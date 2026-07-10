Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdi
Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland JCH-2026da jamoasining chempionlik imkoniyati haqidagi savolga hazilomuz, ammo ehtiyotkor javob berdi.
Norvegiya turnirda katta shov-shuv ko‘tarayotganiga qaramay, Xoland jamoasini favoritlar qatoriga qo‘shishga shoshilmadi. U aksincha, e’tiborni Angliya termasiga qaratdi.
Xoland Norvegiya imkoniyatini past baholadi
Jurnalistlar Xolanddan Norvegiyaning jahon chempionligini qo‘lga kiritish imkoniyati haqida so‘radi.
Forvard esa kulimsirab, jamoasining imkoniyati hali ham yuqori emasligini aytdi.
«Hali ham juda past», — dedi Xoland.
Bu javob Norvegiya yetakchisining turnirdagi muvaffaqiyatga qaramay, bosimni oshirishni istamayotganini ko‘rsatadi.
«Aniq favoritlar bor»
Xolandning fikricha, JCH-2026da chempionlik uchun asosiy da’vogarlar allaqachon ko‘rinib turibdi.
U Norvegiyani ular qatoriga qo‘shmadi va favoritlardan biri sifatida Angliyani tilga oldi.
«Chempionatda aniq favoritlar bor, Angliya ular orasida», — dedi norvegiyalik hujumchi.
Bosim Angliyaga yo‘naltirildi
Xoland jurnalistlarga qarata ham qiziq gap aytdi. U Angliya futbolchilariga bosim o‘tkazish kerakligini ta’kidladi.
«Siz, jurnalistlar, ingliz yigitlariga bosim o‘tkazishingiz kerak», — deya hazil qildi forvard.
Bu so‘zlar Norvegiya yetakchisi raqiblar atrofidagi bosimni kuchaytirishni, o‘z jamoasi esa tinchroq muhitda harakat qilishini istashini anglatishi mumkin.
Norvegiya endi jiddiy qabul qilinmoqda
JCH-2026da Norvegiya termasi o‘z o‘yinlari bilan ko‘pchilik e’tiborini tortdi. Xolandning yetakchiligi, jamoaning ishonchli harakati va katta raqiblarga qarshi natijalari uni turnirning eng qiziq jamoalaridan biriga aylantirdi.
Ammo forvardning o‘zi hali chempionlik haqida balandparvoz gapirishni istamayotgan ko‘rinadi.
Hazil ortidagi hisob-kitob
Xolandning javobi sodda hazilga o‘xshasa ham, unda aniq psixologik signal bor.
Norvegiya favoritlar safida emasligini ta’kidlab, u jamoasidan bosimni olib tashlamoqda. Angliya nomi esa bejiz tilga olinmadi — katta umidlar, katta tarkib va katta bosim endi raqib tomonda.
…