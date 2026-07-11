Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqda
Yevropa futbolida navbatdagi shov-shuvli transfer amalga oshishi arafasida turibdi. Barselona hujumchisi Ferran Torres yozgi transfer oynasida Pari Sen-Jermen safiga qoʻshilishga yaqin. Ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar allaqachon ilgʻor bosqichga chiqqan boʻlib, futbolchining oʻzi ham faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettirishga qarshi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Parij klubi Torresni sotib olish boʻyicha aniq qadamlarni tashlashni boshlagan. Ushbu transferning asosiy tashabbuskori PSJ bosh murabbiyi Luis Enrique hisoblanadi. Mutaxassis Ispaniya terma jamoasidagi faoliyati davomida Ferran Torres bilan yaqindan hamkorlik qilgan va uning imkoniyatlarini yuqori baholaydi.
Moliyaviy muammolar va majburiy ayriliqBarselona rahbariyati dastlab futbolchi bilan shartnomani uzaytirishni rejalashtirgan edi, biroq klubdagi moliyaviy holat rejalarni oʻzgartirib yubordi. Marca xabariga koʻra, kataloniyaliklar moliyaviy balansni tiklash va yangi transferlar uchun mablagʻ yigʻish maqsadida Torresni sotishga majbur boʻlmoqda. Futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanib borayotgani ham klubni uni tezroq pullashga undamoqda.
Hozirda Barselona tarkibida raqobat kuchaygani, xususan, Anthony Gordon kabi yangi hujumchilarning kelishi Torresning asosiy tarkibdagi oʻrnini soʻroq ostida qoldirdi. Shu sababli, 26 yoshli vinger koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun Parij varianti ustida jiddiy bosh qotirmoqda.
Futbolchining oʻzi hozircha transfer mish-mishlariga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda boʻlmoqda. Terma jamoa yigʻinida jurnalistlar tomonidan berilgan savollarga u qisqa javob qaytardi: "Hozir bor eʼtiborim oʻyinlarga qaratilgan. Tashqi omillar men uchun muhim emas, asosiysi — gʻalaba qozonish". Biroq parda ortidagi muzokaralar jadal davom etayotgani aytilmoqda.
PSJ rahbariyati transferni yangi mavsum boshlangunga qadar, yaʼni futbolchi taʼtildan qaytmasidan oldin yakunlashni koʻzlamoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Luis Enrique ixtiyorida hujum chizigʻi yanada kuchayadi va jamoa ichidagi raqobat keskinlashadi. Barselona esa ushbu transferdan tushgan mablagʻni boshqa yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazishga sarflashni rejalashtirgan.
…