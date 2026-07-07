Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildi

·43·Sport
Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildi

Angliyaning Liverpul klubi Meksika terma jamoasi va Tixuana klubi yarim himoyachisi Gilberto Mora transferi boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. 17 yoshli iqtidor egasi oʻzining yorqin oʻyinlari bilan Yevropaning eng nufuzli jamoalari eʼtiborini tortgan boʻlib, mersisaydliklar bu poygada gʻolib chiqish uchun allaqachon dastlabki qadamlarni tashlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Liverpul rahbariyati futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, ehtimoliy kelishuv shartlarini oʻrganishni boshlagan. Biroq, Premyer-liga vakili bu yoʻlda jiddiy raqobatga duch kelishi aniq. Xususan, Ispaniya grandlari Real Madrid va Barselona hamda Angliyaning Manchester Siti, Chelsi va Arsenal kabi klublari futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan.

Transfer bozoridagi yangi nishon

Gilberto Mora yaqinda yakuniga yetgan jahon chempionatida Meksika terma jamoasi safida koʻrsatgan oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi. Turnir davomida u oʻzining texnik mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati bilan ajralib turdi. Hozirga qadar u milliy terma jamoa safida 12 ta oʻyinda maydonga tushishga ulgurgan.

Klub miqyosida ham Moraning koʻrsatkichlari tahsinga loyiq. Tixuana tarkibida 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning universal futbolchi ekanligi, yaʼni ham markaziy hujumkor yarim himoyachi, ham qanotlarda birdek samarali oʻynay olishi grand klublar uchun uni yanada jozibador qilmoqda.

Manchester Yunayted poygadan chiqdi

Qiziqarli jihati shundaki, Manchester Yunayted skautlari Morani olti oy davomida kuzatib borishgan, biroq yakunda transferdan voz kechishga qaror qilishgan. Bunga futbolchining narxi kutilganidan yuqori ekanligi va raqobatning haddan tashqari kuchliligi sabab boʻlgani aytilmoqda. Ayni damda iqtidorli yarim himoyachining transfer bahosi 40 million yevrodan oshishi taxmin qilinmoqda.

Mora uchun Real Madrid varianti ustuvor boʻlib qolishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi "qirollik klubi"da oʻynashni orzu qiladi. Hatto u jahon chempionati doirasidagi oʻyindan soʻng Jud Bellingem bilan libos almashgani ham uning Madrid klubiga boʻlgan mehridan dalolat beradi.

FIFA qoidalariga koʻra, Gilberto Mora 18 yoshga toʻlguniga qadar (shu yilning oktyabr oyigacha) xorijiy jamoa bilan rasmiy shartnoma imzolay olmaydi. Tixuana klubi esa oʻz aktivini himoya qilish maqsadida u bilan shartnomani 2029-yilga qadar uzaytirgan. Shunga qaramay, yaqin haftalar ichida futbolchi boʻyicha rasmiy takliflar kelib tushishi kutilmoqda.

LiverpulReal MadridGilberto MoraTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiLamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiBugun, 20:30Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Bugun, 20:04Ispaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiIspaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiBugun, 19:56JCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovJCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovBugun, 19:49Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiAtletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiBugun, 18:56Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiBugun, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi