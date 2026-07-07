Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlari
Gʻarbiy Sasseksda anʼanaviy tarzda oʻtkaziladigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbiri joriy yilda ham oʻzining yuksak maqomini saqlab qolgan holda qaytmoqda. 9-12-iyul kunlari boʻlib oʻtadigan ushbu avtomobillar bayrami sanoatning eng soʻnggi yutuqlari va kelajakdagi yoʻnalishlarini belgilab beruvchi maydon boʻlishi kutilmoqda. Tadbir doirasida dunyoning yetakchi brendlari oʻzlarining yangi modellarini nafaqat statik holatda, balki mashhur Gudvud tepaligiga koʻtarilish poygalarida ham namoyish etadilar. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu festivalning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri — afsonaviy sport karlarining elektrlashtirilgan versiyalari va gibrid texnologiyalarining keng joriy etilayotganidir. Autocar maʼlumotlariga koʻra, Toyota GR GT krossoveri va Gordon Murray tomonidan yaratilgan dramatik S1 LM kabi modellar tomoshabinlar eʼtiborida boʻladi. Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham ushbu tadbir qiziqarli, chunki unda taqdim etilgan texnologiyalar yaqin yillarda global bozor, jumladan, bizning mintaqamizdagi premium segmentga ham taʼsir koʻrsatadi.
Elektr quvvati va yangi avlod sport karlariAlpine brendi oʻzining mashhur A110 modelining kelajagini namoyish etmoqda. Alpine A110 Future deb nomlangan ushbu test-muli brendning toʻliq elektr quvvatiga oʻtish davridagi ilk qadami hisoblanadi. Tashqi koʻrinishidan hozirgi benzinli modelga oʻxshasa-da, u mutlaqo yangi EV platformasida qurilgan. Kengaytirilgan gʻildirak arkalari va oʻzgargan konstruksiya ushbu ixcham sport karining yangi davriga ishora qilmoqda.
Britaniyaning Aston Martin brendi ham festivalga katta tayyorgarlik bilan kelgan. Kompaniya oʻzining DB12, DBX va Vantage modellarining "S" indeksli, yanada quvvatli va agressiv koʻrinishga ega versiyalarini Gudvud yoʻlaklarida sinovdan oʻtkazadi. Shuningdek, brendning ilk oʻrta dvigatelli seriyali modeli boʻlmish Valhalla ham diqqat markazida. Bu gibrid superkar 4,0 litrli V8 dvigateli va uchta elektr motor yordamida jami 1064 ot kuchini ishlab chiqaradi. Avtomobil 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 2,5 soniyada erishadi.
Hashamat va tarixiy meros uygʻunligiBentley kompaniyasi oʻzining hashamatli Flying Spur limuzini yangilangan qiyofada taqdim etdi. Avtomobil brendning koʻp yillik anʼanasi boʻlgan toʻrtta farali dizayndan voz kechib, ikkita asosiy chiroqqa oʻtgan. Uning S varianti 4,0 litrli biturbo V8 dvigateli va elektr motor yordamida 671 ot kuchi quvvatini taqdim etadi, bu esa hashamat va dinamikani oʻzida mujassam etadi.
Festivalda nafaqat kelajak, balki oʻtmishning buyuk merosi ham yodga olinadi. Audi Tradition boʻlimi 1935-yilda Auto Union tomonidan yaratilgan tarixiy poyga avtomobilining aniq nusxasini olib keldi. Oʻz davrida soatiga 326 km (203 mil) tezlik qayd etgan ushbu V16 dvigatelli texnika moʻjizasi Gudvud tepaligida oʻzining qudratini yana bir bor namoyish etadi.
- Toyota GR GT — poyga texnologiyalarining koʻchaga chiqishi;
- Aston Martin Valhalla — 1064 ot kuchiga ega gibrid maxluq;
- Bentley Flying Spur — hashamatning yangi dizayn tili;
- Alpine A110 Future — afsonaviy sportmanning elektr kelajagi.
…