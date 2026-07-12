«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida

·0·Sport
«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida

Las-Vegasda bo‘lib o‘tgan UFC 329 turnirida 5 yillik tanaffusdan so‘ng oktagonga qaytgan, ammo ilk soniyalardayoq tizzasidan jiddiy jarohat olib, Maks Xolloueyga imkoniyatni boy bergan Konor Makgregor muxlislariga murojaat qildi. Irlandiyalik afsonaviy jangchi ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali sodir bo‘lgan voqea yuzasidan ilk bayonotini berdi. Zamin.uz sportchining dil so‘zlarini taqdim etadi.

«Jang oldidan hammasi joyida edi»

Makgregor jangga qadar sog‘lig‘ida hech qanday muammo bo‘lmaganini, mashg‘ulotlar juda ko‘ngildagidek o‘tganini va bunday baxtsiz hodisani umuman kutmaganini ochiqladi:

«Jang oldidan menda hech qanday jarohat yo‘q edi. Mashg‘ulotlar davomida ham, jangdan oldingi tayyorgarlikda ham oyoq bilan zarbalar berdim, tayanch oyog‘imni bosdim, sakradim. Hammasi joyida edi.

Bu esa kutilmaganda sodir bo‘ldi. Hozir butunlay tushkun holatdaman. Buni faqat o‘ta ayanchli deb ta’riflashim mumkin», — dedi Makgregor alam bilan.

Muddatidan oldin yakunlangan superjang

Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, Konor Makgregor va Maks Xollouey o‘rtasidagi to‘qnashuv millionlab muxlislar tomonidan yilning eng intiqlik bilan kutilgan voqeasi sifatida baholanayotgan edi. Biroq:

  • Ilk soniyalardagi jarohat: Jang start olishi bilan Konor kutilmaganda tizzasidan og‘ir shikast oldi.

  • Texnik nokaut: Og‘riq tufayli jangni davom ettira olmagan irlandiyalik sportchi texnik nokaut evaziga mag‘lubiyatga uchradi.

Besh yildan so‘ng katta sahnaga katta maqsadlar bilan qaytgan Konor uchun bu jarohat nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham og‘ir zarba bo‘ldi. Ayni paytda sportchining sog‘lig‘i va tiklanish jarayonlari shifokorlar nazoratida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiHolandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiBugun, 17:45Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Bugun, 17:30Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Bugun, 17:12Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiBugun, 16:56Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiMessi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiBugun, 16:32«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqidaBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi