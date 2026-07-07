Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqda
Venchur kapitali olamida oʻziga xos nufuzga ega boʻlgan Chemistry Ventures firmasi oʻzining ikkinchi investitsiya fondi uchun 500 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qilishni boshladi. AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan hujjatlarga koʻra, ushbu yangi jamgʻarma texnologik startaplarni qoʻllab-quvvatlash koʻlamini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Chemistry Ventures bundan ikki yil avval sohaning gigantlari hisoblangan Bessemer, Index Ventures va Andreessen Horowitz (a16z) kompaniyalarining sobiq hamkorlari tomonidan tashkil etilgan edi. Mark Goldberg, Ethan Kurzweil va Kristina Shen kabi tajribali mutaxassislar birlashib, yirik venchur kompaniyalaridagi koʻp yillik tajribalarini kichik va moslanuvchan tuzilma bilan uygʻunlashtirishga qaror qilishgan.
Investitsiya yoʻnalishlari va maqsadlarKompaniya asosan dasturchilar uchun asboblar (developer tools), fintex va infratuzilma yoʻnalishidagi dastlabki bosqichda turgan startaplarga sarmoya kiritadi. Chemistry Ventures oʻzining ilk faoliyatini 350 million dollarlik fond bilan boshlagan edi. Yangi, 500 million dollarlik fondning ishga tushirilishi investorlarning ushbu jamoaga boʻlgan ishonchi yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Hozirgi kunda firmaning investitsiya portfelidan Granola, Decagon, Persona, Serval va Nova Intelligence kabi istiqbolli loyihalar oʻrin olgan. Ushbu startaplar sunʼiy intellekt va raqamli xavfsizlik kabi zamonaviy texnologiyalar ustida ish olib bormoqda, bu esa Chemistry Ventures strategiyasining bugungi bozor talablariga mos kelishini koʻrsatadi.
Bozordagi talab va kutilmalarThe Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, yangi fondga boʻlgan qiziqish kutilganidan ham yuqori boʻlib, u allaqachon "oversubscribed" (talab taklifdan yuqori) holatiga kelgan. Bu esa mablagʻ yigʻish jarayoni yaqin kunlarda muvaffaqiyatli yakunlanishini anglatadi. Garchi Chemistry Ventures vakillari hozircha rasmiy izoh berishdan tiyilayotgan boʻlsalar-da, SEC hujjatlari jarayon qizgʻin pallada ekanligini tasdiqlamoqda.
Oʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar va startap ekotizimi vakillari uchun ham bunday yirik fondlarning faoliyati muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda infratuzilma va fintexga yoʻnaltirilayotgan sarmoyalar bilvosita mintaqaviy bozorlardagi trendlarga va yangi texnologiyalarning kirib kelishiga taʼsir koʻrsatadi. Chemistry Ventures kabi tajribali jamoalar tomonidan boshqariladigan fondlar odatda bozorning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi indikator vazifasini oʻtaydi.
…