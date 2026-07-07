Lotar Matteus Neymarni keskin tanqid qildi: Braziliya yulduzi jamoa manfaatidan voz kechgan
Germaniya futboli afsonasi Lotar Matteus Braziliya terma jamoasining Jahon chempionatini tark etganidan mamnun ekanini yashirmadi. U jamoa yetakchisi Neymar va uning maydondagi xatti-harakatlarini keskin tanqid ostiga olib, hujumchini shaxsiy xudbinlikda aybladi. Sky Germany nashri uchun yozgan kolumnasida Matteus Braziliyaning Norvegiyaga qarshi nimchorak finaldagi magʻlubiyatini tahlil qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Matteusning fikricha, Braziliya terma jamoasining turnirdan chiqib ketishi adolatli boʻlgan. "Braziliyaning magʻlub boʻlgani meni xursand qildi. Men endi bu tinimsiz nola qilishlar va ortiqcha imo-ishoralarga chiday olmayman", — deb yozadi germaniyalik sobiq futbolchi. U ayniqsa Neymar tomonidan oʻyin oxirida amalga oshirilgan penalti vaziyatiga eʼtibor qaratdi.
Shaxsiy manfaat jamoa muvaffaqiyatidan ustunmi?Oʻyinning soʻnggi daqiqalarida, Braziliya 2:1 hisobida ortda qolayotgan bir paytda, hakam Norvegiya darvozasiga penalti belgiladi. Neymar zarbani amalga oshirishdan oldin ham, keyin ham darvozabon bilan uzoq vaqt bahslashib turdi. Matteusning taʼkidlashicha, oʻshanda vaqtni tejash va oʻyinni tezroq davom ettirish oʻrniga, Neymar oʻzining "men"ini birinchi oʻringa qoʻygan.
"Neymar penaltini tezroq tepish oʻrniga, darvozabon bilan janjallashdi. Bu xatti-harakatdan koʻrinib turibdiki, u oʻz egosini jamoa muvaffaqiyatidan ustun qoʻyadi", — deya qoʻshimcha qildi Matteus. Uning soʻzlariga koʻra, bunday munosabat butun jamoaning ruhiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatgan va magʻlubiyatning asosiy sabablaridan biri boʻlgan.
Shu oʻrinda nemis afsonasi Braziliyani Fransiya terma jamoasi bilan qiyosladi. Uning fikricha, fransuzlar tarkibidagi Kylian Mbappe va Ousmane Dembele kabi yulduzlar jamoaviy birdamlik muvaffaqiyat garovi ekanini allaqachon tushunib yetishgan. Fransiya Paragvayga qarshi oʻyinda aynan birdamlik evaziga gʻalaba qozonganini Matteus alohida eʼtirof etdi.
Norvegiya terma jamoasi esa ushbu gʻalaba evaziga oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionatining chorak finaliga yoʻllanma oldi. Skandinaviyaliklar safida Erling Xoland dubl qayd etib, oʻyin qahramoniga aylandi. Shuningdek, hozirda klubsiz boʻlgan darvozabon Orjan Nyland ham bir qator qiyin seyvlar bilan oʻz jamoasini goldan saqlab qoldi.
Braziliya uchun ushbu magʻlubiyat navbatdagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi. Neymar atrofidagi tanqidlar esa uzoq vaqt davom etishi kutilmoqda. Sport jamoatchiligi orasida "Selesao"ning oʻyin uslubi va intizomi borasidagi bahslar Matteusning chiqishidan soʻng yanada avj oldi.
…