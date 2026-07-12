Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)

·46·Jamiyat
Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)

Bugun, 12 iyul kuni soat 14:45 da Toshkent markazidagi mashhur «O‘zbekiston» mehmonxonasining 10-qavatida yong‘in sodir bo‘layotgani haqida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushdi.

Ma’lumotga ko‘ra, yong‘in-qutqaruv ekipajlari voqea joyiga 14:49 da yetib borib, yong‘inni atigi besh daqiqa ichida, 14:54 da to‘liq bartaraf etgan.

Bildirilishicha, mehmonxonada o‘rnatilgan yong‘inga qarshi avtomatik xavfsizlik tizimlari o‘z vaqtida ishga tushgani sababli alanga keng tarqalishining oldi olingan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in oqibatida mehmonxonaning 10-qavatidagi xodimlar xonasi zararlangan. Hodisa natijasida tan jarohati olganlar qayd etilmagan. Hozirda yong‘inning kelib chiqish sabablari aniqlanmoqda.

ToshkentO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiO‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:14Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 17:25Samarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiSamarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiBugun, 16:16Uch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiUch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiBugun, 15:43“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdi“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdiBugun, 12:46Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBuxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)