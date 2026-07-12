Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadi
Mobil texnologiyalar olamida oʻzining mustahkamligi va soddaligi bilan nom qozongan Nokia Asha turkumi yangi qiyofada bozorga qaytmoqda. HMD Global kompaniyasi oʻz brendi ostida ishlab chiqarilayotgan yangi qurilmalardan biri — HMD Asha 305 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma oʻtmishdagi mashhur nomni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirgan holda, eng arzon smartfonlar segmentidan joy olishni koʻzlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
iXBT.com nashrining SmashX_60 insayderiga tayanib xabar berishicha, yangi HMD Asha 305 oʻta hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Tailand bozorida ushbu qurilmaning narxi taxminan 75 AQSH dollari (2390 bat) atrofida boʻladi. Bu esa uni nafaqat Janubi-sharqiy Osiyo, balki Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham jozibador tanlovga aylantirishi mumkin.
Texnik xususiyatlar va dizayn yondashuviSmartfonning tashqi koʻrinishi zamonaviy tendensiyalarni aks ettiradi. Qurilmaning orqa paneli dizayni Apple kompaniyasining iPhone modellarini eslatuvchi kamera blokiga ega boʻlsada, uning ichki imkoniyatlari ancha kamtarona. HMD Asha 305 modeli 5 dyuymli, 854 × 480 pikselli displey bilan jihozlangan. Korpus oʻlchamlari 147 × 71,5 × 10,2 mm ni tashkil etib, u qora va yashil ranglarda sotuvga chiqariladi.
Qurilmaning apparat qismi quyidagi xususiyatlarni oʻz ichiga oladi:
- Protsessor: Unisoc SC9832E chipi;
- Xotira: 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira;
- Batareya: 2500 mA·soat sigʻimli akkumulyator;
- Operatsion tizim: Android 14 Go nashri.
Bozordagi oʻrni va kutilmalarHMD kompaniyasi soʻnggi vaqtlarda retro-modellar va klassik nomlarni qayta tiklash strategiyasiga katta urgʻu bermoqda. Avvalroq kompaniya HMD Icon Flip 1 kabi tugmachali telefonlar haqida maʼlumot bergan edi. Asha turkumining qaytishi esa brendning sodiq muxlislari uchun oʻziga xos sovgʻa boʻlishi bilan birga, ikkinchi darajali aloqa vositasi yoki bolalar uchun birinchi smartfon sifatida xarid qilinishi mumkin.
Shuni ham taʼkidlash joizki, HMD faqatgina hamyonbop modellar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Insayderlarning qayd etishicha, kompaniya ayni damda Snapdragon 7s Gen 4 protsessori va 5000 mA·soatli akkumulyatorga ega boʻlgan ancha kuchliroq Skyline 2 smartfoni ustida ham ish olib bormoqda. Biroq, aynan Asha 305 modeli oʻzining past narxi bilan ommaviy segmentda katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.
…