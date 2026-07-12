Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!
Shahzoda Muhammedova qizi Milenaning orzularidan birini ro‘yobga chiqardi. U ijtimoiy tarmoqlarda qizining suv bo‘yida suv parisi obrazida tushgan suratlarini joyladi.
Aktrisa va blogerning aytishicha, Milenaning orzularidan biri aynan suv parisiga aylanish bo‘lgan. Shu sabab u qizi uchun ana shunday obraz tayyorlab bergan.
Kadrlarda Milena dengiz bo‘yida suv parisi qiyofasida ko‘ringan. Suratlar qisqa vaqt ichida kuzatuvchilar e’tiborini tortdi.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Milenaning obrazini iliq qabul qildi. Ko‘pchilik suratlar ostida ijobiy fikrlar qoldirib, qizaloqning qiyofasi va obraz tanlovini maqtagan.
Shahzoda Muhammedova tez-tez oilasi va farzandlari bilan bog‘liq lavhalarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashib turadi. Bu safar ham Milenaning orzusi bilan bog‘liq posti muxlislar tomonidan qiziqish bilan qarshi olindi.
…