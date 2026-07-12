Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdi
Argentina milliy jamoasi hujumchisi Xulian Alvares JCH-2026 chorakfinalida Shveysariya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, jamoa sardori Lionel Messi va oldinda turgan oliy maqsadlar haqida gapirdi. Zamin.uz ushbu hayajonli bayonot tafsilotlarini taqdim etadi.
Sardor uchun yangi zafarlar sari
Alvaresning ta’kidlashicha, «albiseleste» (Argentina terma jamoasi) mundialda nafaqat mamlakat sharafi, balki o‘zlarining afsonaviy sardorlari uchun ham bosh sovrinni qayta qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.
Xulian Alvaresning dil so‘zlari: «Biz Messi yana bir bor jahon chempionatini yutishi uchun qo‘limizdan kelganini qilamiz. Uning uchun har bir bahs – bu haqiqiy jang. Gol urganimdan so‘ng birinchi qilgan ishim – bu Messini quchoqlash bo‘ldi», — deya hujumchining so‘zlarini keltirdi The Touchline nashri.
Yarimfinalda Angliyaga qarshi superto‘qnashuv
Eslatib o‘tamiz, Argentina terma jamoasi 1/4 final bosqichida Shveysariyani 3:1 hisobida ishonchli tarzda mag‘lubiyatga uchratib, yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi.
Endi amaldagi jahon chempionlarini final ostonasida juda jiddiy sinov kutmoqda:
Bo‘lajak raqib: Angliya terma jamoasi.
Jang maqomi: JCH-2026 final yo‘llanmasi uchun ayovsiz kurash.
Chempionlik unvonini himoya qilish vaqti
Ma’lumot o‘rnida, Argentina terma jamoasi Qatarda bo‘lib o‘tgan avvalgi jahon chempionatining dramatik finalida Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, bosh kubokni qo‘lga kiritgan edi. Endilikda Messi va uning yoshdoshlari tarixni takrorlab, qatorasiga ikkinchi bor oltin medallarni yutishga yaqin turishibdi.
…