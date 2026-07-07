X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdi

·0·Texno
X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdi

Ilon Maskka tegishli boʻlgan X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi platformada original kontent hajmini oshirish maqsadida yangi video tahrirlash va yozib olish funksiyalarini taqdim etdi. Ushbu yangilanish mualliflarga oʻzga foydalanuvchilarning videolarini shunchaki qayta joylash (repost) oʻrniga, noyob va sifatli materiallar yaratishda yordam berishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi video muharriri bir qator uzoq kutilgan imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi. X platformasining mahsulot boʻyicha rahbari Nikitia Bier maʼlum qilishicha, endilikda foydalanuvchilar videolarga bir nechta tillarda matnli sarlavhalar (captions) qoʻshishlari va ularning koʻrinishini oʻz xohishlariga koʻra moslashtirishlari mumkin. Shuningdek, ilovada "Green Screen" (yashil ekran) funksiyasi ham paydo boʻldi.

Ushbu vosita yordamida mualliflar oʻz qurilmalari xotirasidagi fotosuratlar yoki X tarmogʻidagi boshqa postlarni fon sifatida ishlatib, yangi videolar suratga olishlari mumkin. Nikitia Bierning taʼkidlashicha, platformaning asosiy ustuvor vazifalaridan biri — kreativ mualliflarni qoʻllab-quvvatlash va ularni ragʻbatlantirishdir. Yaqin haftalarda video muharrirga yana koʻplab yangi funksiyalar qoʻshilishi kutilmoqda.

Plagiat va oʻgʻirlangan kontentga qarshi kurash

X rahbariyati platformadagi koʻplab ommabop akkauntlar hali ham oʻgʻirlangan yoki bir necha yil avval virusli boʻlgan eski materiallarni qayta ulashayotganidan xavotirda. Nikitia Bierning soʻzlariga koʻra, yangi funksiyalar X tarmogʻida boshqa platformalarda mavjud boʻlmagan eksklyuziv materiallar koʻpayishiga xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida foydalanuvchilarning tarmoqda koʻproq vaqt oʻtkazishini taʼminlaydi.

Biroq, mutaxassislarning fikricha, faqatgina tahrirlash vositalarining oʻzi mualliflarni jalb qilish uchun yetarli boʻlmasligi mumkin. TikTok, Meta va YouTube kabi raqobatchilar allaqachon shakllangan ekotizimga va mualliflar uchun barqaror daromad keltiruvchi monetizatsiya tizimlariga ega. X platformasi esa hozircha mualliflarga oʻz ishlarini himoya qilish uchun Meta yoki YouTube taqdim etadigan darajadagi kuchli huquqiy vositalarni taklif qilmayapti.

Masalan, Meta platformasidagi Reels mualliflari oʻzlarining oʻgʻirlangan videolarini bloklashlari yoki oʻsha videodan tushayotgan daromadni oʻzlariga yoʻnaltirishlari mumkin. X hozircha bunday avtomatlashtirilgan tizimga ega emas. Shunga qaramay, yangi video tahrirlash vositalari iOS foydalanuvchilari uchun allaqachon ochiq va u platformadagi kreativ muhitni jonlantirishi kutilmoqda.

  • Bir nechta tillarda subtitrlar qoʻshish;
  • Subtitrlar dizaynini shaxsiylashtirish;
  • Green Screen yordamida fonni oʻzgartirish;
  • X postlarini video foni sifatida qoʻllash.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, X platformasi soʻnggi paytlarda videokontentga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bu strategiya ijtimoiy tarmoqni shunchaki matnli xabarlar almashish joyidan toʻlaqonli media platformaga aylantirish maqsadining bir qismidir.

XIlon MaskIjtimoiy TarmoqVideo MuharririTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiBugun, 19:58Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiBugun, 19:50Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiAvtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiBugun, 19:292GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi