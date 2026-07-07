Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadi
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jaxon chempionatida o‘zining navbatdagi shousini namoyish etdi. Portugaliyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsida 18 yoshli vinger nafaqat jamoasining g‘alabasiga hissa qo‘shdi, balki raqib himoyachisi Nuno Mendesni o‘zining aldab o‘tishlari bilan maydonni tark etishga majbur qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted afsonasi Nemanja Vidic yosh iqtidor egasining o‘yinidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Lamine Yamal maydonda ko‘rsatayotgan texnika va harakatlar faqat bir kishini — afsonaviy Lionel Messini yodga solmoqda. Vidic yosh futbolchiga “mini-Messi” degan nom berib, uning zamonaviy futbol uchun noyob hodisa ekanini ta’kidladi.
Nuno Mendesning jarohati va Yamalning bosimiUchrashuv davomida Lamine Yamal va PSJ himoyachisi Nuno Mendes o‘rtasidagi duel markaziy voqelikka aylandi. Goal.com xabariga ko‘ra, Yamalning tinimsiz driblinglari va kutilmagan yo‘nalish o‘zgartirishlari portugaliyalik himoyachini jismoniy jihatdan charchatib qo‘ydi. Natijada, 56-daqiqada Mendes navbatdagi keskin harakatdan so‘ng jarohat olib, maydonni tark etishga majbur bo‘ldi.
Nemanja Vidic A Bola nashriga bergan intervyusida ushbu holatga alohida to‘xtalib o‘tdi. “Bu bola shunchaki ajoyib va maxsus. Men uni ‘mini-Messi’ deb atayman. U Mendesni qanot bo‘ylab bir necha bor yugurtirishga majbur qildi va yakunda himoyachi bu bosimga dosh berolmay jarohat oldi. Lamine shunchaki to‘g’ri chiziq bo‘ylab yugurmaydi, u har safar to‘p bilan aqlbovar qilmas ishni amalga oshiradi”, — deydi sobiq himoyachi.
Mendesning o‘rniga maydonga tushgan Nelson Semedo ham Ispaniya hujumlarining shiddatini pasaytira olmadi. Ispaniya terma jamoasi o‘yindagi nazoratni to‘liq o‘z qo‘lida ushlab turib, chorak final yo‘llanmasini naqd qildi. Shunisi e’tiborliki, ispanlar ushbu turnirda ketma-ket oltinchi o’yinda ham o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolishdi.
La Masia an’analarining davomchisiLamine Yamalning Barselona akademiyasi — La Masia tarbiyalanuvchisi ekani, uning Lionel Messi bilan solishtirilishiga yanada ko‘proq asos bo‘lmoqda. Vidicning so‘zlariga ko‘ra, zamonaviy futbolchilar ko‘proq jismoniy va prognoz qilinadigan atletik ko‘rsatkichlarga tayanadi, Yamal esa nostandart qarorlari bilan himoyachilar uchun haqiqiy “dahshat”ga aylanmoqda.
Ushbu g‘alabadan so‘ng Ispaniya terma jamoasi Jaxon chempionligiga asosiy da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda. Lamine Yamal esa turnirning eng yaxshi yosh futbolchisi bo‘lishga asosiy nomzod bo‘lib turibdi. Uning maydondagi har bir harakati nafaqat muxlislarni, balki Vidic kabi tajribali mutaxassislarni ham hayratda qoldirishda davom etmoqda.
O‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu yosh iqtidorning o‘yinlari katta qiziqish uyg‘otmoqda, chunki uning o‘yin uslubi va maydondagi erkinligi “Barsa”ning oltin davrlarini yodga solmoqda. Lamine Yamal endigina 18 yoshda ekanini hisobga olsak, uning kelajakdagi yutuqlari hali oldinda.
…