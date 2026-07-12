JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdi

·1·Sport
JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdi

2026 yilgi jahon chempionatida futbol tarixida ilk bor FIFA reytingidagi TOP-4 milliy jamoaning barchasi yarimfinalga yo‘l oldi. Turnirning hal qiluvchi bosqichida Fransiya, Argentina, Ispaniya va Angliya final yo‘llanmasi uchun kurashadi.

Bu holat mundial yarimfinallarida kuchlar nisbati qanchalik yuqori ekanini ko‘rsatmoqda. Qog‘ozda ham, maydonda ham turnirning eng kuchli jamoalari qoldi.

Birinchi yarimfinalda Fransiya va Ispaniya to‘qnashadi

FIFA reytingida birinchi o‘rinda turgan Fransiya milliy jamoasi yarimfinalda uchinchi pog‘onadagi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.

Jamoalarning reyting ko‘rsatkichlari:

  • Fransiya — 1948,97 ochko;

  • Ispaniya — 1934,79 ochko.

Har ikki terma ham turnir davomida yuqori darajadagi o‘yini bilan ajralib turdi. Shu sabab mazkur bahs finalga teng to‘qnashuv sifatida baholanmoqda.

Argentina Angliya bilan final uchun kurashadi

Ikkinchi yarimfinalda FIFA reytingida ikkinchi o‘rinni egallab turgan Argentina to‘rtinchi pog‘onadagi Angliyaga qarshi bahs olib boradi.

Reytingdagi holat:

  • Argentina — 1943,47 ochko;

  • Angliya — 1889,42 ochko.

Amaldagi jahon chempioni Argentina navbatdagi final yo‘llanmasini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Angliya esa uzoq yillik kutilgan sovrin yo‘lidagi eng katta sinovlardan biriga duch keladi.

Nega bu tarixiy natija?

Jahon chempionatlari tarixida ilk bor FIFA reytingidagi eng yuqori to‘rt jamoaning barchasi bir vaqtning o‘zida yarimfinalga chiqdi.

Bu holat:

  • sensatsiyalar kamayganini;

  • favoritlar bosimga dosh berganini;

  • yarimfinallarda kuchlar nisbati juda yuqori bo‘lishini ko‘rsatadi.

Mundial 19 iyulgacha davom etadi

Meksika, Kanada va AQSHda o‘tayotgan JCH–2026 19 iyul kunigacha davom etadi.

Hozirgi chempion Argentina hisoblanadi. Ammo finalga chiqish uchun u Angliya to‘sig‘idan o‘tishi kerak. Ikkinchi juftlikda esa Fransiya va Ispaniya o‘rtasida katta futbol jangi kutilmoqda.

Endi asosiy savol bitta: reytingdagi eng kuchlilar orasida qaysi ikki jamoa hal qiluvchi bahsga yetib boradi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiHolandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiBugun, 17:45Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Bugun, 17:30Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Bugun, 17:12Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga rozilik berdiBugun, 16:56Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiMessi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiBugun, 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi