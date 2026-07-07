Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqda

·0·Texno
Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqda

Venchur kapitali olamida oʻziga xos nufuzga ega boʻlgan Chemistry Ventures firmasi oʻzining ikkinchi investitsiya fondi uchun 500 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qilishni boshladi. AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan hujjatlarga koʻra, ushbu yangi jamgʻarma texnologik startaplarni qoʻllab-quvvatlash koʻlamini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Chemistry Ventures bundan ikki yil avval sohaning gigantlari hisoblangan Bessemer, Index Ventures va Andreessen Horowitz (a16z) kompaniyalarining sobiq hamkorlari tomonidan tashkil etilgan edi. Mark Goldberg, Ethan Kurzweil va Kristina Shen kabi tajribali mutaxassislar birlashib, yirik venchur kompaniyalaridagi koʻp yillik tajribalarini kichik va moslanuvchan tuzilma bilan uygʻunlashtirishga qaror qilishgan.

Investitsiya yoʻnalishlari va maqsadlar

Kompaniya asosan dasturchilar uchun asboblar (developer tools), fintex va infratuzilma yoʻnalishidagi dastlabki bosqichda turgan startaplarga sarmoya kiritadi. Chemistry Ventures oʻzining ilk faoliyatini 350 million dollarlik fond bilan boshlagan edi. Yangi, 500 million dollarlik fondning ishga tushirilishi investorlarning ushbu jamoaga boʻlgan ishonchi yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Hozirgi kunda firmaning investitsiya portfelidan Granola, Decagon, Persona, Serval va Nova Intelligence kabi istiqbolli loyihalar oʻrin olgan. Ushbu startaplar sunʼiy intellekt va raqamli xavfsizlik kabi zamonaviy texnologiyalar ustida ish olib bormoqda, bu esa Chemistry Ventures strategiyasining bugungi bozor talablariga mos kelishini koʻrsatadi.

Bozordagi talab va kutilmalar

The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, yangi fondga boʻlgan qiziqish kutilganidan ham yuqori boʻlib, u allaqachon "oversubscribed" (talab taklifdan yuqori) holatiga kelgan. Bu esa mablagʻ yigʻish jarayoni yaqin kunlarda muvaffaqiyatli yakunlanishini anglatadi. Garchi Chemistry Ventures vakillari hozircha rasmiy izoh berishdan tiyilayotgan boʻlsalar-da, SEC hujjatlari jarayon qizgʻin pallada ekanligini tasdiqlamoqda.

Oʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar va startap ekotizimi vakillari uchun ham bunday yirik fondlarning faoliyati muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda infratuzilma va fintexga yoʻnaltirilayotgan sarmoyalar bilvosita mintaqaviy bozorlardagi trendlarga va yangi texnologiyalarning kirib kelishiga taʼsir koʻrsatadi. Chemistry Ventures kabi tajribali jamoalar tomonidan boshqariladigan fondlar odatda bozorning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi indikator vazifasini oʻtaydi.

Chemistry VenturesVenchurStartapFintexInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiBugun, 19:58Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiBugun, 19:50Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiAvtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiBugun, 19:292GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi