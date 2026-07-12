Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdi

·0·Sport
Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdi

Argentina milliy jamoasi hujumchisi Xulian Alvares JCH-2026 chorakfinalida Shveysariya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, jamoa sardori Lionel Messi va oldinda turgan oliy maqsadlar haqida gapirdi. Zamin.uz ushbu hayajonli bayonot tafsilotlarini taqdim etadi.

Sardor uchun yangi zafarlar sari

Alvaresning ta’kidlashicha, «albiseleste» (Argentina terma jamoasi) mundialda nafaqat mamlakat sharafi, balki o‘zlarining afsonaviy sardorlari uchun ham bosh sovrinni qayta qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.

Xulian Alvaresning dil so‘zlari: «Biz Messi yana bir bor jahon chempionatini yutishi uchun qo‘limizdan kelganini qilamiz. Uning uchun har bir bahs – bu haqiqiy jang. Gol urganimdan so‘ng birinchi qilgan ishim – bu Messini quchoqlash bo‘ldi», — deya hujumchining so‘zlarini keltirdi The Touchline nashri.

Yarimfinalda Angliyaga qarshi superto‘qnashuv

Eslatib o‘tamiz, Argentina terma jamoasi 1/4 final bosqichida Shveysariyani 3:1 hisobida ishonchli tarzda mag‘lubiyatga uchratib, yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi.

Endi amaldagi jahon chempionlarini final ostonasida juda jiddiy sinov kutmoqda:

  • Bo‘lajak raqib: Angliya terma jamoasi.

  • Jang maqomi: JCH-2026 final yo‘llanmasi uchun ayovsiz kurash.

Chempionlik unvonini himoya qilish vaqti

Ma’lumot o‘rnida, Argentina terma jamoasi Qatarda bo‘lib o‘tgan avvalgi jahon chempionatining dramatik finalida Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, bosh kubokni qo‘lga kiritgan edi. Endilikda Messi va uning yoshdoshlari tarixni takrorlab, qatorasiga ikkinchi bor oltin medallarni yutishga yaqin turishibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiJCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiBugun, 17:55«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiHolandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiBugun, 17:45Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Bugun, 17:30Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Bugun, 17:12Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiBugun, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi