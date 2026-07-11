Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldi

·47·Sport
Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldi

Angliya chempioni Manchester Siti transfer bozorida oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri — Londonning Arsenal klubiga kutilmagan zarba berdi. "Shaharliklar" Lester Siti jamoasining 17 yoshli vingeri Jeremy Monga transferini rasman yakunladi. Ushbu kelashuvning umumiy qiymati 10 million funt sterlingni tashkil etmoqda va u yosh futbolchining kelajakdagi oʻsishiga qarab bonuslar bilan toʻldirilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eʼtiborlisi, ushbu transfer poygasida uzoq vaqt davomida Arsenal peshqadamlik qilayotgan edi. Londonliklar butun yoz davomida futbolchi bilan muzokaralar olib borgan va kelishuvga juda yaqin kelgan edi. Biroq, Manchester Siti soʻnggi pallada jarayonga aralashib, transferni oʻz foydasiga hal qilishga erishdi. Monga oʻzining 17 yoshini nishonlagan haftada Manchester klubi bilan besh yillik shartnoma imzoladi.

Birinchi jamoaga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanma

Koʻplab yosh iqtidorlardan farqli oʻlaroq, Jeremy Monga Manchester Siti akademiyasiga yoki yoshlar tarkibiga yuborilmaydi. Klub rahbariyati uni darhol asosiy jamoa mashgʻulotlariga jalb etishga qaror qildi. Bu qaror futbolchining tanloviga katta taʼsir koʻrsatdi, chunki u Etihad Stadiumda oʻz mahoratini yulduzlar bilan birga oshirish imkoniyatini yuqori baholadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu transferda Manchester Siti yangi murabbiyi Enzo Maresca muhim rol oʻynagan. Mutaxassis avvalroq Lester Siti klubida ishlagan vaqtida Monganing imkoniyatlarini yaxshi oʻrgangan edi. Futbolchi 2025-yilning aprel oyida, bor-yoʻgʻi 15 yoshida professional futbolda debyut qilib, musobaqa tarixidagi eng yosh oʻyinchilardan biriga aylangan edi.

"Manchester Siti qiziqish bildirayotganini eshitganimda, bu men uchun eng toʻgʻri tanlov ekanini darhol angladim. Soʻnggi 10 yil ichida Angliyaning eng yaxshi klubiga aylangan jamoaning bir boʻlagi boʻlish — har qanday yosh futbolchi uchun ushalgan orzudir. Bu yerda Fil Foden va Nico O’Reilly kabi yoshlarga imkoniyat berilayotgani meni ruhlantirdi", — deydi Monga oʻzining ilk intervyusida.

Manchester Siti futbol direktori Hugo Viana ham yangi xarid haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, klub Jeremyni uzoq vaqtdan beri kuzatib kelgan va uning Lester Siti safidagi oʻyinlari skautlar eʼtiboridan chetda qolmagan. Viana klub yosh vingerning ulkan salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun barcha choralarni koʻrishini maʼlum qildi.

Ushbu transfer Manchester Siti jamoasining nafaqat bugungi kun, balki kelajak uchun ham kuchli tarkib shakllantirish strategiyasining bir qismidir. Jeremy Monga kabi iqtidorning qoʻlga kiritilishi jamoaning hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Manchester SitiArsenalTransferJeremy MongaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiAtletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiBugun, 16:15Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Bugun, 15:40Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaFerran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaBugun, 15:39Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi