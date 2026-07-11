Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldi
Angliya chempioni Manchester Siti transfer bozorida oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri — Londonning Arsenal klubiga kutilmagan zarba berdi. "Shaharliklar" Lester Siti jamoasining 17 yoshli vingeri Jeremy Monga transferini rasman yakunladi. Ushbu kelashuvning umumiy qiymati 10 million funt sterlingni tashkil etmoqda va u yosh futbolchining kelajakdagi oʻsishiga qarab bonuslar bilan toʻldirilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eʼtiborlisi, ushbu transfer poygasida uzoq vaqt davomida Arsenal peshqadamlik qilayotgan edi. Londonliklar butun yoz davomida futbolchi bilan muzokaralar olib borgan va kelishuvga juda yaqin kelgan edi. Biroq, Manchester Siti soʻnggi pallada jarayonga aralashib, transferni oʻz foydasiga hal qilishga erishdi. Monga oʻzining 17 yoshini nishonlagan haftada Manchester klubi bilan besh yillik shartnoma imzoladi.
Birinchi jamoaga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanmaKoʻplab yosh iqtidorlardan farqli oʻlaroq, Jeremy Monga Manchester Siti akademiyasiga yoki yoshlar tarkibiga yuborilmaydi. Klub rahbariyati uni darhol asosiy jamoa mashgʻulotlariga jalb etishga qaror qildi. Bu qaror futbolchining tanloviga katta taʼsir koʻrsatdi, chunki u Etihad Stadiumda oʻz mahoratini yulduzlar bilan birga oshirish imkoniyatini yuqori baholadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu transferda Manchester Siti yangi murabbiyi Enzo Maresca muhim rol oʻynagan. Mutaxassis avvalroq Lester Siti klubida ishlagan vaqtida Monganing imkoniyatlarini yaxshi oʻrgangan edi. Futbolchi 2025-yilning aprel oyida, bor-yoʻgʻi 15 yoshida professional futbolda debyut qilib, musobaqa tarixidagi eng yosh oʻyinchilardan biriga aylangan edi.
"Manchester Siti qiziqish bildirayotganini eshitganimda, bu men uchun eng toʻgʻri tanlov ekanini darhol angladim. Soʻnggi 10 yil ichida Angliyaning eng yaxshi klubiga aylangan jamoaning bir boʻlagi boʻlish — har qanday yosh futbolchi uchun ushalgan orzudir. Bu yerda Fil Foden va Nico O’Reilly kabi yoshlarga imkoniyat berilayotgani meni ruhlantirdi", — deydi Monga oʻzining ilk intervyusida.
Manchester Siti futbol direktori Hugo Viana ham yangi xarid haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, klub Jeremyni uzoq vaqtdan beri kuzatib kelgan va uning Lester Siti safidagi oʻyinlari skautlar eʼtiboridan chetda qolmagan. Viana klub yosh vingerning ulkan salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun barcha choralarni koʻrishini maʼlum qildi.
Ushbu transfer Manchester Siti jamoasining nafaqat bugungi kun, balki kelajak uchun ham kuchli tarkib shakllantirish strategiyasining bir qismidir. Jeremy Monga kabi iqtidorning qoʻlga kiritilishi jamoaning hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
…