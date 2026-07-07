Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardi

·41·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude Cowork agentini kengaytirishga qaror qildi. Shu yilning yanvar oyida faqat desktop ilovasi sifatida taqdim etilgan ushbu vosita endilikda veb-brauzerlar va mobil qurilmalar orqali ham foydalanish uchun ochiq. Bu qadam nafaqat texnologik yangilanish, balki sunʼiy intellektning kundalik ish jarayonlariga yanada chuqurroq kirib borishini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Claude Cowork — bu shunchaki oddiy chat-bot emas, balki murakkab vazifalarni avtonom tarzda bajara oladigan raqamli hamkordir. Yangi yangilanishdan soʻng Max tarif rejasi obunachilari oʻz ish stoli kompyuterida boshlagan vazifalarini yoʻlda, smartfon orqali kuzatishlari yoki yakunlashlari mumkin boʻladi. Eng muhimi, foydalanuvchining noutbuki yopiq boʻlsa ham, tizim fonda ishlashni davom ettiradi.

Ish jarayonini boshqarishda yangi bosqich

Anthropic ushbu kengayish orqali Claude Coworkʼni faqat dasturchilar uchun moʻljallangan vosita emas, balki maʼmuriy va kreativ soha vakillari uchun toʻlaqonli yordamchiga aylantirishni koʻzlamoqda. Tizim fonda ishlaydi, turli qurilmalar oʻrtasida sinxronlashadi va faqat oʻta zarur vaziyatlarda, yaʼni inson aralashuvi talab qilingan joydagina foydalanuvchidan qaror qabul qilishni soʻraydi. Bu esa ofis ishlarini avtomatlashtirish poygasida yangi bosqichni boshlab berdi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt laboratoriyalari oʻrtasidagi raqobat endi kimning chat-boti aqlliroq ekanligida emas, balki kimning mahsuloti real ish muhitiga yaxshiroq moslashganida namoyon boʻlmoqda. Masalan, OpenAI oʻzining Codex vositasini dasturlash doirasidan chiqarib, hisobotlar, maʼlumotlar tahlili va taqdimotlar yaratish uchun moslashtirayotgan bir paytda, Anthropic ham oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqda.

Kompaniya taqdim etgan misollarga koʻra, Claude Cowork foydalanuvchi dam olayotgan vaqtda elektron pochta yozishmalarini tahlil qilishi, uchrashuvlar uchun brifinglar tayyorlashi va hatto javob xatlarini qoralama holiga keltirib qoʻyishi mumkin. Foydalanuvchi esa ertalab qahva ustida tayyor natijani koʻzdan kechirib, birgina tugma bilan tasdiqlashi kifoya qiladi.

Platformalararo integratsiya va qulaylik

Desktop ilovasi hamon "chuqur ish" (deep work) uchun asosiy maskan boʻlib qoladi, chunki u lokal fayllar va brauzer bilan toʻgʻridan-toʻgʻri ishlash imkoniyatiga ega. Biroq, veb va mobil versiyalarning paydo boʻlishi ilovani oʻrnatish imkoniga ega boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ham eshiklarni ochdi. Anthropic chat va Cowork funksiyalarini yagona interfeysga birlashtirib, loyihalar va artefaktlarni barcha qurilmalarda umumiy holatga keltirdi.

Shuningdek, kompaniya yaqinda Slack platformasi uchun ham Claude Tag funksiyasini ishga tushirgan edi. Bu esa Anthropicʼning oʻz sunʼiy intellektini foydalanuvchi qayerda boʻlishidan qatʼi nazar (ishda, yoʻlda yoki muloqotda), doimiy hamrohga aylantirish strategiyasining bir qismidir. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu vosita masofaviy ish va xalqaro loyihalarni boshqarishda samaradorlikni oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektTexnologiyaIT-Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishiBugun, 21:56ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiBugun, 21:54Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiBugun, 20:55Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi