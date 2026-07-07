Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladi

·0·Avto
Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladi

Fransiyaning Peugeot brendi Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ikki yangi flagman elektromobilni bozorga chiqarishga tayyorlanmoqda. Ushbu loyiha doirasida yaratiladigan modellar brendning eng yirik va texnologik jihatdan ilgʻor avtomobillari boʻlishi kutilmoqda. Biroq, kompaniya rahbariyati ushbu yangi mahsulotlar Yevropa bozorida sotilmasligini rasman tasdiqladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Pekin avtosalonida taqdim etilgan konsept-karlar asosida yaratiladigan ushbu modellar D-segmentiga mansub boʻlib, biri universal (estate), ikkinchisi esa Peugeot hozirda Yevropada sotayotgan har qanday modeldan kattaroq boʻlgan SUV (krossover) kuzovida boʻladi. Autocar nashriga bergan intervyusida Peugeot bosh direktori Alain Favey yangi elektromobillar Dongfeng platformasi va transmissiyasiga asoslangan boʻlsa-da, ular "haqiqiy Peugeot" boʻlib qolishini taʼkidladi.

Xitoy platformasi va fransuz dizayni uygʻunligi

Koʻpchilikni qiziqtirgan asosiy masala — Xitoy texnologiyalari asosida qurilgan avtomobil brendning anʼanaviy sifat va uslub standartlariga javob bera oladimi, degan savoldir. Faveyning soʻzlariga koʻra, bu shunchaki Dongfeng modellariga Peugeot logotipini yopishtirish (rebadging) emas, balki toʻlaqonli hamkorlik mahsulidir. Fransuz muhandislari va dizaynerlari avtomobilning tashqi koʻrinishi hamda ichki interyeri uchun 100 foiz masʼuliyatni oʻz zimmasiga olgan.

Yangi modellar asosan Xitoy bozori va ayrim eksport hududlari uchun moʻljallangan. Oʻzbekiston kabi Markaziy Osiyo bozorlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan Peugeot modellariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsa, ushbu flagmanlarning kelajakda mintaqamiz koʻchalarida paydo boʻlish ehtimoli yoʻq emas. Chunki kompaniya ushbu elektromobillar Yevropadan tashqaridagi mijozlarning barcha talablarini qondirishiga ishonch bildirmoqda.

Nima uchun Yevropa bozori chetda qoldi?

Alain Faveyning tushuntirishicha, yangi modellar oʻz oʻlchamlari bilan Yevropa standartlaridan biroz yirikroq va aynan Xitoy isteʼmolchilarining didiga moslab ishlangan. Yevropalik mijozlar ushbu avtomobillarni sotib olish imkoniga ega boʻlmagani sababli, ularning sifat darajasi boʻyicha savollar ham oʻz-oʻzidan kun tartibidan tushadi.

Peugeot Yevropadagi strategiyasini Stellantis alyansining oʻz platformalariga qurilgan modellar orqali davom ettiradi. Kompaniya 2030-yilgacha ushbu mintaqada yettita yangi modelni, jumladan:

  • Yangi avlod e-208 supermini;
  • Yangi 308 xatchbeki;
  • Fransiyada ishlab chiqariladigan uchta C-segment modelini taqdim etishni rejalashtirgan.
Xulosa qilib aytganda, Peugeot va Dongfeng hamkorligi brendning global miqyosdagi taʼsirini kengaytirishga xizmat qiladi. Garchi asosiy texnologik baza Xitoydan olinsa-da, fransuz brendi oʻzining betakror uslubi va haydash zavqini saqlab qolishga vaʼda bermoqda. Bu esa premium segmentdagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.

PeugeotDongfengElektromobilAvtoXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?Bugun, 19:43UzAuto Motors eng qimmat Chevrolet modelini sotuvga chiqardiUzAuto Motors eng qimmat Chevrolet modelini sotuvga chiqardiBugun, 19:17Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBugun, 18:55Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 17:24Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 17:24Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiPeugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiBugun, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi