Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmi

·0·Texno
Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmi

Dunyo texnologiya gigantlari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Marder Elon Musk hamda OpenAI rahbari Sam Altman oʻrtasidagi uzoq yillik ziddiyat Apple kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan sud daʼvosi ortidan yana alovlandi. Bu safar gap nafaqat sunʼiy intellekt, balki sanoat josusligi va koinotdagi maʼlumotlar markazlari haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vaziyat Apple kompaniyasining OpenAI ustidan sudga murojaat qilishi bilan keskinlashdi. Daʼvoga koʻra, OpenAI kompaniyasi Appleʻning tijorat sirlari, elektron komponentlar sxemalari va kelajakdagi qurilmalarning arxitekturasidan noqonuniy foydalangan. Eng shov-shuvli ayblov shundaki, Appleʻning 400 dan ortiq sobiq xodimi OpenAI safiga oʻtgan va dizayn boʻyicha sobiq vitse-prezident Tan Tan nomzodlardan suhbatga Apple butlovchi qismlarini olib kelishni soʻragan.

Muskning keskin ayblovlari va "firibgarlik" darajasi

Ushbu xabarlarga munosabat bildirar ekan, Elon Musk oʻzining X (sobiq Twitter) sahifasida Sam Altman "firibgarlikni mutlaqo yangi darajaga olib chiqqanini" taʼkidladi. Muskning fikricha, OpenAI nafaqat dastlabki notijorat gʻoyalardan voz kechgan, balki boshqa kompaniyalarning intellektual mulkini oʻzlashtirish orqali boyimoqda.

Sam Altman ham jim turmadi va Muskning SpaceX loyihasi doirasidagi orbital maʼlumotlar markazlari yaratish rejasini masxara qildi. U Muskni investorlarga amalga oshishi qiyin boʻlgan "qisqa muddatli koinot data-markazlari" gʻoyasini sotishda aybladi. Bunga javoban Musk SpaceX kelasi yiliyoq ushbu qurilmalarni uchirishni boshlashini aytib, Altmanga qarata: "Balki kelib koʻrarsan, agar nazoratchilaring ruxsat bersa", deya kinoya qildi.

Starmind loyihasi va koinotdagi hisoblash quvvati

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, SpaceX allaqachon Starmind loyihasining asosi boʻlgan AI1 sunʼiy yoʻldoshini taqdim etgan. Ushbu qurilmalarning texnik imkoniyatlari hayratlanarli:
  • Har bir apparat 150 kW gacha hisoblash quvvatini taʼminlaydi;
  • Sunʼiy intellekt vazifalari uchun maxsus markaziy modul bilan jihozlangan;
  • Suyuqlik yordamida sovutish tizimi va mikrometeoritlardan himoyaga ega;
  • Massiv quyosh panellari orqali energiya bilan taʼminlanadi.

Ushbu sunʼiy yoʻldoshlarni ishlab chiqarish Texasdagi Gigasat korxonasida yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Bu loyiha koinotda mustaqil sunʼiy intellekt infratuzilmasini yaratish yoʻlidagi ulkan qadam sifatida koʻrilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Musk va Altman oʻrtasidagi nizo 2018-yilda boshlangan. Oʻshanda OpenAI asoschilaridan biri boʻlgan Musk kompaniya ustidan nazoratni qoʻlga olmoqchi boʻlgan, biroq rad javobini olgach, loyihani tark etgan edi. Keyinchalik OpenAI tijorat modeliga oʻtishi Muskning gʻazabini keltirdi va u bir necha bor sudga daʼvo kiritdi. Hozirgi vaziyat esa ikki milliarder oʻrtasidagi murosasiz kurash hali uzoq davom etishidan dalolat beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiThermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiBugun, 17:22Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariBugun, 16:59Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiOq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandiBugun, 15:55Bepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBugun, 15:20SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaSpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi