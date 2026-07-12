Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bugun, 12 iyul kuni soat 14:45 da Toshkent markazidagi mashhur «O‘zbekiston» mehmonxonasining 10-qavatida yong‘in sodir bo‘layotgani haqida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushdi.
Ma’lumotga ko‘ra, yong‘in-qutqaruv ekipajlari voqea joyiga 14:49 da yetib borib, yong‘inni atigi besh daqiqa ichida, 14:54 da to‘liq bartaraf etgan.
Bildirilishicha, mehmonxonada o‘rnatilgan yong‘inga qarshi avtomatik xavfsizlik tizimlari o‘z vaqtida ishga tushgani sababli alanga keng tarqalishining oldi olingan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in oqibatida mehmonxonaning 10-qavatidagi xodimlar xonasi zararlangan. Hodisa natijasida tan jarohati olganlar qayd etilmagan. Hozirda yong‘inning kelib chiqish sabablari aniqlanmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…