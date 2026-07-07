Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildi

·28·Texno
Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildi

Rossiyaning eng yirik striming xizmatlaridan biri boʻlgan Kinopoisk platformasi anime janri ixlosmandlari uchun alohida boʻlimni ishga tushirdi. Ushbu yangilik 7-iyul kuni mashhur manga asosida ishlangan “Ghost in the Shell” (Saoutdagi sharpa) serialining premyerasi bilan bir vaqtda eʼlon qilindi. Endilikda foydalanuvchilar yapon animatsiyasi olamiga oid barcha kontentni yagona qulay interfeys orqali topishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi bo‘limda platformadagi eng ommabop loyihalar, jumladan, “Attack on Titan”, “Gachiakuta”, “Dandadan” va “Spy x Family” kabi asarlar joy olgan. Shuningdek, foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida tematik to‘plamlar, har oylik eng yaxshi 10 talik reyting va shaxsiy tavsiyalar tizimi joriy etildi. Tavsiyalar algoritmi foydalanuvchining ko‘rishlar tarixi va qo‘ygan baholariga tayanib shakllantiriladi.

Anime auditoriyasining o‘sishi va yangi imkoniyatlar

ixbt.com ma‘lumotiga ko‘ra, animatsion loyihalarga bo‘lgan qiziqish platformada keskin ortib bormoqda. 2024-yilning boshidan buyon Kinopoisk orqali anime tomosha qilgan obunachilar soni 4,5 million nafardan oshgan, mazkur janrdagi loyihalarga qo‘yilgan baholar soni esa 3,8 milliondan o‘tib ketgan. Bu ko‘rsatkichlar anime nafaqat tor doiradagi qiziqish, balki ommaviy madaniyatning ajralmas qismiga aylanganini ko‘rsatmoqda.

Joriy yilning birinchi yarmida auditoriya e‘tiborini eng ko‘p tortgan loyihalar ro‘yxatidan quyidagilar o‘rin oldi:

  • “Gachiakuta”;
  • “That Time I Got Reincarnated as a Slime”;
  • “Handyman Saitou in Another World”;
  • “Attack on Titan”;
  • “Fire Force”.
Texnik yangiliklar qatorida foydalanuvchilar endi original ovoz mavjud bo‘lgan taqdirda, yapon tilidagi audio yo‘lakchani asosiy til sifatida tanlash imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Bu esa anime ixlosmandlariga asarni o‘ziga xos muhitda, subtitrlar bilan tomosha qilish imkonini beradi.

Vizual o‘zgarishlar ham e‘tibordan chetda qolmadi. Foydalanuvchi profillarida mashhur anime motivlari asosida yaratilgan tematik fonlar paydo bo‘ldi. Shuningdek, iOS qurilmalari egalari uchun ilovaning muqobil ikonkasini tanlash funksiyasi qo‘shildi.

Iyul oyi davomida servis bir qator muhim premyeralarni taqdim etishni rejalashtirgan. Bular orasida yangi “Ghost in the Shell” bilan bir qatorda, ko‘pchilik tomonidan kutilayotgan “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation” (Ishsizning qayta tug‘ilishi) serialining uchinchi fasli ham bor. Ushbu qadamlar platformaning mintaqadagi anime bozorida o‘z mavqeini mustahkamlashga qaratilgan strategiyasining bir qismidir.

KinopoiskAnimeTexnologiyaStrimingManga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishiBugun, 21:56ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiBugun, 21:54Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiAnthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiBugun, 21:28Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi