Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!
Bugun tunda futbol bo‘yicha jahon chempionatida chorakfinal bosqichi bahslari yakuniga yetadi. Dastlab Harri Keyn boshchiligidagi Angliya turnir kashfiyotiga aylangan Norvegiyaga qarshi maydonga tushsa, tunda amaldagi chempion Argentina Shveysariya bilan kuch sinashadi. Ushbu juftliklar g‘oliblari yarimfinalda o‘zaro raqib bo‘lishadi.
Zamin.uz Mayamida bo‘lib o‘tadigan ushbu markaziy to‘qnashuv oldidan eng muhim tafsilotlarni taqdim etadi.
Uchrashuv vaqti va joyi:
O‘yin: Norvegiya – Angliya
Sana va vaqt: 12 iyul, 02:00
Stadion: Hard Rock Stadium (Mayami)
Norvegiya — birgina Holanddan iborat emas
Turnir startida ko‘pchilik Norvegiyani faqat bir futbolchiga tayanib qolgan jamoa sifatida ko‘rayotgan edi. Biroq guruh bosqichi va pley-offdagi dastlabki o‘yinlar bosh murabbiy Stole Solbakken juda yaxshi va ahil jamoa shakllantirganini isbotladi. Turnir davomida norveglarga bo‘lgan munosabat izchil o‘zgarib bordi.
Ayniqsa, Braziliya ustidan qozonilgan g‘alaba shu qadar ishonchli chiqdiki, Erling Holand ikkita gol urgan bo‘lsa-da, bu muvaffaqiyat faqat uning dahosi mahsuli emasligi ko‘rindi. O‘sha o‘yinda jamoa tarkibidagi barcha futbolchilar ajoyib taassurot qoldirishdi. Skandinavlar nomdor raqibdan o‘yin borasida ham ustunlik qilib, ularni faqat qarshi hujumlarga tayanishga majbur qilishdi, o‘z imkoniyatlaridan esa sovuqqonlik bilan foydalanishdi. Shu bilan bir vaqtda, braziliyaliklarning asosiy yulduzi Vinisius to‘liq zararsizlantirildi.
Murabbiy Stole Solbakkenning ta’kidlashicha, Norvegiya avvalboshdan to‘pga egalik qilish va o‘yinni nazorat qilish uchun maydonga tushadi. Jamoa hatto uzoq vaqt davom etgan bosim ostida ham hujumlarni markaziy himoyachilar orqali boshlashdan cho‘chimaydi. Shu sababli bo‘lajak bahsda kim birinchi raqam ostida o‘ynashini oldindan aytish qiyin. Qog‘ozda Angliya favorit bo‘lsa-da, Norvegiya amalda buni yo‘qqa chiqara olish salohiyatiga ega.
Dahshatli duel: Holand Keynga qarshi
Ushbu o‘yinga ko‘pchilik sayyoraning ayni vaqtdagi eng kuchli ikki hujumchisi qarama-qarshiligi prizmasi orqali qaramoqda. Ikki forvard ham turnirni juda yuqori darajada o‘tkazmoqda:
Erling Holand: 4 ta o‘yinda 7 ta gol urib tashladi.
Harri Keyn: Hisobida 6 ta gol mavjud.
Ushbu ikki to‘purarning to‘qnashuvini kuzatish juda qiziq bo‘ladi, biroq o‘yin faqat ularning bahsidan iborat emas.
Angliyaning maqsadi yuqori, ammo Tuxelda jiddiy muammo bor
Angliyaning hozirgi avlodi so‘nggi ikki Yevropa chempionatida finalga qadar yetib borgan. 4 yil oldingi jahon chempionatida esa bo‘lajak finalchi Fransiyaga yutqazib, musobaqani tark etgan edi. Bu safar Tomas Tuxel jamoasi o‘z oldiga faqat mundialda eng yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan va chorakfinalda to‘xtamoqchi emas.
Inglizlarga deyarli har bir o‘yinda matonat ko‘rsatishga to‘g‘ri kelmoqda — guruhda Xorvatiya, pley-offda esa Kongo DR va Meksika bilan o‘yinlar juda qiyin kechdi. Ushbu bahslarda himoya chizig‘iga ma’lum savollar tug‘ilgan bo‘lsa-da, jamoa umumiy tonusni saqlab qolmoqda.
Biroq Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan inglizlarning o‘ng qanot himoyasida haqiqiy kadrlar inqirozi yuzaga keldi:
Ushbu qanot uchun asosiy nomzod hisoblangan Ris Jeyms jarohat oldi.
Uning o‘rnini egallashi kerak bo‘lgan Spensda ham tibbiy muammolar paydo bo‘ldi.
Uchinchi nomzod bo‘lgan Kuansa esa Meksika bilan o‘yinda qizil kartochka olib, 2 ta o‘yinga diskvalifikatsiya qilindi.
Endilikda Tomas Tuxel ushbu muammoli pozitsiyani tayanch yarimhimoyachilaridan biri bilan yopishgacha bo‘lgan radikal choralarga qo‘l urishga majbur bo‘lishi mumkin.
Holandni to‘xtatishning «maxfiy» rejasi
Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yin uchun birinchi galda Holandni jamoadoshlaridan uzib qo‘yishga qaratilgan maxsus reja tayyorlagani tayin. Buning uchun birdaniga ikki nafar yarimhimoyachi ushbu xavfli hujumchiga uzatiladigan to‘p yo‘llarini to‘sishga jalb etilishi kutilmoqda.
Ammo Erling Holand butun o‘yin davomida sezilarsiz yurib, kutilmaganda portlashi va raqib darvozasini ishg‘ol qilishi mumkin. Shu sababli inglizlar himoyachilaridan bahsning ilk daqiqasidan boshlab hushyorlikni bir soniyaga bo‘lsa-da yo‘qotmaslik talab etiladi.
…