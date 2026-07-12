«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida
Las-Vegasda bo‘lib o‘tgan UFC 329 turnirida 5 yillik tanaffusdan so‘ng oktagonga qaytgan, ammo ilk soniyalardayoq tizzasidan jiddiy jarohat olib, Maks Xolloueyga imkoniyatni boy bergan Konor Makgregor muxlislariga murojaat qildi. Irlandiyalik afsonaviy jangchi ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali sodir bo‘lgan voqea yuzasidan ilk bayonotini berdi. Zamin.uz sportchining dil so‘zlarini taqdim etadi.
«Jang oldidan hammasi joyida edi»
Makgregor jangga qadar sog‘lig‘ida hech qanday muammo bo‘lmaganini, mashg‘ulotlar juda ko‘ngildagidek o‘tganini va bunday baxtsiz hodisani umuman kutmaganini ochiqladi:
«Jang oldidan menda hech qanday jarohat yo‘q edi. Mashg‘ulotlar davomida ham, jangdan oldingi tayyorgarlikda ham oyoq bilan zarbalar berdim, tayanch oyog‘imni bosdim, sakradim. Hammasi joyida edi.
Bu esa kutilmaganda sodir bo‘ldi. Hozir butunlay tushkun holatdaman. Buni faqat o‘ta ayanchli deb ta’riflashim mumkin», — dedi Makgregor alam bilan.
Muddatidan oldin yakunlangan superjang
Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, Konor Makgregor va Maks Xollouey o‘rtasidagi to‘qnashuv millionlab muxlislar tomonidan yilning eng intiqlik bilan kutilgan voqeasi sifatida baholanayotgan edi. Biroq:
Ilk soniyalardagi jarohat: Jang start olishi bilan Konor kutilmaganda tizzasidan og‘ir shikast oldi.
Texnik nokaut: Og‘riq tufayli jangni davom ettira olmagan irlandiyalik sportchi texnik nokaut evaziga mag‘lubiyatga uchradi.
Besh yildan so‘ng katta sahnaga katta maqsadlar bilan qaytgan Konor uchun bu jarohat nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham og‘ir zarba bo‘ldi. Ayni paytda sportchining sog‘lig‘i va tiklanish jarayonlari shifokorlar nazoratida.
…