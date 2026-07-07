Ispaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdi
Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Portugaliyani 1:0 hisobida mag‘lub etib, nafaqat chorakfinalga yo‘l oldi, balki jahon chempionatlari tarixida yangi rekord ham o‘rnatdi.
Luis de la Fuente shogirdlari mundialda ketma-ket oltinchi o‘yinni ham gol o‘tkazmasdan yakunladi. Bunday natijaga avval hech bir terma jamoa erisha olmagan.
Ispaniya olti o‘yindan beri gol o‘tkazmayapti
Portugaliyaga qarshi bahsda ham Ispaniya himoyasi ishonchli harakat qildi va raqibga darvozani ishg‘ol etish imkonini bermadi.
Shu tariqa, ispaniyaliklarning jahon chempionatlaridagi «quruq» seriyasi ketma-ket oltita uchrashuvga yetdi.
Bu natija Ispaniyani mundiallar tarixida oltita o‘yin davomida gol o‘tkazmagan birinchi milliy jamoaga aylantirdi.
«Quruq» seriya 10 soatdan oshdi
Ispaniya terma jamoasining gol o‘tkazmasdan o‘tkazgan umumiy vaqti 10 soatdan oshgan.
Bu ko‘rsatkich jamoaning nafaqat hujumda, balki himoyada ham turnirning eng barqaror ishtirokchilaridan biri ekanini ko‘rsatmoqda.
Luis de la Fuente shogirdlari pley-offning hal qiluvchi bosqichida ham tartibli va intizomli o‘yinini saqlab qoldi.
Unai Simon ham shaxsiy rekordini yangiladi
Ispaniya darvozaboni Unai Simon gol o‘tkazmasdan o‘tkazgan seriyasini 609 daqiqaga yetkazdi.
«Atletik» posboni JCH-2026 davomida darvozasi daxlsizligini saqlab, jamoasining tarixiy natijasiga katta hissa qo‘shdi.
So‘nggi gol 2022 yilda o‘tkazilgan
Unai Simon jahon chempionatlaridagi so‘nggi golni 2022 yilgi mundial guruh bosqichining uchinchi turida Yaponiyaga qarshi uchrashuvda o‘tkazib yuborgan edi.
O‘sha bahsning 51-daqiqasidan beri Ispaniya darvozasi daxlsiz qolmoqda.
Endi Ispaniya chorakfinalga nafaqat favoritlardan biri, balki mundial tarixidagi eng mustahkam himoya egasi sifatida kirib bormoqda.
…