Ispaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdi

·45·Sport
Ispaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdi

Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Portugaliyani 1:0 hisobida mag‘lub etib, nafaqat chorakfinalga yo‘l oldi, balki jahon chempionatlari tarixida yangi rekord ham o‘rnatdi.

Luis de la Fuente shogirdlari mundialda ketma-ket oltinchi o‘yinni ham gol o‘tkazmasdan yakunladi. Bunday natijaga avval hech bir terma jamoa erisha olmagan.

Ispaniya olti o‘yindan beri gol o‘tkazmayapti

Portugaliyaga qarshi bahsda ham Ispaniya himoyasi ishonchli harakat qildi va raqibga darvozani ishg‘ol etish imkonini bermadi.

Shu tariqa, ispaniyaliklarning jahon chempionatlaridagi «quruq» seriyasi ketma-ket oltita uchrashuvga yetdi.

Bu natija Ispaniyani mundiallar tarixida oltita o‘yin davomida gol o‘tkazmagan birinchi milliy jamoaga aylantirdi.

«Quruq» seriya 10 soatdan oshdi

Ispaniya terma jamoasining gol o‘tkazmasdan o‘tkazgan umumiy vaqti 10 soatdan oshgan.

Bu ko‘rsatkich jamoaning nafaqat hujumda, balki himoyada ham turnirning eng barqaror ishtirokchilaridan biri ekanini ko‘rsatmoqda.

Luis de la Fuente shogirdlari pley-offning hal qiluvchi bosqichida ham tartibli va intizomli o‘yinini saqlab qoldi.

Unai Simon ham shaxsiy rekordini yangiladi

Ispaniya darvozaboni Unai Simon gol o‘tkazmasdan o‘tkazgan seriyasini 609 daqiqaga yetkazdi.

«Atletik» posboni JCH-2026 davomida darvozasi daxlsizligini saqlab, jamoasining tarixiy natijasiga katta hissa qo‘shdi.

So‘nggi gol 2022 yilda o‘tkazilgan

Unai Simon jahon chempionatlaridagi so‘nggi golni 2022 yilgi mundial guruh bosqichining uchinchi turida Yaponiyaga qarshi uchrashuvda o‘tkazib yuborgan edi.

O‘sha bahsning 51-daqiqasidan beri Ispaniya darvozasi daxlsiz qolmoqda.

Endi Ispaniya chorakfinalga nafaqat favoritlardan biri, balki mundial tarixidagi eng mustahkam himoya egasi sifatida kirib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiLiverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:10Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Bugun, 20:04JCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovJCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinovBugun, 19:49Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiAtletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiBugun, 18:56Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiBugun, 17:54Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiArsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiBugun, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi