Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqda

·0·Sport
Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqda

Yevropa futbolida navbatdagi shov-shuvli transfer amalga oshishi arafasida turibdi. Barselona hujumchisi Ferran Torres yozgi transfer oynasida Pari Sen-Jermen safiga qoʻshilishga yaqin. Ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar allaqachon ilgʻor bosqichga chiqqan boʻlib, futbolchining oʻzi ham faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettirishga qarshi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Parij klubi Torresni sotib olish boʻyicha aniq qadamlarni tashlashni boshlagan. Ushbu transferning asosiy tashabbuskori PSJ bosh murabbiyi Luis Enrique hisoblanadi. Mutaxassis Ispaniya terma jamoasidagi faoliyati davomida Ferran Torres bilan yaqindan hamkorlik qilgan va uning imkoniyatlarini yuqori baholaydi.

Moliyaviy muammolar va majburiy ayriliq

Barselona rahbariyati dastlab futbolchi bilan shartnomani uzaytirishni rejalashtirgan edi, biroq klubdagi moliyaviy holat rejalarni oʻzgartirib yubordi. Marca xabariga koʻra, kataloniyaliklar moliyaviy balansni tiklash va yangi transferlar uchun mablagʻ yigʻish maqsadida Torresni sotishga majbur boʻlmoqda. Futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanib borayotgani ham klubni uni tezroq pullashga undamoqda.

Hozirda Barselona tarkibida raqobat kuchaygani, xususan, Anthony Gordon kabi yangi hujumchilarning kelishi Torresning asosiy tarkibdagi oʻrnini soʻroq ostida qoldirdi. Shu sababli, 26 yoshli vinger koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun Parij varianti ustida jiddiy bosh qotirmoqda.

Futbolchining oʻzi hozircha transfer mish-mishlariga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda boʻlmoqda. Terma jamoa yigʻinida jurnalistlar tomonidan berilgan savollarga u qisqa javob qaytardi: "Hozir bor eʼtiborim oʻyinlarga qaratilgan. Tashqi omillar men uchun muhim emas, asosiysi — gʻalaba qozonish". Biroq parda ortidagi muzokaralar jadal davom etayotgani aytilmoqda.

PSJ rahbariyati transferni yangi mavsum boshlangunga qadar, yaʼni futbolchi taʼtildan qaytmasidan oldin yakunlashni koʻzlamoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Luis Enrique ixtiyorida hujum chizigʻi yanada kuchayadi va jamoa ichidagi raqobat keskinlashadi. Barselona esa ushbu transferdan tushgan mablagʻni boshqa yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazishga sarflashni rejalashtirgan.

BarselonaPSJFerran TorresЛуис ЭнрикеTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Bugun, 15:40Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Bugun, 14:33Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Bugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi