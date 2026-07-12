Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildi

·0·Sport
Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildi

JCH-2026 chorakfinalida Norvegiya terma jamoasi ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan (2:1) so‘ng, Angliya terma jamoasi hujumchisi va yetakchisi Garri Keyn tribunadagi muxlislar bilan tushgan hayajonli suratlarini e’lon qildi. Zamin.uz inglizlar sardorining dil so‘zlari va uning ushbu mundialdagi dahshatli statistikasini taqdim etadi.

Muxlislar bilan bir tanu bir jon

Garri Keyn yarimfinal yo‘llanmasi naqd qilingan og‘ir bahsdan so‘ng, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasiga stadionga yig‘ilgan ishqibozlar bilan tushgan fotosuratlarini joylashtirdi. U rasmga qisqa, ammo juda mazmunli izoh qoldirdi:

«Biz bu yerdamiz – birga», – deb yozdi Angliya terma jamoasi to‘purari.

Garri Keynning JCH-2026 dagi fenomenal ko‘rsatkichlari

Keyn joriy musobaqada inglizlarning hujum chizig‘idagi haqiqiy «quroli»ga aylanib ulgurdi. U terma jamoaning turnirdagi har bir o‘yinida qatnashib, yuqori barqarorlik namoyish etmoqda:

  • Maydondagi vaqt: Jami 564 daqiqa (har bir bahsda to‘liq harakat qildi).

  • Sermahsullik: Raqiblar darvozasini 6 bor ishg‘ol etishga muvaffaq bo‘ldi.

  • Jamoaviy o‘yin: Jamoadoshlarining 1 ta goliga samarali pas uzatdi.

Yarimfinalda grandlar jangi: Angliya — Argentina!

Chorakfinal bahslari yakunlangach, JCH-2026 yarimfinalida muxlislarni yilning eng yirik to‘qnashuvlaridan biri kutmoqda. Oltin medallar va final yo‘llanmasi uchun Garri Keyn boshchiligidagi Angliya terma jamoasi amaldagi jahon chempioni — Argentinaga qarshi maydonga tushadi.

Avvalroq Argentina hujumchisi Xulian Alvares ham Messi uchun borlarini berib harakat qilishlarini aytgan edi, bu esa bo‘lajak o‘yinning shiddatini yanada oshirishi aniq.

Mundialning hal qiluvchi pallasi

Eslatib o‘tamiz, futbol bo‘yicha Jahon chempionati – 2026 shu yilning 11 iyunidan buyon shiddatli tarzda uchta davlat — Meksika, Kanada va AQSH hududlarida o‘tkazib kelinmoqda.

  • Final bahsi: Oliy kubok uchun bahs olib boriladigan musobaqaning bosh finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahrida bo‘lib o‘tadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiXulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 17:56JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiJCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiBugun, 17:55«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48Holandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiHolandning otasi hakamni kinoya qildi, FIFA esa bahsli golga izoh berdiBugun, 17:45Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Zlatan Ibrahimovic Noni Madueke haqida: «Kabel undan yaxshiroq oʻyin koʻrsatdi»Bugun, 17:30Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Manchester Yunayted transfer bozorida nima uchun yirik nomlardan qochmoqda?Bugun, 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi