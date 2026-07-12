Jud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqda
Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yetakchi yarim himoyachisi Jud Bellingem yana bir bor jarohat muammosi bilan diqqat markaziga tushdi. Jahon chempionati chorak finali doirasidagi Norvegiyaga qarshi bahsda futbolchi oʻzining chap yelkasini ushlab, ogʻriq sezayotganini namoyish etgan kadrlar tarqaldi. Bu holat nafaqat muxlislarni, balki terma jamoa murabbiylar shtabini ham jiddiy tashvishga solib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayamidagi "Hard Rock Stadium"da boʻlib oʻtgan shiddatli uchrashuv davomida 23 yoshli yulduz raqib bilan toʻqnashuvdan soʻng yuzida azob alomatlari bilan yelkasini ushlagani kameralar obyektiviga muhrlangan. Eʼtiborlisi, Bellingham ushbu muammoni bartaraf etish uchun avvalroq jarrohlik amaliyotini oʻtagan edi, biroq Norvegiyaga qarshi oʻyin uning toʻliq sogʻaymagan boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi.
Tibbiy shtab nazorati va yarim himoyachining xavotiriUchrashuvning 30-daqiqasida futbolchilarga suv ichish uchun berilgan tanaffus paytida, bosh murabbiy Thomas Tuchel taktik koʻrsatmalar berayotgan bir vaqtda, Bellingham jamoa fizioterapevti bilan uzoq suhbatlashdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, u aynan yelka boʻgʻimidagi noqulaylikdan shikoyat qilgan. Shuningdek, oʻyindan keyingi intervyu jarayonida ham futbolchi qayta-qayta yelkasiga qoʻl tekkizib, ogʻriq borligini yashira olmagan.
Jud Bellingem oʻtmishda ushbu jarohatning nafaqat jismoniy, balki ruhiy taʼsiri haqida ham ochiq gapirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, yelkasidan yana jarohat olish qoʻrquvi unga oʻzining eng yuqori darajasidagi oʻyinini koʻrsatishga xalaqit bergan. "Yelka jarohati butun tanamga taʼsir qildi. Agar yiqilsam, boʻgʻim yana chiqib ketishini oʻylab, bor kuchim bilan oʻynay olmasdim", degan edi futbolchi operatsiyadan oldin.
Angliya terma jamoasi uchun Bellinghamning sogʻligʻi oʻta muhim ahamiyatga ega. Statistikaga koʻra, futbolchi terma jamoa safida urgan 12 ta golning 9 tasini aynan yirik turnirlarda kiritgan. Shu sababli, Thomas Tuchel uni jamoaning eng muhim pallalardagi asosiy quroli sifatida koʻradi. Hozirda tibbiy xodimlar futbolchini keyingi hal qiluvchi bahsga tayyorlash uchun bor imkoniyatlarini ishga solishmoqda.
Keyingi raqib — ArgentinaAngliya terma jamoasini oldinda yanada qiyinroq sinov kutib turibdi. Yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan "uch sherlar" endi Atlantaga yoʻl oladi. U yerda ularga Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi raqiblik qiladi. Bellinghamning 39 yoshli afsonaviy Messi bilan toʻqnashuvda maydonga tushishi soʻroq ostida turibdi.
Agar Bellingham ushbu jarohat sabab safdan chiqsa, bu Angliya uchun oʻrnini toʻldirib boʻlmas yoʻqotish boʻlishi mumkin. Real Madrid klubi ham oʻz yulduzining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki klub mavsumning qolgan qismida oʻz yetakchisining xizmatlaridan mahrum boʻlishni istamaydi. Yaqin soatlar ichida oʻtkaziladigan chuqurlashtirilgan tibbiy koʻrik futbolchining yarim finalda ishtirok etishi yoki etmasligiga oydinlik kiritadi.
…