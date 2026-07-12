Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildi
JCH-2026 chorakfinalida Norvegiya terma jamoasi ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan (2:1) so‘ng, Angliya terma jamoasi hujumchisi va yetakchisi Garri Keyn tribunadagi muxlislar bilan tushgan hayajonli suratlarini e’lon qildi. Zamin.uz inglizlar sardorining dil so‘zlari va uning ushbu mundialdagi dahshatli statistikasini taqdim etadi.
Muxlislar bilan bir tanu bir jon
Garri Keyn yarimfinal yo‘llanmasi naqd qilingan og‘ir bahsdan so‘ng, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasiga stadionga yig‘ilgan ishqibozlar bilan tushgan fotosuratlarini joylashtirdi. U rasmga qisqa, ammo juda mazmunli izoh qoldirdi:
«Biz bu yerdamiz – birga», – deb yozdi Angliya terma jamoasi to‘purari.
Garri Keynning JCH-2026 dagi fenomenal ko‘rsatkichlari
Keyn joriy musobaqada inglizlarning hujum chizig‘idagi haqiqiy «quroli»ga aylanib ulgurdi. U terma jamoaning turnirdagi har bir o‘yinida qatnashib, yuqori barqarorlik namoyish etmoqda:
Maydondagi vaqt: Jami 564 daqiqa (har bir bahsda to‘liq harakat qildi).
Sermahsullik: Raqiblar darvozasini 6 bor ishg‘ol etishga muvaffaq bo‘ldi.
Jamoaviy o‘yin: Jamoadoshlarining 1 ta goliga samarali pas uzatdi.
Yarimfinalda grandlar jangi: Angliya — Argentina!
Chorakfinal bahslari yakunlangach, JCH-2026 yarimfinalida muxlislarni yilning eng yirik to‘qnashuvlaridan biri kutmoqda. Oltin medallar va final yo‘llanmasi uchun Garri Keyn boshchiligidagi Angliya terma jamoasi amaldagi jahon chempioni — Argentinaga qarshi maydonga tushadi.
Avvalroq Argentina hujumchisi Xulian Alvares ham Messi uchun borlarini berib harakat qilishlarini aytgan edi, bu esa bo‘lajak o‘yinning shiddatini yanada oshirishi aniq.
Mundialning hal qiluvchi pallasi
Eslatib o‘tamiz, futbol bo‘yicha Jahon chempionati – 2026 shu yilning 11 iyunidan buyon shiddatli tarzda uchta davlat — Meksika, Kanada va AQSH hududlarida o‘tkazib kelinmoqda.
Final bahsi: Oliy kubok uchun bahs olib boriladigan musobaqaning bosh finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahrida bo‘lib o‘tadi.
…