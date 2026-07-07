Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlari

·18·Avto
Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlari

Gʻarbiy Sasseksda anʼanaviy tarzda oʻtkaziladigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbiri joriy yilda ham oʻzining yuksak maqomini saqlab qolgan holda qaytmoqda. 9-12-iyul kunlari boʻlib oʻtadigan ushbu avtomobillar bayrami sanoatning eng soʻnggi yutuqlari va kelajakdagi yoʻnalishlarini belgilab beruvchi maydon boʻlishi kutilmoqda. Tadbir doirasida dunyoning yetakchi brendlari oʻzlarining yangi modellarini nafaqat statik holatda, balki mashhur Gudvud tepaligiga koʻtarilish poygalarida ham namoyish etadilar. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu festivalning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri — afsonaviy sport karlarining elektrlashtirilgan versiyalari va gibrid texnologiyalarining keng joriy etilayotganidir. Autocar maʼlumotlariga koʻra, Toyota GR GT krossoveri va Gordon Murray tomonidan yaratilgan dramatik S1 LM kabi modellar tomoshabinlar eʼtiborida boʻladi. Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham ushbu tadbir qiziqarli, chunki unda taqdim etilgan texnologiyalar yaqin yillarda global bozor, jumladan, bizning mintaqamizdagi premium segmentga ham taʼsir koʻrsatadi.

Elektr quvvati va yangi avlod sport karlari

Alpine brendi oʻzining mashhur A110 modelining kelajagini namoyish etmoqda. Alpine A110 Future deb nomlangan ushbu test-muli brendning toʻliq elektr quvvatiga oʻtish davridagi ilk qadami hisoblanadi. Tashqi koʻrinishidan hozirgi benzinli modelga oʻxshasa-da, u mutlaqo yangi EV platformasida qurilgan. Kengaytirilgan gʻildirak arkalari va oʻzgargan konstruksiya ushbu ixcham sport karining yangi davriga ishora qilmoqda.

Britaniyaning Aston Martin brendi ham festivalga katta tayyorgarlik bilan kelgan. Kompaniya oʻzining DB12, DBX va Vantage modellarining "S" indeksli, yanada quvvatli va agressiv koʻrinishga ega versiyalarini Gudvud yoʻlaklarida sinovdan oʻtkazadi. Shuningdek, brendning ilk oʻrta dvigatelli seriyali modeli boʻlmish Valhalla ham diqqat markazida. Bu gibrid superkar 4,0 litrli V8 dvigateli va uchta elektr motor yordamida jami 1064 ot kuchini ishlab chiqaradi. Avtomobil 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 2,5 soniyada erishadi.

Hashamat va tarixiy meros uygʻunligi

Bentley kompaniyasi oʻzining hashamatli Flying Spur limuzini yangilangan qiyofada taqdim etdi. Avtomobil brendning koʻp yillik anʼanasi boʻlgan toʻrtta farali dizayndan voz kechib, ikkita asosiy chiroqqa oʻtgan. Uning S varianti 4,0 litrli biturbo V8 dvigateli va elektr motor yordamida 671 ot kuchi quvvatini taqdim etadi, bu esa hashamat va dinamikani oʻzida mujassam etadi.

Festivalda nafaqat kelajak, balki oʻtmishning buyuk merosi ham yodga olinadi. Audi Tradition boʻlimi 1935-yilda Auto Union tomonidan yaratilgan tarixiy poyga avtomobilining aniq nusxasini olib keldi. Oʻz davrida soatiga 326 km (203 mil) tezlik qayd etgan ushbu V16 dvigatelli texnika moʻjizasi Gudvud tepaligida oʻzining qudratini yana bir bor namoyish etadi.

  • Toyota GR GT — poyga texnologiyalarining koʻchaga chiqishi;
  • Aston Martin Valhalla — 1064 ot kuchiga ega gibrid maxluq;
  • Bentley Flying Spur — hashamatning yangi dizayn tili;
  • Alpine A110 Future — afsonaviy sportmanning elektr kelajagi.
Gudvud festivali nafaqat avtomobil koʻrgazmasi, balki muhandislik sanʼatining bayramidir. Bu yerda taqdim etilgan texnologiyalar, ayniqsa Aston Martin va Bentley kabi brendlarning gibrid yechimlari, yaqin kelajakda avtomobil sanoatining asosiy trendiga aylanishi shubhasiz.

GudvudAston MartinBentleyElektromobillarSuperkarlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 20:201 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?Bugun, 19:43UzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiUzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiBugun, 19:17Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBugun, 18:55Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 17:24Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi