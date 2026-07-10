Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdi

·62·Sport
Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdi

Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland JCH-2026da jamoasining chempionlik imkoniyati haqidagi savolga hazilomuz, ammo ehtiyotkor javob berdi.

Norvegiya turnirda katta shov-shuv ko‘tarayotganiga qaramay, Xoland jamoasini favoritlar qatoriga qo‘shishga shoshilmadi. U aksincha, e’tiborni Angliya termasiga qaratdi.

Xoland Norvegiya imkoniyatini past baholadi

Jurnalistlar Xolanddan Norvegiyaning jahon chempionligini qo‘lga kiritish imkoniyati haqida so‘radi.

Forvard esa kulimsirab, jamoasining imkoniyati hali ham yuqori emasligini aytdi.

«Hali ham juda past», — dedi Xoland.

Bu javob Norvegiya yetakchisining turnirdagi muvaffaqiyatga qaramay, bosimni oshirishni istamayotganini ko‘rsatadi.

«Aniq favoritlar bor»

Xolandning fikricha, JCH-2026da chempionlik uchun asosiy da’vogarlar allaqachon ko‘rinib turibdi.

U Norvegiyani ular qatoriga qo‘shmadi va favoritlardan biri sifatida Angliyani tilga oldi.

«Chempionatda aniq favoritlar bor, Angliya ular orasida», — dedi norvegiyalik hujumchi.

Bosim Angliyaga yo‘naltirildi

Xoland jurnalistlarga qarata ham qiziq gap aytdi. U Angliya futbolchilariga bosim o‘tkazish kerakligini ta’kidladi.

«Siz, jurnalistlar, ingliz yigitlariga bosim o‘tkazishingiz kerak», — deya hazil qildi forvard.

Bu so‘zlar Norvegiya yetakchisi raqiblar atrofidagi bosimni kuchaytirishni, o‘z jamoasi esa tinchroq muhitda harakat qilishini istashini anglatishi mumkin.

Norvegiya endi jiddiy qabul qilinmoqda

JCH-2026da Norvegiya termasi o‘z o‘yinlari bilan ko‘pchilik e’tiborini tortdi. Xolandning yetakchiligi, jamoaning ishonchli harakati va katta raqiblarga qarshi natijalari uni turnirning eng qiziq jamoalaridan biriga aylantirdi.

Ammo forvardning o‘zi hali chempionlik haqida balandparvoz gapirishni istamayotgan ko‘rinadi.

Hazil ortidagi hisob-kitob

Xolandning javobi sodda hazilga o‘xshasa ham, unda aniq psixologik signal bor.

Norvegiya favoritlar safida emasligini ta’kidlab, u jamoasidan bosimni olib tashlamoqda. Angliya nomi esa bejiz tilga olinmadi — katta umidlar, katta tarkib va katta bosim endi raqib tomonda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Bugun, 17:15Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderErling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderBugun, 17:11Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi