Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladi
Fransiyaning Peugeot brendi Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ikki yangi flagman elektromobilni bozorga chiqarishga tayyorlanmoqda. Ushbu loyiha doirasida yaratiladigan modellar brendning eng yirik va texnologik jihatdan ilgʻor avtomobillari boʻlishi kutilmoqda. Biroq, kompaniya rahbariyati ushbu yangi mahsulotlar Yevropa bozorida sotilmasligini rasman tasdiqladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Pekin avtosalonida taqdim etilgan konsept-karlar asosida yaratiladigan ushbu modellar D-segmentiga mansub boʻlib, biri universal (estate), ikkinchisi esa Peugeot hozirda Yevropada sotayotgan har qanday modeldan kattaroq boʻlgan SUV (krossover) kuzovida boʻladi. Autocar nashriga bergan intervyusida Peugeot bosh direktori Alain Favey yangi elektromobillar Dongfeng platformasi va transmissiyasiga asoslangan boʻlsa-da, ular "haqiqiy Peugeot" boʻlib qolishini taʼkidladi.
Xitoy platformasi va fransuz dizayni uygʻunligiKoʻpchilikni qiziqtirgan asosiy masala — Xitoy texnologiyalari asosida qurilgan avtomobil brendning anʼanaviy sifat va uslub standartlariga javob bera oladimi, degan savoldir. Faveyning soʻzlariga koʻra, bu shunchaki Dongfeng modellariga Peugeot logotipini yopishtirish (rebadging) emas, balki toʻlaqonli hamkorlik mahsulidir. Fransuz muhandislari va dizaynerlari avtomobilning tashqi koʻrinishi hamda ichki interyeri uchun 100 foiz masʼuliyatni oʻz zimmasiga olgan.
Yangi modellar asosan Xitoy bozori va ayrim eksport hududlari uchun moʻljallangan. Oʻzbekiston kabi Markaziy Osiyo bozorlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan Peugeot modellariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsa, ushbu flagmanlarning kelajakda mintaqamiz koʻchalarida paydo boʻlish ehtimoli yoʻq emas. Chunki kompaniya ushbu elektromobillar Yevropadan tashqaridagi mijozlarning barcha talablarini qondirishiga ishonch bildirmoqda.
Nima uchun Yevropa bozori chetda qoldi?Alain Faveyning tushuntirishicha, yangi modellar oʻz oʻlchamlari bilan Yevropa standartlaridan biroz yirikroq va aynan Xitoy isteʼmolchilarining didiga moslab ishlangan. Yevropalik mijozlar ushbu avtomobillarni sotib olish imkoniga ega boʻlmagani sababli, ularning sifat darajasi boʻyicha savollar ham oʻz-oʻzidan kun tartibidan tushadi.
Peugeot Yevropadagi strategiyasini Stellantis alyansining oʻz platformalariga qurilgan modellar orqali davom ettiradi. Kompaniya 2030-yilgacha ushbu mintaqada yettita yangi modelni, jumladan:
- Yangi avlod e-208 supermini;
- Yangi 308 xatchbeki;
- Fransiyada ishlab chiqariladigan uchta C-segment modelini taqdim etishni rejalashtirgan.
…