Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagman
Xitoyning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Vivo kompaniyasi smartfonlar bozorida haqiqiy inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Kompaniyaning yangi avlod flagmani — Vivo X500 Pro Max qurilmasi Indoneziyaning TKDN regulyatori tomonidan sertifikatlandi. Bu esa qurilmaning global bozorga chiqish vaqti juda yaqin qolganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
V2610 model raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan ushbu smartfon avvalroq GSMA IMEI maʼlumotlar bazasida ham koʻrinish bergan edi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan nafaqat Apple va Samsung, balki boshqa yetakchi brendlarning flagmanlariga ham jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.
Displey va unumdorlikning yangi darajasiVivo X500 Pro Max modeli 6,85 dyuymli tekis OLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 2K ruxsatga va 144 Gs yangilanish chastotasiga ega boʻlib, oʻta silliq tasvir va yuqori aniqlikni taʼminlaydi. Bu koʻrsatkichlar ayniqsa mobil oʻyin ishqibozlari va sifatli kontent isteʼmolchilari uchun ayni muddao boʻlishi shubhasiz.
Qurilmaning ichki quvvatiga kelsak, u MediaTek kompaniyasining hali rasman taqdim etilmagan eng soʻnggi Dimensity 9600 chipseti bazasida ishlaydi. Ushbu yangi platforma energiya samaradorligi va hisoblash quvvati boʻyicha oʻzidan oldingi versiyalardan sezilarli darajada ustun boʻlishi kutilmoqda.
Kamera va mislsiz energiya zaxirasiSmartfonning eng kuchli jihatlaridan biri uning kameralar tizimidir. Asosiy blok uchta moduldan iborat boʻladi: 50 megapikselli asosiy sensor (LOFIC texnologiyasi bilan), 200 megapikselli periskopik teleobʼyektiv hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera. Bunday kombinatsiya hatto eng murakkab yorugʻlik sharoitida ham professional darajadagi suratlarni olish imkonini beradi.
Shuningdek, Vivo X500 Pro Max akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham rekord oʻrnatishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, qurilmaga kamida 7000 mAs sigʻimli batareya oʻrnatiladi. Zamonaviy flagmanlar uchun oʻrtacha 5000 mAs standart boʻlib qolgan bir paytda, Vivo taklif etayotgan ushbu hajm smartfonning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada uzaytiradi.
Vivo X500 turkumidagi smartfonlarning rasmiy taqdimoti joriy yilning sentyabr oyida Xitoyda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Shundan soʻng qurilma bosqichma-bosqich boshqa mintaqalar, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlarida ham sotuvga chiqarilishi ehtimoli yuqori.
…