:36Mikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubMikel Merino Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi: Cristiano Ronaldo va Portugaliya magʻlubBugun, 02:31AQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingAQSH – Belgiya bahsini biz bilan birga kuzatingBugun, 02:27Cristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiCristiano Ronaldo uchun soʻnggi akkord: Portugaliya JCh-2026 bilan xayrlashdiBugun, 02:17Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi