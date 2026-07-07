Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildi

·189·Sport
Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildi

Portugaliya terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng, afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo atrofidagi muhokamalar yangi pallaga kirdi. Ispaniyaga qarshi kechgan va Mikel Merino tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga boy berilgan uchrashuvdan soʻng, jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez isteʼfoga chiqdi. Bu esa terma jamoa boshqaruviga kim kelishi borasidagi turli taxminlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, futbol olamida Cristiano Ronaldo oʻyinchi-murabbiy sifatida faoliyatini davom ettirishi mumkinligi haqida kutilmagan fikrlar yangramoqda. Xususan, taniqli sport sharhlovchisi Jeff Stelling talkSPORT efirida Ronaldoni terma jamoa bosh murabbiyi lavozimiga munosib nomzod sifatida koʻrsatdi. Uning fikricha, bu qadam 39 yoshli yulduzga jamoa markazida qolish va oʻz taʼsirini saqlab qolish imkonini beradi.

Murabbiylik kursisida Ronaldo: Hazil va haqiqat

Ushbu taklif ijtimoiy tarmoqlar va ekspertlar orasida katta qiziqish uygʻotdi. Sobiq futbolchi Gabby Agbonlahor bu gʻoyaga hazil bilan yondashib, agar Ronaldo murabbiy boʻlsa, u "keyingi beshta yirik turnirda oʻzini-oʻzi asosiy tarkibga kiritishi"ni taʼkidladi. Bu kinoya ostida Ronaldoning hamon maydonni tark etishni istamayotgani va oʻz ambitsiyalarini jamoa manfaatidan ustun qoʻyishi mumkinligi haqidagi xavotirlar yotibdi.

Shu bilan birga, Agbonlahor Ronaldoning ushbu jahon chempionatidagi oʻyinini keskin tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, hujumchi maydonda juda kam harakat qilgan va jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda oqsoqlangan. Ekspertning fikricha, Portugaliyaning magʻlubiyatiga aynan Ronaldoning oʻyin uslubi va uning jismoniy holati sabab boʻlgan boʻlishi mumkin.

Jeff Stelling ham Agbonlahorning fikrlariga qoʻshilib, Ronaldoning yoshi oʻz soʻzini aytayotganini qayd etdi. Uning aytishicha, Ispaniya bilan oʻyinda Cristiano tezlik borasida raqiblaridan sezilarli darajada ortda qolgan. "Men Ronaldoni oʻzining eng yuqori choʻqqisida, hayratlanarli darajada oʻynaganini eslayman. Uning oʻz imidjiga putur yetkazishini istamayman", — deya qoʻshimcha qildi Stelling.

Kelajak va yangi avlod masalasi

Portugaliya terma jamoasi tarkibida 150 ta gol marrasiga yetish uchun bor-yoʻgʻi toʻrtta aniq zarba qolgan Ronaldo uchun bu koʻrsatkich tarixiy ahamiyatga ega. Biroq, mutaxassislar yosh va iqtidorli futbolchilarning imkoniyatlari cheklanayotganidan xavotirda. Terma jamoaning erta chiqib ketishi yosh yulduzlar orasida norozilik kayfiyatini uygʻotishi mumkinligi aytilmoqda.

Hozirda Portugaliya futbol federatsiyasi yangi murabbiy qidirish jarayonida. Ronaldo murabbiy sifatida tayinlanadimi yoki oʻyinchi sifatida faoliyatini davom ettiradimi, bu savol ochiqligicha qolmoqda. Nima boʻlganda ham, jahon futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan birining "soʻnggi raqsi" kutilganidan koʻra dramatikroq yakunlanishi mumkin.

Cristiano RonaldoPortugaliyaFutbolJahon ChempionatiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiOpta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiBugun, 21:58Gareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiGareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiBugun, 21:54Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiLionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiBugun, 21:15Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingArgentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingBugun, 21:11Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiLamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiBugun, 20:30Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiLiverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi