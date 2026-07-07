Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadi

·0·Sport
Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadi

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jaxon chempionatida o‘zining navbatdagi shousini namoyish etdi. Portugaliyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsida 18 yoshli vinger nafaqat jamoasining g‘alabasiga hissa qo‘shdi, balki raqib himoyachisi Nuno Mendesni o‘zining aldab o‘tishlari bilan maydonni tark etishga majbur qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted afsonasi Nemanja Vidic yosh iqtidor egasining o‘yinidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Lamine Yamal maydonda ko‘rsatayotgan texnika va harakatlar faqat bir kishini — afsonaviy Lionel Messini yodga solmoqda. Vidic yosh futbolchiga “mini-Messi” degan nom berib, uning zamonaviy futbol uchun noyob hodisa ekanini ta’kidladi.

Nuno Mendesning jarohati va Yamalning bosimi

Uchrashuv davomida Lamine Yamal va PSJ himoyachisi Nuno Mendes o‘rtasidagi duel markaziy voqelikka aylandi. Goal.com xabariga ko‘ra, Yamalning tinimsiz driblinglari va kutilmagan yo‘nalish o‘zgartirishlari portugaliyalik himoyachini jismoniy jihatdan charchatib qo‘ydi. Natijada, 56-daqiqada Mendes navbatdagi keskin harakatdan so‘ng jarohat olib, maydonni tark etishga majbur bo‘ldi.

Nemanja Vidic A Bola nashriga bergan intervyusida ushbu holatga alohida to‘xtalib o‘tdi. “Bu bola shunchaki ajoyib va maxsus. Men uni ‘mini-Messi’ deb atayman. U Mendesni qanot bo‘ylab bir necha bor yugurtirishga majbur qildi va yakunda himoyachi bu bosimga dosh berolmay jarohat oldi. Lamine shunchaki to‘g’ri chiziq bo‘ylab yugurmaydi, u har safar to‘p bilan aqlbovar qilmas ishni amalga oshiradi”, — deydi sobiq himoyachi.

Mendesning o‘rniga maydonga tushgan Nelson Semedo ham Ispaniya hujumlarining shiddatini pasaytira olmadi. Ispaniya terma jamoasi o‘yindagi nazoratni to‘liq o‘z qo‘lida ushlab turib, chorak final yo‘llanmasini naqd qildi. Shunisi e’tiborliki, ispanlar ushbu turnirda ketma-ket oltinchi o’yinda ham o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolishdi.

La Masia an’analarining davomchisi

Lamine Yamalning Barselona akademiyasi — La Masia tarbiyalanuvchisi ekani, uning Lionel Messi bilan solishtirilishiga yanada ko‘proq asos bo‘lmoqda. Vidicning so‘zlariga ko‘ra, zamonaviy futbolchilar ko‘proq jismoniy va prognoz qilinadigan atletik ko‘rsatkichlarga tayanadi, Yamal esa nostandart qarorlari bilan himoyachilar uchun haqiqiy “dahshat”ga aylanmoqda.

Ushbu g‘alabadan so‘ng Ispaniya terma jamoasi Jaxon chempionligiga asosiy da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda. Lamine Yamal esa turnirning eng yaxshi yosh futbolchisi bo‘lishga asosiy nomzod bo‘lib turibdi. Uning maydondagi har bir harakati nafaqat muxlislarni, balki Vidic kabi tajribali mutaxassislarni ham hayratda qoldirishda davom etmoqda.

O‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu yosh iqtidorning o‘yinlari katta qiziqish uyg‘otmoqda, chunki uning o‘yin uslubi va maydondagi erkinligi “Barsa”ning oltin davrlarini yodga solmoqda. Lamine Yamal endigina 18 yoshda ekanini hisobga olsak, uning kelajakdagi yutuqlari hali oldinda.

Lamine YamalBarselonaIspaniyaJaxon ChempionatiLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiLiverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:10Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Bugun, 20:04Ispaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiIspaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiBugun, 19:56JCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovJCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovBugun, 19:49Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiAtletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiBugun, 18:56Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiBugun, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi