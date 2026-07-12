Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!

·0·Madaniyat
Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!

Shahzoda Muhammedova qizi Milenaning orzularidan birini ro‘yobga chiqardi. U ijtimoiy tarmoqlarda qizining suv bo‘yida suv parisi obrazida tushgan suratlarini joyladi.

Aktrisa va blogerning aytishicha, Milenaning orzularidan biri aynan suv parisiga aylanish bo‘lgan. Shu sabab u qizi uchun ana shunday obraz tayyorlab bergan.

Kadrlarda Milena dengiz bo‘yida suv parisi qiyofasida ko‘ringan. Suratlar qisqa vaqt ichida kuzatuvchilar e’tiborini tortdi.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Milenaning obrazini iliq qabul qildi. Ko‘pchilik suratlar ostida ijobiy fikrlar qoldirib, qizaloqning qiyofasi va obraz tanlovini maqtagan.

Suv parisi kiyimidagi qizcha dengiz qirg‘og‘ida o‘tiribdi.

Shahzoda Muhammedova tez-tez oilasi va farzandlari bilan bog‘liq lavhalarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashib turadi. Bu safar ham Milenaning orzusi bilan bog‘liq posti muxlislar tomonidan qiziqish bilan qarshi olindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)Bugun, 16:56Terma jamoa futbolchisi Akmal Mozgovoyning nikoh to‘yidan yorqin lahzalar (video)Terma jamoa futbolchisi Akmal Mozgovoyning nikoh to‘yidan yorqin lahzalar (video)Bugun, 16:24Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!Bugun, 13:56Shahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdiShahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdiBugun, 13:38Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan ko‘rinish berdi (video)Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 18:33Teylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindiTeylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindiKecha, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi