SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqda

·31·Texno
SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqda

Janubiy Koreyaning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqaruvchi giganti SK Hynix kompaniyasi AQSH fond birjasida oʻz aksiyalarini sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda. Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan global talab ortib borayotgan bir paytda, kompaniya ushbu qadam orqali oʻz kapitallashuvini yanada oshirishni koʻzlagan. Mazkur qaror texnologiya olamidagi yirik oʻzgarishlar va xotira chiplariga boʻlgan mislsiz ehtiyoj fonida qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg xabariga koʻra, SK Hynix dushanba kuni AQSHda 17,8 millionga yaqin aksiyalarini IPO orqali sotish niyatini maʼlum qildi. Agar savdolar muvaffaqiyatli kechsa, kompaniya taxminan 28 milliard dollar mablagʻ jalb qilishi kutilmoqda. Investorlar toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy birjada savdo qilmasdan, Amerika depozitar tilxatlari (ADR) orqali SK Hynix aksiyalariga egalik qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Har bir ADR oddiy aksiyaning oʻndan bir qismiga teng boʻladi.

Sunʼiy intellekt va "RAMageddon" davri

Hozirda jahon bozorida sunʼiy intellekt tizimlarini ishga tushirish uchun zarur boʻlgan yuqori oʻtkazuvchanlik xotirasi (HBM), DRAM va NAND chiplariga boʻlgan talab taklifdan ancha yuqori. Mutaxassislar ushbu holatni "RAMageddon" deb atashmoqda. Amazon, Microsoft, Google va Oracle kabi texnologik gigantlar oʻzlarining AI maʼlumotlar markazlarini kengaytirayotgani sababli, xotira chiplari yetishmovchiligi yuzaga kelgan.

Ushbu taqchillik nafaqat sanoat darajasida, balki oddiy isteʼmolchilar uchun ham sezilmoqda. Masalan, Apple rahbariyati chiplar tanqisligi sababli Mac kompyuterlari va iPad planshetlari narxini oshirishga majbur boʻlayotganini maʼlum qildi. SK Hynix esa aynan mana shu boʻshliqni toʻldirish va bozordagi ulushini mustahkamlashni maqsad qilgan.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va xatarli investitsiyalar

SK Hynix uchun joriy yil nihoyatda omadli keldi. Kompaniyaning birinchi chorakdagi daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 200 foizga oʻsdi, aksiyalari narxi esa yil boshidan beri 260 foizga qimmatlashdi. Taqqoslash uchun, uning AQSHdagi eng yaqin raqobatchisi Micron aksiyalari oʻtgan yil davomida 700 foizga oʻsib, kompaniya qiymati 1 trillion dollardan oshib ketdi.

Janubiy Koreya texnologiya kompaniyalari, xususan SK Hynix va Samsung, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish uchun 550 milliard dollardan ortiq mablagʻ sarflashga vaʼda berishgan. Biroq, bu juda xatarli qadam boʻlishi mumkin. Yangi zavodlar qurib bitkazilguncha, bozor konyunkturasi oʻzgarishi va taklif talabdan oshib ketishi natijasida narxlar keskin tushib ketish xavfi mavjud.

Shunga qaramay, Wall Street tahlilchilari va investorlar NVIDIA kabi muvaffaqiyatga erishadigan yangi kompaniyalarni qidirmoqdalar. SK Hynix aynan shunday istiqbolli nomzodlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Kompaniya aksiyalari boʻyicha narxlar payshanba kuni belgilanadi va juma kunidan boshlab AQSH birjalarida savdolar boshlanishi kutilmoqda.

SK HynixYarimoʻtkazgichSunʼiy intellektIPOTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiKiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiBugun, 04:57NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiIBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiBugun, 00:54Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariVercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariBugun, 00:54Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi