Jud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqda

·50·Sport
Jud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqda

Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yetakchi yarim himoyachisi Jud Bellingem yana bir bor jarohat muammosi bilan diqqat markaziga tushdi. Jahon chempionati chorak finali doirasidagi Norvegiyaga qarshi bahsda futbolchi oʻzining chap yelkasini ushlab, ogʻriq sezayotganini namoyish etgan kadrlar tarqaldi. Bu holat nafaqat muxlislarni, balki terma jamoa murabbiylar shtabini ham jiddiy tashvishga solib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayamidagi "Hard Rock Stadium"da boʻlib oʻtgan shiddatli uchrashuv davomida 23 yoshli yulduz raqib bilan toʻqnashuvdan soʻng yuzida azob alomatlari bilan yelkasini ushlagani kameralar obyektiviga muhrlangan. Eʼtiborlisi, Bellingham ushbu muammoni bartaraf etish uchun avvalroq jarrohlik amaliyotini oʻtagan edi, biroq Norvegiyaga qarshi oʻyin uning toʻliq sogʻaymagan boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi.

Tibbiy shtab nazorati va yarim himoyachining xavotiri

Uchrashuvning 30-daqiqasida futbolchilarga suv ichish uchun berilgan tanaffus paytida, bosh murabbiy Thomas Tuchel taktik koʻrsatmalar berayotgan bir vaqtda, Bellingham jamoa fizioterapevti bilan uzoq suhbatlashdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, u aynan yelka boʻgʻimidagi noqulaylikdan shikoyat qilgan. Shuningdek, oʻyindan keyingi intervyu jarayonida ham futbolchi qayta-qayta yelkasiga qoʻl tekkizib, ogʻriq borligini yashira olmagan.

Jud Bellingem oʻtmishda ushbu jarohatning nafaqat jismoniy, balki ruhiy taʼsiri haqida ham ochiq gapirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, yelkasidan yana jarohat olish qoʻrquvi unga oʻzining eng yuqori darajasidagi oʻyinini koʻrsatishga xalaqit bergan. "Yelka jarohati butun tanamga taʼsir qildi. Agar yiqilsam, boʻgʻim yana chiqib ketishini oʻylab, bor kuchim bilan oʻynay olmasdim", degan edi futbolchi operatsiyadan oldin.

Angliya terma jamoasi uchun Bellinghamning sogʻligʻi oʻta muhim ahamiyatga ega. Statistikaga koʻra, futbolchi terma jamoa safida urgan 12 ta golning 9 tasini aynan yirik turnirlarda kiritgan. Shu sababli, Thomas Tuchel uni jamoaning eng muhim pallalardagi asosiy quroli sifatida koʻradi. Hozirda tibbiy xodimlar futbolchini keyingi hal qiluvchi bahsga tayyorlash uchun bor imkoniyatlarini ishga solishmoqda.

Keyingi raqib — Argentina

Angliya terma jamoasini oldinda yanada qiyinroq sinov kutib turibdi. Yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan "uch sherlar" endi Atlantaga yoʻl oladi. U yerda ularga Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi raqiblik qiladi. Bellinghamning 39 yoshli afsonaviy Messi bilan toʻqnashuvda maydonga tushishi soʻroq ostida turibdi.

Agar Bellingham ushbu jarohat sabab safdan chiqsa, bu Angliya uchun oʻrnini toʻldirib boʻlmas yoʻqotish boʻlishi mumkin. Real Madrid klubi ham oʻz yulduzining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki klub mavsumning qolgan qismida oʻz yetakchisining xizmatlaridan mahrum boʻlishni istamaydi. Yaqin soatlar ichida oʻtkaziladigan chuqurlashtirilgan tibbiy koʻrik futbolchining yarim finalda ishtirok etishi yoki etmasligiga oydinlik kiritadi.

Жуде БеллингэмAngliyaReal MadridJahon ChempionatiJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiKylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 18:40Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiMessi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiBugun, 18:04Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiKeyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiBugun, 18:00Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiXulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 17:56JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiJCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiBugun, 17:55«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi