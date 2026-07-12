Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdi
Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi 2026 yilgi jahon chempionatida navbatdagi tarixiy ko‘rsatkichga erishdi. Squawka ma’lumotiga ko‘ra, u musobaqa davomida kamida 20 ta golli vaziyat yaratgan ilk futbolchi bo‘ldi.
39 yoshli hujumchi nafaqat gol va assistlar, balki jamoadoshlari uchun yaratgan xavfli imkoniyatlari bilan ham turnirning eng ta’sirchan futbolchilaridan biri bo‘lib turibdi.
Messi yana tarixga kirdi
Manba ma’lumotiga ko‘ra, Messi jahon chempionatlarida avval ham 21 ta golli vaziyat yaratgan edi.
2026 yilgi mundialda u yana shu marraga yetib, bir jahon chempionatida kamida 20 ta xavfli vaziyat yaratgan yagona futbolchiga aylandi.
Bu natija uning yoshiga qaramay, Argentina hujumlaridagi asosiy ijodkor bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.
Shveysariyaga qarshi assist ham qayd etdi
Argentina chorakfinalda Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
Asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bo‘lsa, qo‘shimcha bo‘limlarda argentinaliklar yana ikki gol urdi.
Messi ushbu bahsda golli uzatma muallifi bo‘lib, jamoasining yarimfinalga chiqishiga hissa qo‘shdi.
Angliyaga qarshi katta sinov
Argentina yarimfinalda 15 iyul kuni Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Bu Messining faoliyatida Angliyaga qarshi ilk uchrashuv bo‘ladi. Endi asosiy savol — u yarimfinalda ham o‘zining rekord darajadagi ta’sirini davom ettira oladimi?
…