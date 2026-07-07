SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqda
Janubiy Koreyaning yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqaruvchi giganti SK Hynix kompaniyasi AQSH fond birjasida oʻz aksiyalarini sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda. Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan global talab ortib borayotgan bir paytda, kompaniya ushbu qadam orqali oʻz kapitallashuvini yanada oshirishni koʻzlagan. Mazkur qaror texnologiya olamidagi yirik oʻzgarishlar va xotira chiplariga boʻlgan mislsiz ehtiyoj fonida qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg xabariga koʻra, SK Hynix dushanba kuni AQSHda 17,8 millionga yaqin aksiyalarini IPO orqali sotish niyatini maʼlum qildi. Agar savdolar muvaffaqiyatli kechsa, kompaniya taxminan 28 milliard dollar mablagʻ jalb qilishi kutilmoqda. Investorlar toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy birjada savdo qilmasdan, Amerika depozitar tilxatlari (ADR) orqali SK Hynix aksiyalariga egalik qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Har bir ADR oddiy aksiyaning oʻndan bir qismiga teng boʻladi.
Sunʼiy intellekt va "RAMageddon" davriHozirda jahon bozorida sunʼiy intellekt tizimlarini ishga tushirish uchun zarur boʻlgan yuqori oʻtkazuvchanlik xotirasi (HBM), DRAM va NAND chiplariga boʻlgan talab taklifdan ancha yuqori. Mutaxassislar ushbu holatni "RAMageddon" deb atashmoqda. Amazon, Microsoft, Google va Oracle kabi texnologik gigantlar oʻzlarining AI maʼlumotlar markazlarini kengaytirayotgani sababli, xotira chiplari yetishmovchiligi yuzaga kelgan.
Ushbu taqchillik nafaqat sanoat darajasida, balki oddiy isteʼmolchilar uchun ham sezilmoqda. Masalan, Apple rahbariyati chiplar tanqisligi sababli Mac kompyuterlari va iPad planshetlari narxini oshirishga majbur boʻlayotganini maʼlum qildi. SK Hynix esa aynan mana shu boʻshliqni toʻldirish va bozordagi ulushini mustahkamlashni maqsad qilgan.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va xatarli investitsiyalarSK Hynix uchun joriy yil nihoyatda omadli keldi. Kompaniyaning birinchi chorakdagi daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 200 foizga oʻsdi, aksiyalari narxi esa yil boshidan beri 260 foizga qimmatlashdi. Taqqoslash uchun, uning AQSHdagi eng yaqin raqobatchisi Micron aksiyalari oʻtgan yil davomida 700 foizga oʻsib, kompaniya qiymati 1 trillion dollardan oshib ketdi.
Janubiy Koreya texnologiya kompaniyalari, xususan SK Hynix va Samsung, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish uchun 550 milliard dollardan ortiq mablagʻ sarflashga vaʼda berishgan. Biroq, bu juda xatarli qadam boʻlishi mumkin. Yangi zavodlar qurib bitkazilguncha, bozor konyunkturasi oʻzgarishi va taklif talabdan oshib ketishi natijasida narxlar keskin tushib ketish xavfi mavjud.
Shunga qaramay, Wall Street tahlilchilari va investorlar NVIDIA kabi muvaffaqiyatga erishadigan yangi kompaniyalarni qidirmoqdalar. SK Hynix aynan shunday istiqbolli nomzodlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Kompaniya aksiyalari boʻyicha narxlar payshanba kuni belgilanadi va juma kunidan boshlab AQSH birjalarida savdolar boshlanishi kutilmoqda.
…