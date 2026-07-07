Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildi
Angliyaning Liverpul klubi Meksika terma jamoasi va Tixuana klubi yarim himoyachisi Gilberto Mora transferi boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. 17 yoshli iqtidor egasi oʻzining yorqin oʻyinlari bilan Yevropaning eng nufuzli jamoalari eʼtiborini tortgan boʻlib, mersisaydliklar bu poygada gʻolib chiqish uchun allaqachon dastlabki qadamlarni tashlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Liverpul rahbariyati futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, ehtimoliy kelishuv shartlarini oʻrganishni boshlagan. Biroq, Premyer-liga vakili bu yoʻlda jiddiy raqobatga duch kelishi aniq. Xususan, Ispaniya grandlari Real Madrid va Barselona hamda Angliyaning Manchester Siti, Chelsi va Arsenal kabi klublari futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan.
Transfer bozoridagi yangi nishonGilberto Mora yaqinda yakuniga yetgan jahon chempionatida Meksika terma jamoasi safida koʻrsatgan oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi. Turnir davomida u oʻzining texnik mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati bilan ajralib turdi. Hozirga qadar u milliy terma jamoa safida 12 ta oʻyinda maydonga tushishga ulgurgan.
Klub miqyosida ham Moraning koʻrsatkichlari tahsinga loyiq. Tixuana tarkibida 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning universal futbolchi ekanligi, yaʼni ham markaziy hujumkor yarim himoyachi, ham qanotlarda birdek samarali oʻynay olishi grand klublar uchun uni yanada jozibador qilmoqda.
Manchester Yunayted poygadan chiqdiQiziqarli jihati shundaki, Manchester Yunayted skautlari Morani olti oy davomida kuzatib borishgan, biroq yakunda transferdan voz kechishga qaror qilishgan. Bunga futbolchining narxi kutilganidan yuqori ekanligi va raqobatning haddan tashqari kuchliligi sabab boʻlgani aytilmoqda. Ayni damda iqtidorli yarim himoyachining transfer bahosi 40 million yevrodan oshishi taxmin qilinmoqda.
Mora uchun Real Madrid varianti ustuvor boʻlib qolishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi "qirollik klubi"da oʻynashni orzu qiladi. Hatto u jahon chempionati doirasidagi oʻyindan soʻng Jud Bellingem bilan libos almashgani ham uning Madrid klubiga boʻlgan mehridan dalolat beradi.
FIFA qoidalariga koʻra, Gilberto Mora 18 yoshga toʻlguniga qadar (shu yilning oktyabr oyigacha) xorijiy jamoa bilan rasmiy shartnoma imzolay olmaydi. Tixuana klubi esa oʻz aktivini himoya qilish maqsadida u bilan shartnomani 2029-yilga qadar uzaytirgan. Shunga qaramay, yaqin haftalar ichida futbolchi boʻyicha rasmiy takliflar kelib tushishi kutilmoqda.
…