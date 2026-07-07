Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagman

·0·Texno
Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagman

Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Vivo kompaniyasi smartfonlar bozorida haqiqiy inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Kompaniyaning yangi avlod flagmani — Vivo X500 Pro Max qurilmasi Indoneziyaning TKDN regulyatori tomonidan sertifikatlandi. Bu esa qurilmaning global bozorga chiqish vaqti juda yaqin qolganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

V2610 model raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan ushbu smartfon avvalroq GSMA IMEI maʼlumotlar bazasida ham koʻrinish bergan edi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan nafaqat Apple va Samsung, balki boshqa yetakchi brendlarning flagmanlariga ham jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.

Displey va unumdorlikning yangi darajasi

Vivo X500 Pro Max modeli 6,85 dyuymli tekis OLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 2K ruxsatga va 144 Gs yangilanish chastotasiga ega boʻlib, oʻta silliq tasvir va yuqori aniqlikni taʼminlaydi. Bu koʻrsatkichlar ayniqsa mobil oʻyin ishqibozlari va sifatli kontent isteʼmolchilari uchun ayni muddao boʻlishi shubhasiz.

Qurilmaning ichki quvvatiga kelsak, u MediaTek kompaniyasining hali rasman taqdim etilmagan eng soʻnggi Dimensity 9600 chipseti bazasida ishlaydi. Ushbu yangi platforma energiya samaradorligi va hisoblash quvvati boʻyicha oʻzidan oldingi versiyalardan sezilarli darajada ustun boʻlishi kutilmoqda.

Kamera va mislsiz energiya zaxirasi

Smartfonning eng kuchli jihatlaridan biri uning kameralar tizimidir. Asosiy blok uchta moduldan iborat boʻladi: 50 megapikselli asosiy sensor (LOFIC texnologiyasi bilan), 200 megapikselli periskopik teleobʼyektiv hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera. Bunday kombinatsiya hatto eng murakkab yorugʻlik sharoitida ham professional darajadagi suratlarni olish imkonini beradi.

Shuningdek, Vivo X500 Pro Max akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham rekord oʻrnatishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, qurilmaga kamida 7000 mAs sigʻimli batareya oʻrnatiladi. Zamonaviy flagmanlar uchun oʻrtacha 5000 mAs standart boʻlib qolgan bir paytda, Vivo taklif etayotgan ushbu hajm smartfonning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada uzaytiradi.

Vivo X500 turkumidagi smartfonlarning rasmiy taqdimoti joriy yilning sentyabr oyida Xitoyda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Shundan soʻng qurilma bosqichma-bosqich boshqa mintaqalar, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlarida ham sotuvga chiqarilishi ehtimoli yuqori.

VivoSmartfonTexnologiyaFlagmanGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiBugun, 19:58Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiBugun, 19:50Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiAvtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiBugun, 19:292GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi