Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmi
Dunyo texnologiya gigantlari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Marder Elon Musk hamda OpenAI rahbari Sam Altman oʻrtasidagi uzoq yillik ziddiyat Apple kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan sud daʼvosi ortidan yana alovlandi. Bu safar gap nafaqat sunʼiy intellekt, balki sanoat josusligi va koinotdagi maʼlumotlar markazlari haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vaziyat Apple kompaniyasining OpenAI ustidan sudga murojaat qilishi bilan keskinlashdi. Daʼvoga koʻra, OpenAI kompaniyasi Appleʻning tijorat sirlari, elektron komponentlar sxemalari va kelajakdagi qurilmalarning arxitekturasidan noqonuniy foydalangan. Eng shov-shuvli ayblov shundaki, Appleʻning 400 dan ortiq sobiq xodimi OpenAI safiga oʻtgan va dizayn boʻyicha sobiq vitse-prezident Tan Tan nomzodlardan suhbatga Apple butlovchi qismlarini olib kelishni soʻragan.
Muskning keskin ayblovlari va "firibgarlik" darajasiUshbu xabarlarga munosabat bildirar ekan, Elon Musk oʻzining X (sobiq Twitter) sahifasida Sam Altman "firibgarlikni mutlaqo yangi darajaga olib chiqqanini" taʼkidladi. Muskning fikricha, OpenAI nafaqat dastlabki notijorat gʻoyalardan voz kechgan, balki boshqa kompaniyalarning intellektual mulkini oʻzlashtirish orqali boyimoqda.
Sam Altman ham jim turmadi va Muskning SpaceX loyihasi doirasidagi orbital maʼlumotlar markazlari yaratish rejasini masxara qildi. U Muskni investorlarga amalga oshishi qiyin boʻlgan "qisqa muddatli koinot data-markazlari" gʻoyasini sotishda aybladi. Bunga javoban Musk SpaceX kelasi yiliyoq ushbu qurilmalarni uchirishni boshlashini aytib, Altmanga qarata: "Balki kelib koʻrarsan, agar nazoratchilaring ruxsat bersa", deya kinoya qildi.
Starmind loyihasi va koinotdagi hisoblash quvvatiixbt.com maʼlumotlariga koʻra, SpaceX allaqachon Starmind loyihasining asosi boʻlgan AI1 sunʼiy yoʻldoshini taqdim etgan. Ushbu qurilmalarning texnik imkoniyatlari hayratlanarli:
- Har bir apparat 150 kW gacha hisoblash quvvatini taʼminlaydi;
- Sunʼiy intellekt vazifalari uchun maxsus markaziy modul bilan jihozlangan;
- Suyuqlik yordamida sovutish tizimi va mikrometeoritlardan himoyaga ega;
- Massiv quyosh panellari orqali energiya bilan taʼminlanadi.
Ushbu sunʼiy yoʻldoshlarni ishlab chiqarish Texasdagi Gigasat korxonasida yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Bu loyiha koinotda mustaqil sunʼiy intellekt infratuzilmasini yaratish yoʻlidagi ulkan qadam sifatida koʻrilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Musk va Altman oʻrtasidagi nizo 2018-yilda boshlangan. Oʻshanda OpenAI asoschilaridan biri boʻlgan Musk kompaniya ustidan nazoratni qoʻlga olmoqchi boʻlgan, biroq rad javobini olgach, loyihani tark etgan edi. Keyinchalik OpenAI tijorat modeliga oʻtishi Muskning gʻazabini keltirdi va u bir necha bor sudga daʼvo kiritdi. Hozirgi vaziyat esa ikki milliarder oʻrtasidagi murosasiz kurash hali uzoq davom etishidan dalolat beradi.
…