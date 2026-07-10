Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildi
2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionati chorak finalida Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv ertaga, O‘zbekiston vaqti bilan 00:00 da Los-Anjelesdagi Inglvud stadionida boshlanadi. Skrinshotda ikki jamoaning asosiy tarkibi ko‘rsatilgan, zaxira futbolchilar va murabbiylar haqidagi ma’lumot esa ko‘rinmagan.
Ispaniya 4-2-3-1 sxemasida o‘yinni boshlaydi. Darvozani Unay Simon qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Laport va Mark Kukurelya harakat qiladi. Yarim himoya markazida Rodri va Fabian Ruis joy olgan.
Hujumkor chiziqda Lamin Yamal, Dani Olmo va Aleks Baena maydonga tushadi. Hujum markazida Mikel Oyarsabal o‘ynaydi.
Belgiya ham 4-2-3-1 sxemasini tanlagan. Darvozada Tibo Kurtua. Himoyada Maksim De Kyoyper, Brandon Mexele, Natan Ngoy va Timoti Kastan o‘ynaydi. Yarim himoyada Yuri Tilemans va Noa Raskin joy olgan.
Hujumga yaqin chiziqda Leandro Trossard, Kevin De Bryuyne va Jeremi Doku harakat qiladi. Oldingi chiziqda Sharl De Ketelare asosiy hujumchi sifatida qayd etilgan.
…