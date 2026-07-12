Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadi

·42·Texno
Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadi

Mobil texnologiyalar olamida oʻzining mustahkamligi va soddaligi bilan nom qozongan Nokia Asha turkumi yangi qiyofada bozorga qaytmoqda. HMD Global kompaniyasi oʻz brendi ostida ishlab chiqarilayotgan yangi qurilmalardan biri — HMD Asha 305 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma oʻtmishdagi mashhur nomni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirgan holda, eng arzon smartfonlar segmentidan joy olishni koʻzlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

iXBT.com nashrining SmashX_60 insayderiga tayanib xabar berishicha, yangi HMD Asha 305 oʻta hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Tailand bozorida ushbu qurilmaning narxi taxminan 75 AQSH dollari (2390 bat) atrofida boʻladi. Bu esa uni nafaqat Janubi-sharqiy Osiyo, balki Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham jozibador tanlovga aylantirishi mumkin.

Texnik xususiyatlar va dizayn yondashuvi

Smartfonning tashqi koʻrinishi zamonaviy tendensiyalarni aks ettiradi. Qurilmaning orqa paneli dizayni Apple kompaniyasining iPhone modellarini eslatuvchi kamera blokiga ega boʻlsada, uning ichki imkoniyatlari ancha kamtarona. HMD Asha 305 modeli 5 dyuymli, 854 × 480 pikselli displey bilan jihozlangan. Korpus oʻlchamlari 147 × 71,5 × 10,2 mm ni tashkil etib, u qora va yashil ranglarda sotuvga chiqariladi.

Qurilmaning apparat qismi quyidagi xususiyatlarni oʻz ichiga oladi:

  • Protsessor: Unisoc SC9832E chipi;
  • Xotira: 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira;
  • Batareya: 2500 mA·soat sigʻimli akkumulyator;
  • Operatsion tizim: Android 14 Go nashri.
Kamera borasida ishlab chiqaruvchi minimalizmga tayanadi. Garchi orqa panelda bir nechta datchiklar uchun joy koʻzda tutilgan boʻlsa-da, amalda smartfon 5 megapikselli bitta asosiy kamera bilan cheklanadi. Old panelda esa 2 megapikselli selfi-kamera joylashgan. Android 14 Go tizimining qoʻllanilishi zaifroq texnik koʻrsatkichlar bilan ham smartfonning barqaror ishlashini taʼminlashga xizmat qiladi.

Bozordagi oʻrni va kutilmalar

HMD kompaniyasi soʻnggi vaqtlarda retro-modellar va klassik nomlarni qayta tiklash strategiyasiga katta urgʻu bermoqda. Avvalroq kompaniya HMD Icon Flip 1 kabi tugmachali telefonlar haqida maʼlumot bergan edi. Asha turkumining qaytishi esa brendning sodiq muxlislari uchun oʻziga xos sovgʻa boʻlishi bilan birga, ikkinchi darajali aloqa vositasi yoki bolalar uchun birinchi smartfon sifatida xarid qilinishi mumkin.

Shuni ham taʼkidlash joizki, HMD faqatgina hamyonbop modellar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Insayderlarning qayd etishicha, kompaniya ayni damda Snapdragon 7s Gen 4 protsessori va 5000 mA·soatli akkumulyatorga ega boʻlgan ancha kuchliroq Skyline 2 smartfoni ustida ham ish olib bormoqda. Biroq, aynan Asha 305 modeli oʻzining past narxi bilan ommaviy segmentda katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

HMDNokia AshaSmartfonТехнологияAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiArzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiBugun, 18:51Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiThermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiBugun, 17:22Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariBugun, 16:59Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi