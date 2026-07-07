Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...

·52·Sport
Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...

JCH-2026 1/8 finalida amaldagi jahon chempioni Argentina Misr milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Bahs bugun, 7 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi. Uchrashuvning asosiy tarkiblari ham e’lon qilindi.

Argentina guruhda barcha o‘yinlarni yutgan

Argentina milliy jamoasi J guruhida 9 ochko to‘plab, birinchi o‘rin bilan pley-offga yo‘l olgan edi.

Lionel Skaloni shogirdlari 1/16 finalda Kabo-Verdega qarshi kutilganidan ancha qiyin bahs o‘tkazdi. Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmagach, Argentina qo‘shimcha bo‘limlarda 3:2 hisobida zafar quchdi.

Misr Avstraliyani penaltilarda to‘xtatdi

Misr terma jamoasi G guruhini 5 ochko bilan ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Afrika vakillari 1/16 finalda Avstraliya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 4:2 hisobida ustun keldi.

Messi va Saloh asosiy tarkibda

Argentina hujumida Lionel Messi va Xulian Alvares harakat qiladi. Maydon markazida Rodrigo De Paul, Aleksis Mak Allister, Enso Fernandes va Leandro Paredesga ishonch bildirilgan.

Misrning asosiy umidi esa Muhammad Saloh bo‘ladi. U hujumda Hassan va Ziko bilan birga harakat qilishi kutilmoqda.

Asosiy tarkiblar

Argentina: Emiliano Martines, Molina, Romero, Lisandro Martines, Talyafiko, De Paul, Mak Allister, Fernandes, Paredes, Messi, Alvares.

Misr: Shobeyr, Rabiya, Ibrohim, Hani, Hafez, Ashur, Attiya, Lashin, Ziko, Saloh, Hassan.

JCH-2026. 1/8 final

Argentina — Misr

Sana: 7 iyul
Boshlanish vaqti: 21:00, Toshkent vaqti bilan.

Bir tomonda amaldagi chempion va Messi, ikkinchi tomonda Saloh yetakchiligidagi jangovor Misr. G‘olib chorakfinalga chiqadi, mag‘lub jamoa esa mundial bilan xayrlashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiLiverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:10Ispaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiIspaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiBugun, 19:56JCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovJCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovBugun, 19:49Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiAtletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiBugun, 18:56Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiBugun, 17:54Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiArsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiBugun, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi