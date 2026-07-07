Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildi
Portugaliya terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng, afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo atrofidagi muhokamalar yangi pallaga kirdi. Ispaniyaga qarshi kechgan va Mikel Merino tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga boy berilgan uchrashuvdan soʻng, jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez isteʼfoga chiqdi. Bu esa terma jamoa boshqaruviga kim kelishi borasidagi turli taxminlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, futbol olamida Cristiano Ronaldo oʻyinchi-murabbiy sifatida faoliyatini davom ettirishi mumkinligi haqida kutilmagan fikrlar yangramoqda. Xususan, taniqli sport sharhlovchisi Jeff Stelling talkSPORT efirida Ronaldoni terma jamoa bosh murabbiyi lavozimiga munosib nomzod sifatida koʻrsatdi. Uning fikricha, bu qadam 39 yoshli yulduzga jamoa markazida qolish va oʻz taʼsirini saqlab qolish imkonini beradi.
Murabbiylik kursisida Ronaldo: Hazil va haqiqatUshbu taklif ijtimoiy tarmoqlar va ekspertlar orasida katta qiziqish uygʻotdi. Sobiq futbolchi Gabby Agbonlahor bu gʻoyaga hazil bilan yondashib, agar Ronaldo murabbiy boʻlsa, u "keyingi beshta yirik turnirda oʻzini-oʻzi asosiy tarkibga kiritishi"ni taʼkidladi. Bu kinoya ostida Ronaldoning hamon maydonni tark etishni istamayotgani va oʻz ambitsiyalarini jamoa manfaatidan ustun qoʻyishi mumkinligi haqidagi xavotirlar yotibdi.
Shu bilan birga, Agbonlahor Ronaldoning ushbu jahon chempionatidagi oʻyinini keskin tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, hujumchi maydonda juda kam harakat qilgan va jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda oqsoqlangan. Ekspertning fikricha, Portugaliyaning magʻlubiyatiga aynan Ronaldoning oʻyin uslubi va uning jismoniy holati sabab boʻlgan boʻlishi mumkin.
Jeff Stelling ham Agbonlahorning fikrlariga qoʻshilib, Ronaldoning yoshi oʻz soʻzini aytayotganini qayd etdi. Uning aytishicha, Ispaniya bilan oʻyinda Cristiano tezlik borasida raqiblaridan sezilarli darajada ortda qolgan. "Men Ronaldoni oʻzining eng yuqori choʻqqisida, hayratlanarli darajada oʻynaganini eslayman. Uning oʻz imidjiga putur yetkazishini istamayman", — deya qoʻshimcha qildi Stelling.
Kelajak va yangi avlod masalasiPortugaliya terma jamoasi tarkibida 150 ta gol marrasiga yetish uchun bor-yoʻgʻi toʻrtta aniq zarba qolgan Ronaldo uchun bu koʻrsatkich tarixiy ahamiyatga ega. Biroq, mutaxassislar yosh va iqtidorli futbolchilarning imkoniyatlari cheklanayotganidan xavotirda. Terma jamoaning erta chiqib ketishi yosh yulduzlar orasida norozilik kayfiyatini uygʻotishi mumkinligi aytilmoqda.
Hozirda Portugaliya futbol federatsiyasi yangi murabbiy qidirish jarayonida. Ronaldo murabbiy sifatida tayinlanadimi yoki oʻyinchi sifatida faoliyatini davom ettiradimi, bu savol ochiqligicha qolmoqda. Nima boʻlganda ham, jahon futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan birining "soʻnggi raqsi" kutilganidan koʻra dramatikroq yakunlanishi mumkin.
…