Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!

·11·Sport
Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!

Bugun tunda futbol bo‘yicha jahon chempionatida chorakfinal bosqichi bahslari yakuniga yetadi. Dastlab Harri Keyn boshchiligidagi Angliya turnir kashfiyotiga aylangan Norvegiyaga qarshi maydonga tushsa, tunda amaldagi chempion Argentina Shveysariya bilan kuch sinashadi. Ushbu juftliklar g‘oliblari yarimfinalda o‘zaro raqib bo‘lishadi.

Zamin.uz Mayamida bo‘lib o‘tadigan ushbu markaziy to‘qnashuv oldidan eng muhim tafsilotlarni taqdim etadi.

Uchrashuv vaqti va joyi:

  • O‘yin: Norvegiya – Angliya

  • Sana va vaqt: 12 iyul, 02:00

  • Stadion: Hard Rock Stadium (Mayami)

Norvegiya — birgina Holanddan iborat emas

Turnir startida ko‘pchilik Norvegiyani faqat bir futbolchiga tayanib qolgan jamoa sifatida ko‘rayotgan edi. Biroq guruh bosqichi va pley-offdagi dastlabki o‘yinlar bosh murabbiy Stole Solbakken juda yaxshi va ahil jamoa shakllantirganini isbotladi. Turnir davomida norveglarga bo‘lgan munosabat izchil o‘zgarib bordi.

Ayniqsa, Braziliya ustidan qozonilgan g‘alaba shu qadar ishonchli chiqdiki, Erling Holand ikkita gol urgan bo‘lsa-da, bu muvaffaqiyat faqat uning dahosi mahsuli emasligi ko‘rindi. O‘sha o‘yinda jamoa tarkibidagi barcha futbolchilar ajoyib taassurot qoldirishdi. Skandinavlar nomdor raqibdan o‘yin borasida ham ustunlik qilib, ularni faqat qarshi hujumlarga tayanishga majbur qilishdi, o‘z imkoniyatlaridan esa sovuqqonlik bilan foydalanishdi. Shu bilan bir vaqtda, braziliyaliklarning asosiy yulduzi Vinisius to‘liq zararsizlantirildi.

Murabbiy Stole Solbakkenning ta’kidlashicha, Norvegiya avvalboshdan to‘pga egalik qilish va o‘yinni nazorat qilish uchun maydonga tushadi. Jamoa hatto uzoq vaqt davom etgan bosim ostida ham hujumlarni markaziy himoyachilar orqali boshlashdan cho‘chimaydi. Shu sababli bo‘lajak bahsda kim birinchi raqam ostida o‘ynashini oldindan aytish qiyin. Qog‘ozda Angliya favorit bo‘lsa-da, Norvegiya amalda buni yo‘qqa chiqara olish salohiyatiga ega.

Dahshatli duel: Holand Keynga qarshi

Ushbu o‘yinga ko‘pchilik sayyoraning ayni vaqtdagi eng kuchli ikki hujumchisi qarama-qarshiligi prizmasi orqali qaramoqda. Ikki forvard ham turnirni juda yuqori darajada o‘tkazmoqda:

  • Erling Holand: 4 ta o‘yinda 7 ta gol urib tashladi.

  • Harri Keyn: Hisobida 6 ta gol mavjud.

Ushbu ikki to‘purarning to‘qnashuvini kuzatish juda qiziq bo‘ladi, biroq o‘yin faqat ularning bahsidan iborat emas.

Angliyaning maqsadi yuqori, ammo Tuxelda jiddiy muammo bor

Angliyaning hozirgi avlodi so‘nggi ikki Yevropa chempionatida finalga qadar yetib borgan. 4 yil oldingi jahon chempionatida esa bo‘lajak finalchi Fransiyaga yutqazib, musobaqani tark etgan edi. Bu safar Tomas Tuxel jamoasi o‘z oldiga faqat mundialda eng yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan va chorakfinalda to‘xtamoqchi emas.

Inglizlarga deyarli har bir o‘yinda matonat ko‘rsatishga to‘g‘ri kelmoqda — guruhda Xorvatiya, pley-offda esa Kongo DR va Meksika bilan o‘yinlar juda qiyin kechdi. Ushbu bahslarda himoya chizig‘iga ma’lum savollar tug‘ilgan bo‘lsa-da, jamoa umumiy tonusni saqlab qolmoqda.

Biroq Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan inglizlarning o‘ng qanot himoyasida haqiqiy kadrlar inqirozi yuzaga keldi:

  1. Ushbu qanot uchun asosiy nomzod hisoblangan Ris Jeyms jarohat oldi.

  2. Uning o‘rnini egallashi kerak bo‘lgan Spensda ham tibbiy muammolar paydo bo‘ldi.

  3. Uchinchi nomzod bo‘lgan Kuansa esa Meksika bilan o‘yinda qizil kartochka olib, 2 ta o‘yinga diskvalifikatsiya qilindi.

Endilikda Tomas Tuxel ushbu muammoli pozitsiyani tayanch yarimhimoyachilaridan biri bilan yopishgacha bo‘lgan radikal choralarga qo‘l urishga majbur bo‘lishi mumkin.

Holandni to‘xtatishning «maxfiy» rejasi

Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yin uchun birinchi galda Holandni jamoadoshlaridan uzib qo‘yishga qaratilgan maxsus reja tayyorlagani tayin. Buning uchun birdaniga ikki nafar yarimhimoyachi ushbu xavfli hujumchiga uzatiladigan to‘p yo‘llarini to‘sishga jalb etilishi kutilmoqda.

Ammo Erling Holand butun o‘yin davomida sezilarsiz yurib, kutilmaganda portlashi va raqib darvozasini ishg‘ol qilishi mumkin. Shu sababli inglizlar himoyachilaridan bahsning ilk daqiqasidan boshlab hushyorlikni bir soniyaga bo‘lsa-da yo‘qotmaslik talab etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Bugun, 15:40Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaFerran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaBugun, 15:39Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Bugun, 14:33Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Bugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi