Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude Cowork agentini kengaytirishga qaror qildi. Shu yilning yanvar oyida faqat desktop ilovasi sifatida taqdim etilgan ushbu vosita endilikda veb-brauzerlar va mobil qurilmalar orqali ham foydalanish uchun ochiq. Bu qadam nafaqat texnologik yangilanish, balki sunʼiy intellektning kundalik ish jarayonlariga yanada chuqurroq kirib borishini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Claude Cowork — bu shunchaki oddiy chat-bot emas, balki murakkab vazifalarni avtonom tarzda bajara oladigan raqamli hamkordir. Yangi yangilanishdan soʻng Max tarif rejasi obunachilari oʻz ish stoli kompyuterida boshlagan vazifalarini yoʻlda, smartfon orqali kuzatishlari yoki yakunlashlari mumkin boʻladi. Eng muhimi, foydalanuvchining noutbuki yopiq boʻlsa ham, tizim fonda ishlashni davom ettiradi.
Ish jarayonini boshqarishda yangi bosqichAnthropic ushbu kengayish orqali Claude Coworkʼni faqat dasturchilar uchun moʻljallangan vosita emas, balki maʼmuriy va kreativ soha vakillari uchun toʻlaqonli yordamchiga aylantirishni koʻzlamoqda. Tizim fonda ishlaydi, turli qurilmalar oʻrtasida sinxronlashadi va faqat oʻta zarur vaziyatlarda, yaʼni inson aralashuvi talab qilingan joydagina foydalanuvchidan qaror qabul qilishni soʻraydi. Bu esa ofis ishlarini avtomatlashtirish poygasida yangi bosqichni boshlab berdi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt laboratoriyalari oʻrtasidagi raqobat endi kimning chat-boti aqlliroq ekanligida emas, balki kimning mahsuloti real ish muhitiga yaxshiroq moslashganida namoyon boʻlmoqda. Masalan, OpenAI oʻzining Codex vositasini dasturlash doirasidan chiqarib, hisobotlar, maʼlumotlar tahlili va taqdimotlar yaratish uchun moslashtirayotgan bir paytda, Anthropic ham oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqda.
Kompaniya taqdim etgan misollarga koʻra, Claude Cowork foydalanuvchi dam olayotgan vaqtda elektron pochta yozishmalarini tahlil qilishi, uchrashuvlar uchun brifinglar tayyorlashi va hatto javob xatlarini qoralama holiga keltirib qoʻyishi mumkin. Foydalanuvchi esa ertalab qahva ustida tayyor natijani koʻzdan kechirib, birgina tugma bilan tasdiqlashi kifoya qiladi.
Platformalararo integratsiya va qulaylikDesktop ilovasi hamon "chuqur ish" (deep work) uchun asosiy maskan boʻlib qoladi, chunki u lokal fayllar va brauzer bilan toʻgʻridan-toʻgʻri ishlash imkoniyatiga ega. Biroq, veb va mobil versiyalarning paydo boʻlishi ilovani oʻrnatish imkoniga ega boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ham eshiklarni ochdi. Anthropic chat va Cowork funksiyalarini yagona interfeysga birlashtirib, loyihalar va artefaktlarni barcha qurilmalarda umumiy holatga keltirdi.
Shuningdek, kompaniya yaqinda Slack platformasi uchun ham Claude Tag funksiyasini ishga tushirgan edi. Bu esa Anthropicʼning oʻz sunʼiy intellektini foydalanuvchi qayerda boʻlishidan qatʼi nazar (ishda, yoʻlda yoki muloqotda), doimiy hamrohga aylantirish strategiyasining bir qismidir. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu vosita masofaviy ish va xalqaro loyihalarni boshqarishda samaradorlikni oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.
…