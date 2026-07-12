JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdi
2026 yilgi jahon chempionatida futbol tarixida ilk bor FIFA reytingidagi TOP-4 milliy jamoaning barchasi yarimfinalga yo‘l oldi. Turnirning hal qiluvchi bosqichida Fransiya, Argentina, Ispaniya va Angliya final yo‘llanmasi uchun kurashadi.
Bu holat mundial yarimfinallarida kuchlar nisbati qanchalik yuqori ekanini ko‘rsatmoqda. Qog‘ozda ham, maydonda ham turnirning eng kuchli jamoalari qoldi.
Birinchi yarimfinalda Fransiya va Ispaniya to‘qnashadi
FIFA reytingida birinchi o‘rinda turgan Fransiya milliy jamoasi yarimfinalda uchinchi pog‘onadagi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.
Jamoalarning reyting ko‘rsatkichlari:
Fransiya — 1948,97 ochko;
Ispaniya — 1934,79 ochko.
Har ikki terma ham turnir davomida yuqori darajadagi o‘yini bilan ajralib turdi. Shu sabab mazkur bahs finalga teng to‘qnashuv sifatida baholanmoqda.
Argentina Angliya bilan final uchun kurashadi
Ikkinchi yarimfinalda FIFA reytingida ikkinchi o‘rinni egallab turgan Argentina to‘rtinchi pog‘onadagi Angliyaga qarshi bahs olib boradi.
Reytingdagi holat:
Argentina — 1943,47 ochko;
Angliya — 1889,42 ochko.
Amaldagi jahon chempioni Argentina navbatdagi final yo‘llanmasini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Angliya esa uzoq yillik kutilgan sovrin yo‘lidagi eng katta sinovlardan biriga duch keladi.
Nega bu tarixiy natija?
Jahon chempionatlari tarixida ilk bor FIFA reytingidagi eng yuqori to‘rt jamoaning barchasi bir vaqtning o‘zida yarimfinalga chiqdi.
Bu holat:
sensatsiyalar kamayganini;
favoritlar bosimga dosh berganini;
yarimfinallarda kuchlar nisbati juda yuqori bo‘lishini ko‘rsatadi.
Mundial 19 iyulgacha davom etadi
Meksika, Kanada va AQSHda o‘tayotgan JCH–2026 19 iyul kunigacha davom etadi.
Hozirgi chempion Argentina hisoblanadi. Ammo finalga chiqish uchun u Angliya to‘sig‘idan o‘tishi kerak. Ikkinchi juftlikda esa Fransiya va Ispaniya o‘rtasida katta futbol jangi kutilmoqda.
Endi asosiy savol bitta: reytingdagi eng kuchlilar orasida qaysi ikki jamoa hal qiluvchi bahsga yetib boradi?
…