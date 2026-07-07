X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdi
Ilon Maskka tegishli boʻlgan X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi platformada original kontent hajmini oshirish maqsadida yangi video tahrirlash va yozib olish funksiyalarini taqdim etdi. Ushbu yangilanish mualliflarga oʻzga foydalanuvchilarning videolarini shunchaki qayta joylash (repost) oʻrniga, noyob va sifatli materiallar yaratishda yordam berishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi video muharriri bir qator uzoq kutilgan imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi. X platformasining mahsulot boʻyicha rahbari Nikitia Bier maʼlum qilishicha, endilikda foydalanuvchilar videolarga bir nechta tillarda matnli sarlavhalar (captions) qoʻshishlari va ularning koʻrinishini oʻz xohishlariga koʻra moslashtirishlari mumkin. Shuningdek, ilovada "Green Screen" (yashil ekran) funksiyasi ham paydo boʻldi.
Ushbu vosita yordamida mualliflar oʻz qurilmalari xotirasidagi fotosuratlar yoki X tarmogʻidagi boshqa postlarni fon sifatida ishlatib, yangi videolar suratga olishlari mumkin. Nikitia Bierning taʼkidlashicha, platformaning asosiy ustuvor vazifalaridan biri — kreativ mualliflarni qoʻllab-quvvatlash va ularni ragʻbatlantirishdir. Yaqin haftalarda video muharrirga yana koʻplab yangi funksiyalar qoʻshilishi kutilmoqda.
Plagiat va oʻgʻirlangan kontentga qarshi kurashX rahbariyati platformadagi koʻplab ommabop akkauntlar hali ham oʻgʻirlangan yoki bir necha yil avval virusli boʻlgan eski materiallarni qayta ulashayotganidan xavotirda. Nikitia Bierning soʻzlariga koʻra, yangi funksiyalar X tarmogʻida boshqa platformalarda mavjud boʻlmagan eksklyuziv materiallar koʻpayishiga xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida foydalanuvchilarning tarmoqda koʻproq vaqt oʻtkazishini taʼminlaydi.
Biroq, mutaxassislarning fikricha, faqatgina tahrirlash vositalarining oʻzi mualliflarni jalb qilish uchun yetarli boʻlmasligi mumkin. TikTok, Meta va YouTube kabi raqobatchilar allaqachon shakllangan ekotizimga va mualliflar uchun barqaror daromad keltiruvchi monetizatsiya tizimlariga ega. X platformasi esa hozircha mualliflarga oʻz ishlarini himoya qilish uchun Meta yoki YouTube taqdim etadigan darajadagi kuchli huquqiy vositalarni taklif qilmayapti.
Masalan, Meta platformasidagi Reels mualliflari oʻzlarining oʻgʻirlangan videolarini bloklashlari yoki oʻsha videodan tushayotgan daromadni oʻzlariga yoʻnaltirishlari mumkin. X hozircha bunday avtomatlashtirilgan tizimga ega emas. Shunga qaramay, yangi video tahrirlash vositalari iOS foydalanuvchilari uchun allaqachon ochiq va u platformadagi kreativ muhitni jonlantirishi kutilmoqda.
- Bir nechta tillarda subtitrlar qoʻshish;
- Subtitrlar dizaynini shaxsiylashtirish;
- Green Screen yordamida fonni oʻzgartirish;
- X postlarini video foni sifatida qoʻllash.
…