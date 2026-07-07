Xitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdi

·90·Dunyo
Xitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdi

Xitoyning markaziy qismida kuzatilgan kuchli tornado katta vayronagarchiliklarga sabab bo‘ldi. Tabiiy ofat oqibatida o‘nlab insonlar halok bo‘ldi, yuzlab kishi jarohatlandi. Eng hayratlanarli holat esa 12-qavatdagi xonadondan bir erkakning divani bilan birga shamolga uchib ketganidir.

CNN ma’lumotiga ko‘ra, 6 iyul kuni Xubey provinsiyasida sodir bo‘lgan tornado vaqtida shamol tezligi soatiga 260 kilometrgacha yetgan. Ofat oqibatida kamida 11 kishi halok bo‘lgan, 331 nafardan ortiq fuqaro turli darajada jarohat olgan. Minglab uy-joylar va infratuzilma obyektlariga jiddiy zarar yetgan.

Eng og‘ir talafotlar Xuangang shahrida qayd etildi. Mahalliy OAV xabar berishicha, kuchli shamol 12-qavatda yashovchi 30 yoshli erkakni divani va boshqa uy jihozlari bilan birga havoga ko‘tarib ketgan. Jabrlanuvchi og‘ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan.

Ayrim hududlarda esa tornado og‘ir yuk mashinalarini ham havoga ko‘tarib, o‘nlab metr uzoqlikka irg‘itgan. Ejou shahrida ham tabiiy ofat katta vayronalarni keltirib chiqargan bo‘lib, u yerda besh kishi halok bo‘lgan. Qutqaruv ishlariga 3 mingdan ziyod mutaxassis jalb etilgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Xubey provinsiyasida bunday kuchli tornadolar juda kam kuzatiladi. Bu galgi ofat yozgi musson yomg‘irlari va “Maysak” to‘foni ta’siri bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, Xitoyning janubiy hududlarida kuchli suv toshqinlari ham kuzatilmoqda. Guansida to‘rt kishi halok bo‘lgan, sakkiz kishi bedarak yo‘qolgan. Hanchjou shahrida esa tarixiy yog‘ingarchilik qayd etildi.

Toshqinlar yana bir xavfli holatni ham keltirib chiqardi. Suv bosgan ilonchilik fermasidan 800 dan ortiq ilon qochib ketgan. Ular orasida kobra kabi o‘ta zaharli turlar ham borligi aytilmoqda. Mahalliy aholi maxsus guruhlar bilan ilonlarni qidirish ishlarini davom ettirmoqda.

Xitoy rahbari Si Szinpin barcha qutqaruv xizmatlariga jabrlanganlarga tezkor yordam ko‘rsatish va xavfli hududlardagi aholini zudlik bilan evakuatsiya qilish bo‘yicha topshiriq bergan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaBugun, 22:01Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiBugun, 21:52Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiAjrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiBugun, 17:59Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiBugun, 16:40Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:29Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Bugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi