Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildi

·53·Sport
Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildi

2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionati chorak finalida Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv ertaga, O‘zbekiston vaqti bilan 00:00 da Los-Anjelesdagi Inglvud stadionida boshlanadi. Skrinshotda ikki jamoaning asosiy tarkibi ko‘rsatilgan, zaxira futbolchilar va murabbiylar haqidagi ma’lumot esa ko‘rinmagan.

Ispaniya 4-2-3-1 sxemasida o‘yinni boshlaydi. Darvozani Unay Simon qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Laport va Mark Kukurelya harakat qiladi. Yarim himoya markazida Rodri va Fabian Ruis joy olgan.

Hujumkor chiziqda Lamin Yamal, Dani Olmo va Aleks Baena maydonga tushadi. Hujum markazida Mikel Oyarsabal o‘ynaydi.

Belgiya ham 4-2-3-1 sxemasini tanlagan. Darvozada Tibo Kurtua. Himoyada Maksim De Kyoyper, Brandon Mexele, Natan Ngoy va Timoti Kastan o‘ynaydi. Yarim himoyada Yuri Tilemans va Noa Raskin joy olgan.

Hujumga yaqin chiziqda Leandro Trossard, Kevin De Bryuyne va Jeremi Doku harakat qiladi. Oldingi chiziqda Sharl De Ketelare asosiy hujumchi sifatida qayd etilgan.

IspaniyaBelgiyaUnay SimonTibo KurtuaKevin De BryuyneLamin Yamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingIspaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:00«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqdaKecha, 23:26Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiIspaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiKecha, 23:21Ispaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiIspaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:18Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaKecha, 22:15Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiManchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiKecha, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi